भाजपला राहिला नाही त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर विश्वास; बाहेर आणले उमेदवार

भाजपच्या मेगा भरती मोहिमेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विरोधी पक्षांमधील वादग्रस्त नेत्यांचा प्रवेश, तत्वांशी तडजोड आणि सत्तेचे राजकारण यामुळे आरएसएस-भाजप संबंधांबद्दल एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 01:15 AM
BJP gave nominations to outside candidates instead of their own leaders

विरोधी पक्षांमधील वादग्रस्त नेत्यांचा प्रवेश, तत्वांशी तडजोड आणि सत्तेचे राजकारण यामुळे आरएसएस-भाजप संबंधांबद्दल एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे.

एका शेजाऱ्याने मला म्हटले, “निशाणेबाज, जर एखाद्या पक्षाने प्रचंड बेरोजगारीच्या काळात मोठी भरती मोहीम सुरू केली तर जनतेने या उदात्त कृतीचे कौतुक केले पाहिजे. भाजपने आपल्या उदारतेने नाशिकमधील इतर पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांना मान्य केले. पुण्यातही वादग्रस्त व्यक्तींनी निर्भयपणे मान्य केले. भाजपची वृत्ती अशी आहे: ‘आमचा दरबार सर्वांसाठी खुला आहे!'”

यावर मी म्हणालो, “जेव्हा भाजपचे लाखो निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत, तेव्हा बाहेरील लोकांसाठी मोठी भरती मोहीम का? संघाच्या मूल्यांचा अभाव असलेल्या आणि फक्त स्वतःच्या हिताची काळजी घेणाऱ्या लोकांना भरती करण्यात काय अर्थ आहे?”

शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, भाजपच्या माघ मेळ्यातील भरती मोहिमेचा विचार करा. ज्याला यायचे आहे तो येऊ शकतो, अगदी प्रयागराजमधील कुंभमेळ्यातही, जिथे लाखो लोक जमतात. भाजपनेही आपले दरवाजे उघडले आहेत. निवडणूक जिंकण्याची क्षमता असलेला कोणीही येऊन पवित्र आणि पवित्र होऊ शकतो. भाजपने बदलापूरमध्येही परिवर्तनाचा काळ सुरू केला. तिथे, पक्षाने वादग्रस्त तुषार आपटे यांना नगरसेवक म्हणून मान्यता दिली. बदलापूरमधील एका शाळेत झालेल्या बलात्कार प्रकरणात तो साथीदार होता. शाळेत महत्त्वाचे पद भूषवताना त्यांच्यावर हा गंभीर आरोप लावण्यात आला. या घटनेनंतर, तो ४० दिवस बेपत्ता झाला आणि नंतर पोलिसांसमोर शरण गेला. अवघ्या ४८ तासांत त्याला जामीन मिळाला. बदलापूरमध्ये भाजपने मंजूर केलेल्या चार नगरसेवकांमध्ये आपटे यांचा समावेश होता. जनतेच्या प्रतिक्रियेनंतर त्यांनी राजीनामा दिला.

यावर मी म्हणालो, “अंबरनाथमध्येही भाजपने १२ निलंबित काँग्रेस नगरसेवकांना सामील करून घेतले, पण महानगरपालिका काबीज करण्याचे त्यांचे स्वप्न अपूर्ण राहिले. अजितच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चार सदस्यांच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक जिंकली. नंतर शिंदे आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्षही झाला. याचा अर्थ असा की निवडणुकीदरम्यान कोणतेही तत्व किंवा आदर्श लागू पडत नाहीत. सत्ता मिळविण्यासाठी प्रत्येक युक्ती वापरली जाते. म्हणूनच संघ प्रमुख भागवत म्हणाले, “भाजपच्या चष्म्यातून संघाकडे पाहू नका. भाजपच्या कामात संघाचा कोणताही हस्तक्षेप नाही.”

लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी 

Published On: Jan 15, 2026 | 01:15 AM

