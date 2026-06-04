Dinvishesh : मराठी कलाविश्वातील दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या ०४ जून चा इतिहास

आज मराठी कलाविश्वातील दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ यांचा जन्मदिवस आहे. आपल्या अभिनयशैलीने, अचूक विनोदी टायमिंग आणि चेहऱ्यावरील हावाभावांनी त्यांनी प्रक्षेकांना भरभरुन हसवले. गेल्या चार दशकांहून ते प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य करत आहेत. नुकतेच त्यांनी फ्रान्समध्ये सुरु असलेल्या कान्स फिल्म फेस्टिव्हलमध्येही पत्नी निवेदिता सराफसोबत हजेरी लावली होती. रेड कार्पेटवर त्यांनी आपल्या पारंपारिक लूकने मराठी संस्कृतीला जागतिक स्तरावर पोहोचवले. अशोकमामांनी त्यांच्या या कृतीने हजारो चाहत्यांची मने जिंकली. त्यांनी विनोदी भूमिकेसह गंभीर भूमिकाही तितक्याच प्रभावीपणे साकारल्या आहेत. प्रेमळ, खट्याळ किंवाय वयोवृद्ध अशा विविध व्यक्तिरेखा त्यांनी जिवंत केल्या.
04 जून रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना
1674 : राज्याभिषेकापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांची सुवर्णतुला झाली. ब्रिटिश वकिलातीच्या मते त्यांचे वजन सुमारे 73 किलो भरले.
1876 : ट्रान्सकॉन्टिनेंटल एक्सप्रेस रेल्वेमार्ग ही युनायटेड स्टेट्सच्या दोन किनार्यांना जोडणारी पहिली प्रवासी ट्रेन होती.
1878 : ऑट्टोमन साम्राज्याने सायप्रस युनायटेड किंगडमला दिले.
1896 : हेन्री फोर्ड यांनी तयार केलेल्या पहिल्या मोटारीचे यशस्वी परीक्षण.
1944 : दुसरे महायुद्ध – मित्र राष्ट्रांनी रोम जिंकला.
1970 : टोंगाला युनायटेड किंग्डमपासून स्वातंत्र्य मिळाले.
1979 : घानामध्ये लष्करी उठाव.
1994 : वेस्ट इंडिजच्या ब्रायन लाराने 8 डावात 7 शतकांचा नवा विक्रम केला.
1994 : गीतकार मजरुह सुलतानपुरी यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर.
1997 : इन्सॅट-2डी या संपूर्ण भारतीय बनावटीच्या उपग्रहाचे फ्रेंच गयानातील कौरो येथून यशस्वीरित्या प्रक्षेपित करण्यात आला.
2001 : नेपाळचा शेवटचा राजा ज्ञानेंद्र सिंहासनावर बसला.
2010 : स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पहिले उड्डाण.
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04 जून रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)
1738 : ‘जॉर्ज (तिसरा)’ – इंग्लंडचा राजा यांचा जन्म. (मृत्यू: 29 जानेवारी 1820)
1904 : ‘भगत पुराण सिंह’ – भारतीय प्रकाशक, पर्यावरणवादी यांचा जन्म. (मृत्यू: 5 ऑगस्ट 1992)
1910 : ‘ख्रिस्तोफर कॉकेरेल्म’ – होव्हर्क्राफ्ट चे शोधक यांचा जन्म. (मृत्यू: 1 जुन 1999)
1915 : ‘मालिबो केएटा’ – माली देशाचे पहिले अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 16 मे 1977)
1936 : ‘नूतन बहल’ – चित्रपट अभिनेत्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 21 फेब्रुवारी 1991)
1946 : ‘एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम’ – दाक्षिणात्य चित्रपटातील पार्श्वगायक पद्मश्री व पद्मभूषण यांचा जन्म.
1947 : ‘अशोक सराफ’ – विनोदी अभिनेता यांचा जन्म.
1959 : ‘अनिल अंबानी’ – भारतीय उद्योगपती आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे अध्यक्ष यांचा जन्म.
1974 : भारतीय शेफ ‘जॅकब सहाय्या कुमार अरुनी’ यांचा जन्म. (मृत्यू: 4 नोव्हेंबर 2012)
1975 : ‘अँजेलिना जोली’ – अमेरिकन अभिनेत्री यांचा जन्म.
1990 : ‘जेत्सुनपेमा वांग्चुक’ – भूतानची राणी यांचा जन्म.
04 जून रोजी मृत्यू दिनविशेष
1918 : ‘गोविंद वासुदेव कानिटकर’ – मराठी साहित्यिक यांचे निधन.
1947 : ‘पंडित धर्मानंद कोसंबी’ – बौद्ध धर्माचे अभ्यासक यांचे निधन. (जन्म: 9 ऑक्टोबर 1876)
1962 : ‘चार्ल्स विल्यम बीब’ – अमेरिकन निसर्गतज्ज्ञ यांचे निधन.
1998 : ‘डॉ.अश्विन दासगुप्ता’ – इतिहासतज्ज्ञ यांचे निधन.
1998 : ‘गोविंद वासुदेव कानिटकर’ – मराठी साहित्यिक यांचे निधन.
2020 : ‘बासु चटर्जी’ – भारतीय चित्रपट दिग्दर्शक आणि पटकथा लेखक यांचे निधन. (जन्म: 10 जानेवारी 1930)
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