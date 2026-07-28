या ठिकाणी झाली विक्रांत मेस्सीच्या ‘मुसाफिर कॅफे’ चित्रपटाची शुटिंग, ठिकाणाची सुंदरता अनेकांना करते मोहित

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भोपाळचा तलाव आणि सुंदर दृष्ये
या सिरीजमध्ये मध्य प्रदेशाची राजधानी भोपाळ एक महत्त्वपूर्ण ठिकाण आहे. इथली शूटींग भोपाळचे लोकप्रिय ठिकाण भोजताल या ठिकाणी झालं आहे. याला बडा तलाव म्हणूनही ओळखले जाते. हे एक मानव-निर्मित तलाव आहे, ज्याचे साैंदर्य पाहून तुम्ही हैराण व्हाल. या तलावाजवळ राजा भोज यांचा पुतळा आहे यावरुन या ठिकाणाला त्यांचे नाव मिळाले. या तलावाच्या सभोवताली शांततामय वातावरण आणि नैसर्गिक साैंदर्य पाहायला मिळते. या तलावासोबतच तुम्ही भोपाळमध्ये ट्राइबल म्यूजियम पाहायला जाऊ शकता. याशिवाय इथे तुम्ही नॅशनल विहार पार्कची देखील सैर करु शकता.
पर्वतांची राणी असलेल्या मसुरीची खोरी
मुसाफीर कॅफेची बरीच शूटिंग ही मसूरी इथे झाली आहे. किंबहुना, चंदर आणि प्रीतीच्या प्रेमकथेचे काही भाग तिथेच चित्रित करण्यात आले होते. मसुरीचे सुंदर वळणदार रस्ते आणि पर्वतांच्या शिखरांची विस्मयकारक दृश्ये तुम्हाला मसुरीला भेट देण्याची इच्छा निर्माण करतील. या सिरिजमधील अनेक दृश्यांमध्ये तुम्हाला मसुरीचे सौंदर्य अनुभवता येईल.
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मसुरीमध्ये तुम्ही जाॅर्ज एव्हरेस्ट शिखरावरुन पर्वतांचे सुंदर आणि मनमोहक दृष्य पाहू शकता. रोजच्या कामापासून काहीवेळ वेगळा आणि शांततेत घालवायचा असेल तर हे ठिकाण तुमच्यासाठी परफेक्ट ठरेल. इथले दृष्य तुम्हाला इतर सर्वकाही तणाव दूर करण्यास मदत करेल. इथे तुम्ही मॉल रोडवर फेरफटका मारू शकता, खरेदी करू शकता, भट्टा धबधब्यावर आराम करू शकता किंवा कंपनी गार्डनमध्ये पिकनिकचा आनंद घेऊ शकता.