Day Of The Seafarers: समुद्राच्या लाटांशी झुंजत जगाची भूक भागवणारे पडद्यामागील हिरो; का साजरा केला जातो ‘आंतरराष्ट्रीय खलाशी दिन’?

Day of the Seafarer 25 June 2026 : आपण घरात बसून जी आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सची कपडे वापरतो, परदेशी फळे खातो, गाड्यांमध्ये इंधन भरतो किंवा अगदी तातडीच्या वेळी ज्या परदेशी औषधांचा वापर करतो, ही सर्व उत्पादने आपल्यापर्यंत कशी पोहोचतात, याचा विचार आपण कधी केला आहे का? या सर्व जागतिक व्यापाराच्या मागे रात्रंदिवस समुद्राच्या अथांग लाटांशी आणि जीवघेण्या वादळांशी दोन हात करणारे आपले खलाशी (Seafarers) असतात. याच सागरी कर्मचाऱ्यांच्या आणि खलाशांच्या अद्वितीय योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी २५ जून रोजी जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय खलाशी दिन’ (Day of the Seafarer) अत्यंत कृतज्ञतेने साजरा केला जातो.
जागतिक व्यापार आणि दळणवळणामध्ये खलाशांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वास्तविक पाहता, जगातील एकूण व्यापारापैकी तब्बल ९०% पेक्षा जास्त व्यापार हा सागरी मार्गाने चालतो. जर केवळ दोन दिवसांसाठी जगातील सर्व जहाजे आणि खलाशांनी आपले काम थांबवले, तर संपूर्ण जगाची व्यवस्था कोलमडून पडेल. अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होईल, इंधनाचा पुरवठा खंडित होईल आणि रुग्णालयांमध्ये औषधे मिळणे कठीण होईल. म्हणूनच, खलाशांना जागतिक अर्थव्यवस्थेचा ‘अदृश्य कणा’ म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.
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खलाशांच्या या अथांग परिश्रमांना आणि त्यागाला जागतिक पातळीवर अधिकृत मान्यता मिळावी, यासाठी ‘आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटना’ (International Maritime Organization – IMO) पुढे आली. २०१० मध्ये मनिला येथे झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण राजनैतिक परिषदेत २५ जून हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय खलाशी दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. तेव्हापासून दरवर्षी हा दिवस एका विशिष्ट थीमसह साजरा केला जातो. या दिवसाचा मुख्य उद्देश केवळ उत्सव साजरा करणे नसून, खलाशांना सुरक्षित कामाचे वातावरण देणे, त्यांचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य जपणे आणि त्यांच्या कायदेशीर हक्कांचे रक्षण करणे याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधणे हा आहे.
समुद्रातील जीवन हे दूरवरून जितके आकर्षक आणि साहसी वाटते, तितकेच ते प्रत्यक्षात अत्यंत खडतर आणि आव्हानात्मक असते. एका खलाशाला वर्षातील ६ ते ९ महिने आपल्या कुटुंबापासून, मुलाबाळांपासून आणि मित्रपरिवारापासून हजारो मैल दूर, अथांग समुद्राच्या मध्यभागी एका जहाजावर राहावे लागते. इंटरनेट आणि नेटवर्कच्या मर्यादित सुविधांमुळे त्यांना आपल्या माणसांशी नीट संपर्कही साधता येत नाही. त्यातच समुद्रातील अचानक येणारी भयानक वादळे, भयानक लाटा आणि काही सागरी क्षेत्रांमध्ये समुद्री चाच्यांचा (Pirates) असलेला धोका, या सर्व संकटांना सोबत घेऊनच त्यांना आपला प्रवास करावा लागतो.
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आपल्याला आठवत असेल, जेव्हा कोविड-१९ महामारीच्या काळात संपूर्ण जग भीतीने घरामध्ये कुलूपबंद झाले होते, सर्व आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि विमाने बंद पडली होती, अशा अत्यंत भयानक आणि अनिश्चिततेच्या वातावरणातही खलाशांनी आपले कर्तव्य चोख बजावले. स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता त्यांनी समुद्रातील प्रवास सुरू ठेवला, ज्यामुळे जगातील विविध देशांना वेळेवर वैद्यकीय उपकरणे, ऑक्सिजन सिलेंडर, औषधे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा होऊ शकला. महामारीच्या काळात त्यांनी दाखवलेले हे धैर्य संपूर्ण मानवजातीसाठी एखाद्या देवदूतासारखेच होते.
हा आंतरराष्ट्रीय खलाशी दिन आपल्याला याची जाणीव करून देतो की, आपण ज्या आधुनिक आणि सुखी जीवनाचा उपभोग घेत आहोत, त्यामागे समुद्रापलीकडे काम करणाऱ्या लाखो हातांचे एक मजबूत मानवी जाळे आहे. आजच्या डिजिटल आणि प्रगत युगातही या मानवी श्रमाची जागा कोणतीही यंत्रसामग्री घेऊ शकत नाही. म्हणूनच, २५ जून रोजी जेव्हा आपण हा दिवस साजरा करू, तेव्हा या पडद्यामागील खऱ्या नायकांना मनापासून सलाम करणे आणि त्यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध राहणे हे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे.