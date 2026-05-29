BSF India : 10 मिनिटांचा ‘खेळ’ अन् भारतात एंट्री; बांगलादेशी घुसखोरांनी स्वतःच उघड केले सीमेवरील दलालांचे धक्कादायक रॅकेट

Bangladeshi illegal immigrants India 2026 : भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या भारत-बांगलादेश सीमेवरून होणाऱ्या अवैध घुसखोरीबाबत एक अत्यंत खळबळजनक आणि चक्रावून टाकणारा खुलासा समोर आला आहे. ४,१०० किलोमीटर लांबीची ही महाकाय आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून बांगलादेशी (Bangladesh) नागरिक भारतात कसे प्रवेश करतात, याचे धक्कादायक गुपित खुद्द अवैध स्थलांतरितांनीच एका वृत्तवाहिनी आणि स्थानिक माध्यमांसमोर उघड केले आहे. हा केवळ सीमेवरील सुरक्षेतील त्रुटींचा भाग नसून, यामागे भारत आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांमध्ये पसरलेले दलाल, एजंट आणि काही स्थानिक राजकीय घटकांचे एक सुनियोजित आणि संघटित जाळे (सिंडिकेट) कार्यरत असल्याचे उघड झाले आहे.
इंडिया टुडेने प्रसिद्ध केलेल्या विशेष अहवालानुसार आणि ‘हल्दिया लाइव्ह’ या स्थानिक यूट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतींमध्ये घुसखोरांनी सीमेवरील संपूर्ण यंत्रणेचे वाभाडे काढले आहेत. बांगलादेशच्या कुश्तिया जिल्ह्यातील एका नागरिकाने सांगितले की, सीमेपलीकडे ५ ते ६ लोकांचे लहान गट तयार केले जातात. त्यानंतर मुख्य दलाल रात्रीच्या वेळी सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) जवानांच्या हालचालींवर आणि त्यांच्या गस्तीच्या वेळेवर बारीक लक्ष ठेवतात. जवानांची गस्त पुढे जाताच किंवा सीमेवर काही सेकंदांची ‘रिकामी जागा’ (त्रुटी) दिसताच, अवघ्या १० मिनिटांच्या आत या गटांना काटेरी तारांच्या कुंपणापलीकडे म्हणजेच भारतीय हद्दीत ढकलले जाते. काही वेळा यासाठी रात्रभर वाट पाहावी लागते, तर कधीकधी हा खेळ काही मिनिटांतच फत्ते होतो.
या बेकायदेशीर प्रवासासाठी बांगलादेशी नागरिकांना फार मोठी रक्कम मोजावी लागत नाही, हे अधिक चिंताजनक आहे. एका सुताराने दिलेल्या माहितीनुसार, त्याने दलालाला अवघे ७,००० ते ८,००० रुपये दिले होते. तर बंगळूरमध्ये पकडल्या गेलेल्या एका अन्य स्थलांतरिताने सांगितले की, सीमेवर लष्कराची कडक सुरक्षा असूनही त्याने एका एजंटला २०,००० रुपये देऊन भारतात यशस्वी प्रवेश केला. हे दलाल सीमेवरील भौगोलिक परिस्थिती, नद्या आणि जंगलांचा फायदा घेऊन अतिशय हुशारीने मानवी तस्करीचे हे रॅकेट चालवत आहेत.
Illegal Bangladeshi migrants, who are flocking to the Bangladesh border amid a crackdown in West Bengal, are describing how middlemen moved them into India and helped them in securing documents. Here’s the entire trail, reconstructed from the admissions by the illegal immigrants… — IndiaToday (@IndiaToday) May 29, 2026
credit – social media and Twitter
घुसखोरी हा या रॅकेटचा केवळ पहिला टप्पा आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, भारतात आल्यानंतर या अवैध नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्याचे कारस्थान रचले जाते. एका स्थलांतरिताने उघड केले की, पश्चिम बंगालमधील काही स्थानिक राजकीय कार्यकर्त्यांनी आणि दलालांनी त्यांना भारतात स्थायिक होण्यासाठी थेट आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्रे (Voter ID) मिळवून दिली. या बनावट ओळखपत्रांच्या जोरावर हे घुसखोर केवळ भारतात उघडपणे राहत नाहीत, तर विविध सरकारी कल्याणकारी योजनांमधून थेट रोख आर्थिक लाभ घेत आहेत आणि देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेत म्हणजेच निवडणुकांमध्ये मतदानही करत आहेत. केरळ, कर्नाटक (बंगळूर) आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये हे लोक आता मजुरी आणि इतर कामांसाठी पसरले आहेत.
सध्या भारतामध्ये वाढलेल्या सुरक्षेमुळे या घुसखोरांचे धाबे दणाणले आहेत. एका बांगलादेशी नागरिकाने सांगितले, “मी यापूर्वी केरळमध्ये काम केले आहे. पण आता तिथे घर किंवा खोली भाड्याने घेण्यासाठी घरमालक थेट मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्डची मूळ प्रत मागतात. आमच्याकडे खरी कागदपत्रे नसल्यामुळे आता भारतात राहणे कठीण झाले आहे.” दरम्यान, पश्चिम बंगालचे भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी यावर अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, राज्यामध्ये कोणत्याही अवैध बांगलादेशी स्थलांतरिताला आश्रय दिला जाणार नाही. अशा संशयित व्यक्तींना न्यायालयात नेण्याऐवजी थेट सीमेवर आणून बीएसएफच्या ताब्यात दिले जाईल. तसेच, घुसखोरांना मिळणारे सर्व सरकारी लाभ ओळखले जात असून ते तत्काळ बंद केले जात आहेत.
भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या गंभीर परिस्थितीवर गुरुवारी संसदेत आणि जाहीर सभेत महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले. सीमेवरून शेकडो बांगलादेशी नागरिक भीतीने स्वेच्छेने आपापल्या देशात परत जात असल्याच्या वृत्ताचा त्यांनी हवाला दिला. अमित शाह म्हणाले की, “जे घुसखोर स्वतःहून स्वेच्छेने भारताची सीमा सोडून बांगलादेशात परत जात आहेत, त्यांच्यावर सरकार कोणतीही कठोर कायदेशीर कारवाई किंवा छळ करणार नाही, जेणेकरून ते लवकरात लवकर बाहेर पडतील.” यासोबतच, सीमेवरील सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी ‘चिकन नेक’ (सिलीगुडी कॉरिडॉर) जवळील ६०० हेक्टर जमीन बीएसएफकडे सुपूर्द केल्याबद्दल त्यांनी सुवेंदू अधिकारी यांचे कौतुक केले. या निर्णयामुळे सीमेवरील दलालांचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यात भारतीय सुरक्षा दलांना मोठे यश मिळण्याची शक्यता आहे.
Ans: दोन्ही देशांमधील दलालांचे नेटवर्क बीएसएफच्या गस्तीवर पाळत ठेवते आणि सुरक्षा यंत्रणेत थोडी जरी त्रुटी आढळल्यास अवघ्या १० मिनिटांत रिकाम्या जागेतून घुसखोरी घडवून आणते.
Ans: भारतात प्रवेश केल्यानंतर दलाल आणि काही स्थानिक घटकांच्या मदतीने हे घुसखोर बनावट आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्रे मिळवतात.
Ans: जे अवैध बांगलादेशी नागरिक सध्याच्या कडक कारवाईच्या भीतीने स्वेच्छेने मायदेशी परत जात आहेत, त्यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, असे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले आहे.