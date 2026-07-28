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या ठिकाणी झाली विक्रांत मेस्सीच्या ‘मुसाफिर कॅफे’ चित्रपटाची शुटिंग, ठिकाणाची सुंदरता अनेकांना करते मोहित

Updated On: Jul 28, 2026 | 09:00 AM IST
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सारांश

नेटफ्लिक्सवरील मुसाफिर कॅफे या मालिकेने केवळ कथेमुळेच नव्हे, तर त्यातील नयनरम्य लोकेशन्समुळेही प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. मालिकेतील ही सुंदर ठिकाणे आता पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहेत.

या ठिकाणी झाली विक्रांत मेस्सीच्या 'मुसाफिर कॅफे' चित्रपटाची शुटिंग, ठिकाणाची सुंदरता अनेकांना करते मोहित

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • मालिकेतील अनेक महत्त्वाची दृश्ये भोपाळच्या भोजताल आणि आसपासच्या निसर्गरम्य ठिकाणी चित्रित करण्यात आली आहेत.
  • चंदर आणि प्रीतीच्या प्रेमकथेतील अनेक प्रसंग मसुरीच्या मनमोहक पर्वतरांगांमध्ये शूट करण्यात आले आहेत.
  • या लोकेशन्सना भेट देताना तलाव, पर्वत, धबधबे आणि शांत निसर्गाचा आनंद घेता येतो.
अलिकडेच नेटफिल्सवर दिव्य प्रकाश दुबे यांच्या ‘मुसाफिर कॅफे’ या कादंबरीवर आधारित एक सिरिज नेटफिल्सवर प्रदर्शित करण्यात आला आहे ज्याचे नाव आहे मुसाफिर कॅफे. या सिरीजमध्ये विक्रांत मेसी, वेदिका पिंटो आणि महिमा मकवाना एका लव्ह ट्रँगलमध्ये दाखवण्यात आले आहे. तथापि, लोकांना फक्त या सिरीजची कथाच आवडली नाही तर यात दाखवलेले सुंदर लोकेशन देखील लोकांच्या पसंतीस पडले. सुंदर पर्वतीय दृश्ये आणि शांत तलावांच्या सान्निध्यात चित्रित केलेली ही ठिकाणे सिरीजला अधिक सुंदर बनवतात. जर तुम्ही ही सिरीज पाहिली असेल तर इथले लोकेशन तुमच्या नक्कीच मनात घर करुन राहिले असावे. चला हे ठिकाण नक्की कुठे आहे ते जाणून घेऊया.

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भोपाळचा तलाव आणि सुंदर दृष्ये

या सिरीजमध्ये मध्य प्रदेशाची राजधानी भोपाळ एक महत्त्वपूर्ण ठिकाण आहे. इथली शूटींग भोपाळचे लोकप्रिय ठिकाण भोजताल या ठिकाणी झालं आहे. याला बडा तलाव म्हणूनही ओळखले जाते. हे एक मानव-निर्मित तलाव आहे, ज्याचे साैंदर्य पाहून तुम्ही हैराण व्हाल. या तलावाजवळ राजा भोज यांचा पुतळा आहे यावरुन या ठिकाणाला त्यांचे नाव मिळाले. या तलावाच्या सभोवताली शांततामय वातावरण आणि नैसर्गिक साैंदर्य पाहायला मिळते. या तलावासोबतच तुम्ही भोपाळमध्ये ट्राइबल म्यूजियम पाहायला जाऊ शकता. याशिवाय इथे तुम्ही नॅशनल विहार पार्कची देखील सैर करु शकता.

पर्वतांची राणी असलेल्या मसुरीची खोरी

मुसाफीर कॅफेची बरीच शूटिंग ही मसूरी इथे झाली आहे. किंबहुना, चंदर आणि प्रीतीच्या प्रेमकथेचे काही भाग तिथेच चित्रित करण्यात आले होते. मसुरीचे सुंदर वळणदार रस्ते आणि पर्वतांच्या शिखरांची विस्मयकारक दृश्ये तुम्हाला मसुरीला भेट देण्याची इच्छा निर्माण करतील. या सिरिजमधील अनेक दृश्यांमध्ये तुम्हाला मसुरीचे सौंदर्य अनुभवता येईल.

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मसुरीमध्ये तुम्ही जाॅर्ज एव्हरेस्ट शिखरावरुन पर्वतांचे सुंदर आणि मनमोहक दृष्य पाहू शकता. रोजच्या कामापासून काहीवेळ वेगळा आणि शांततेत घालवायचा असेल तर हे ठिकाण तुमच्यासाठी परफेक्ट ठरेल. इथले दृष्य तुम्हाला इतर सर्वकाही तणाव दूर करण्यास मदत करेल. इथे तुम्ही मॉल रोडवर फेरफटका मारू शकता, खरेदी करू शकता, भट्टा धबधब्यावर आराम करू शकता किंवा कंपनी गार्डनमध्ये पिकनिकचा आनंद घेऊ शकता.

 

Web Title: Musafir cafe netflix series shooting locations bhopal bhojtal mussoorie travel guide

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Published On: Jul 28, 2026 | 09:00 AM

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