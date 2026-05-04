बुंदेलखंडचे महाराज छत्रसाल बुंदेला यांची जयंती; जाणून घ्या ०४ मे चा इतिहास

मध्ययुगीन भारतातील अत्यंत पराक्रमी योद्धा आणि बुंदेलखंडचे राज्याचे संस्थापक महाराजा छत्रसाल यांची आज जयंती आहे. त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन स्वराज्य स्थापनेची घोषणा केली केली होती. मुघलांविरोधात लढा देत त्यांनी स्वत:चे स्वतंत्र राज्य स्थापन केले. त्यांना बुदेंल केसरी या नावानेही ओळखले जाते. महाराज छत्रसाल केवळ पराक्रमी योद्धाच नव्हते, तर साहित्य आणि कला क्षेत्रातही ते पारंगत होते. त्यांचा इतिहास आजही भारतीयांना राष्ट्रप्रेमाची प्रेरण देतो.
