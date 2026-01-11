Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित ययातिकार वि.स.खांडेकर यांची जयंती; जाणून घ्या 11 जानेवारीचा इतिहास

वि.स. खांडेकर हे सोलापूरला १९४१ साली भरलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होते.१९६८ साली त्यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

Updated On: Jan 11, 2026 | 11:04 AM
popular Marathi writer V. S. Khandekar birth anniversary 11th January marathi dinvishesh

लोकप्रिय मराठी लेखक वि स खांडेकर यांची जयंती आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

प्रत्येक मराठी वाचकाचे आवडते लेखक म्हणजे वि स खांडेकर. वि.स.खांडेकरांचे लेखन ध्येयवादी आहे. अंतःकरणात समाजकल्याणाची व प्रगतीची तळमळ आहे. लालित्यपूर्ण भाषा, रम्य कल्पना, कोटीबाजपणा व समाजहिताचा प्रचार करणारे लेखक आहेत. वि.स. खांडेकर हे सोलापूरला १९४१ साली भरलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होते.१९६८ साली त्यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. तर ययाति पुस्तकासाठी त्यांना साहित्य अकादमी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आला आहे. आज जयंती असून त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला जातोय.

11 जानेवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वूपूर्ण घटना

  • 1787 : विल्यम हर्शेलने युरेनसचे चंद्र टायटानिया आणि ओबेरॉन शोधले.
  • 1922 : मधुमेहावर उपचार करण्यासाठी प्रथमच इन्सुलिनचा वापर करण्यात आला.
  • 1942 : दुसरे महायुद्ध – जपानी सैन्याने क्वालालंपूर ताब्यात घेतले.
  • 1966 : गुलझारीलाल नंदा यांनी भारताचे अंतरिम पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला.
  • 1972 : पूर्व पाकिस्तानचे नामकरण बांगलादेश करण्यात आले.
  • 1980 : निजेल शॉर्ट वयाच्या 14 व्या वर्षी बुद्धिबळातील जगातील सर्वात तरुण आंतरराष्ट्रीय मास्टर बनला.
  • 1996 : स्पेस शटल प्रोग्राम : केनेडी स्पेस सेंटरमधून STS-72 चे प्रक्षेपण 74 व्या स्पेस शटल मोहिमेची आणि एंडेव्हरच्या 10 व्या उड्डाणाची सुरुवात झाली.
  • 1999 : केंद्र सरकारने कमाल जमीन कार्यकाळ कायदा रद्द करण्याचा आदेश जारी केला.
  • 2000 : छत्तीसगड उच्च न्यायालयाची स्थापना.
  • 2001 : एस. पी. भरुचा यांनी भारताचे 30 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला.
हे देखील वाचा : ताश्कंदमधील गूढ मृत्यू; लाल बहादूर शास्त्रींच्या आठवणींना उजाळा

11 जानेवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1815 : ‘जॉन ए. मॅकडोनाल्ड’ – कॅनडाचे पहिले पंतप्रधान यांचा जन्म. (मृत्यू : 6 जून 1891)
  • 1858 : ‘श्रीधर पाठक’ – हिंदी साहित्यिक यांचा जन्म. (मृत्यू : 13 सप्टेंबर 1926)
  • 1859 : ‘लॉर्ड कर्झन’ – ब्रिटिश मुत्सद्दी आणि भारताचा व्हॉइसराय याचा जन्म. (मृत्यू : 20 मार्च 1925)
  • 1898 : ‘वि. स. खांडेकर’ – ज्ञानपीठ विजेते साहित्यिक यांचा जन्म.
  • 1944 : ‘शिबू सोरेन’ – झारखंडचे 7 वे मुख्यमंत्री यांचा जन्म.
  • 1955 : ‘आशा खाडिलकर’ – उपशास्त्रीय व नाट्यसंगीत गायिका यांचा जन्म.
  • 1958 : ‘बाबुलाल मरांडी’ – झारखंड राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यांचा जन्म.
  • 1973 : ‘राहुल द्रविड’ – भारतीय क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : विज्ञानालाही पटले ‘थँक यू’ म्हणण्याचे फायदे; पाहा कसा कसे फक्त दोन शब्द जे बदलू शकतात तुमचं आयुष्य

11 जानेवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1874 : ‘गेल बोर्डन’ – आटवलेल्या दुधाचे शोधक यांचे निधन. (जन्म : 9 नोव्हेंबर 1801)
  • 1928 : ‘थॉमस हार्डी’ – इंग्रजी कादंबरीकार यांचे निधन. (जन्म : 2 जून 1840)
  • 1954 : ‘सर जॉन सायमन’ – सायमन कमिशन या आयोगाचे अध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म : 28 फेब्रुवारी 1873)
  • 1966 : ‘लालबहाद्दूर शास्त्री’ – भारताचे दुसरे पंतप्रधान यांचे निधन. (जन्म : 2 ऑक्टोबर 1904)
  • 1978 : ‘इब्न-ए-इनशा’ – भारतीय-पाकिस्तानी कवी आणि लेखक यांचे निधन. (जन्म : 15 जून 1927)
  • 1997 : ‘भबतोष दत्ता’ – अर्थतज्ञ यांचे निधन. (जन्म : 21 फेब्रुवारी 1911)
  • 2008 : ‘यशवंत दिनकर फडके’ – मराठी लेखक यांचे निधन. (जन्म : 3 जानेवारी 1931)
  • 2008 : ‘सर एडमंड हिलरी’ – माउंट एव्हरेस्टवर सर्वप्रथम चढाई करणारे न्यूझीलंडचे गिर्यारोहक यांचे निधन. (जन्म : 20 जुलै 1919)
  • 2008 : ‘कार्ल कार्चर’ – कार्ल्स ज्युनियरचे संस्थापक, अमेरिकन उद्योगपती यांचे निधन. (जन्म : 16 जानेवारी 1917)

