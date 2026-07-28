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Pimpri-Chinchwad Crime: पिंपरी-चिंचवडमध्ये संतापजनक प्रकार! 65 वर्षीय शेजाऱ्याने दोन सख्ख्या बहिणींवर केला अत्याचार

Updated On: Jul 28, 2026 | 08:45 AM IST
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सारांश

पिंपरी-चिंचवडमध्ये 65 वर्षीय शेजाऱ्याने 10 वर्षीय मुलीवर दीड महिन्यात चार वेळा आणि तिच्या 4 वर्षीय बहिणीवर एकदा लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली आहे. शेजारच्या महिलेच्या सतर्कतेमुळे हा प्रकार समोर आला. वाकड पोलिसांनी आरोपीला अटक करून त्याच्यावर पॉक्सो व ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पिंपरी-चिंचवडमध्ये 65 वर्षीय शेजाऱ्याने 10 वर्षीय मुलीवर चार वेळा आणि तिच्या 4 वर्षीय बहिणीवर एकदा लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप.
  • शेजारच्या महिलेच्या सतर्कतेमुळे हा प्रकार उघडकीस आला; पालकांनी वाकड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
  • पोलिसांनी आरोपीला अटक करून त्याच्याविरोधात पॉक्सो आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला.
पिंपरी चिंचवड: पिंपरी चिंचवड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दोन सख्ख्या बहिणीवर शेजारी राहणाऱ्या ६५ वर्षीय नराधमाने अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. त्यातून एक पीडित मुलगी चार वर्षांची आहे तर एक दहा वर्षांची आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

काय घडलं नेमकं?

पीडितेचे आई-वडील, शेजारीचं राहणारे आज्जी-आजोबा आणि काका मजुरी करतात. याचं पीडित कुटुंबाच्या बाजूलाचं राहणारा नराधम, त्याची पत्नी आणि त्याचा मुलगा ही मजुरीचंच काम करतं. इयत्ता चौथीमध्ये शिकणारी दहा वर्षीय पीडिता नेहमीप्रमाणे सकाळी आठ वाजता शाळेत गेली. अकरा वाजता ती घरी येईपर्यंत आई-वडील आणि शेजारी राहणारे आज्जी-आजोबा काका असे सगळेच कामावर गेले होते. तर शेजारी राहणाऱ्या नराधमाच्या बायको आणि मुलगा ही मजुरी करायला गेले. नराधम मात्र घरीच थांबला होता. त्यावेळी दहा वर्षीय पीडिता आणि तिची चार वर्षीय बहीण घरातली आवराआवर करत होते. दुपारच्या वेळी दहा वर्षीय पीडित कपडे धुण्यासाठी बाहेर आली. तेव्हा नराधमाने तिच्या आजू बाजू कोणी नसल्याचे पाहून पीडितेच्या तोंड दाबून लगतच्या स्वतःच्या घरी घेऊन गेला.

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हे सगळं एका महिलेनं पाहिलं. ही महिला पीडितेच्या आई-वडील कामावरून यायची वाट पाहत राहिली. संध्याकाळी ते घरी येण्यापूर्वी नराधमाने अत्याचार करून पीडितेला सोडून दिलं होत. तिला घरी सोडण्यापूर्वी घरच्यांना सांगितलं तर तिचं चाकूने पोट कापेन अशी धमकी दिली. शेजारच्या महिलेने पीडितेच्या आई-वडिलांना गाठलं, दुपारी जे घडलं ते सांगितलं. मग पीडितेच्या आईने विश्वासात घेऊन विचारलं असता, पीडितेने घडलेला सगळा प्रकार सांगितला.

चार वर्षीय बहिणीवर…

पहिल्यांदा अत्याचार मे महिन्यात झाला होता. एकूण तीन वेळा तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर या नराधमाने काही दिवसांपूर्वी चार वर्षीय बहिणीला ही एकदा तोंड दाबून घरी नेले होते. हे ऐकताच कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला. मग कुटुंबाने वाकड पोलीस स्टेशनला जाऊन 65 वर्षीय नराधम रमजान विरोधात फिर्याद दिली, त्यानुसार नराधमावर पॉक्सो आणि येट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि पोलिसांनी तातडीनं नराधमाला बेड्या ही ठोकल्या आहेत.

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Frequently Asked Questions

  • Que: या प्रकरणातील आरोपीचे वय किती आहे?

    Ans: 65 वर्षे.

  • Que: पीडित मुली किती सख्ख्या बहिणी आहेत?

    Ans: दोन.

  • Que: या प्रकरणाचा तपास कोणते पोलीस ठाणे करत आहे?

    Ans: वाकड पोलीस ठाणे.

Web Title: Pimpri chinchwad crime shocking incident in pimpri chinchwad 65 year old neighbor sexually assaults two sisters

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Published On: Jul 28, 2026 | 08:45 AM

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