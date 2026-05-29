Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • How Bangladeshi Illegal Immigrants Cross India Border Agents Fake Aadhaar Racket

BSF India : 10 मिनिटांचा ‘खेळ’ अन् भारतात एंट्री; बांगलादेशी घुसखोरांनी स्वतःच उघड केले सीमेवरील दलालांचे धक्कादायक रॅकेट

Updated On: May 29, 2026 | 12:41 PM IST
जाहिरात
सारांश

Bangladeshi illegal immigrants: बांगलादेश आणि भारत यांच्या दरम्यान मध्यस्थांचे एक जाळे कार्यरत आहे. हे जाळे लोकांकडून पैसे गोळा करून ते भारतात पाठवते. त्यानंतर, भारतातील हे जाळे त्यांना आधार कार्डासह बनावट ओळखपत्रे पुरवते.

how bangladeshi illegal immigrants cross india border agents fake aadhaar racket

१० मिनिटांचा 'खेळ' अन् भारतात एंट्री! बांगलादेशी घुसखोरांनी स्वतःच उघड केले सीमेवरील दलालांचे धक्कादायक रॅकेट ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • दलालांचे सक्रिय जाळे
  • बनावट कागदपत्रांचा सुळसुळाट
  • कठोर कारवाईचा बडगा

Bangladeshi illegal immigrants India 2026 : भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या भारत-बांगलादेश सीमेवरून होणाऱ्या अवैध घुसखोरीबाबत एक अत्यंत खळबळजनक आणि चक्रावून टाकणारा खुलासा समोर आला आहे. ४,१०० किलोमीटर लांबीची ही महाकाय आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून बांगलादेशी (Bangladesh) नागरिक भारतात कसे प्रवेश करतात, याचे धक्कादायक गुपित खुद्द अवैध स्थलांतरितांनीच एका वृत्तवाहिनी आणि स्थानिक माध्यमांसमोर उघड केले आहे. हा केवळ सीमेवरील सुरक्षेतील त्रुटींचा भाग नसून, यामागे भारत आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांमध्ये पसरलेले दलाल, एजंट आणि काही स्थानिक राजकीय घटकांचे एक सुनियोजित आणि संघटित जाळे (सिंडिकेट) कार्यरत असल्याचे उघड झाले आहे.

गस्तीतील १० मिनिटांची ‘त्रुटी’ आणि घुसखोरी यशस्वी

इंडिया टुडेने प्रसिद्ध केलेल्या विशेष अहवालानुसार आणि ‘हल्दिया लाइव्ह’ या स्थानिक यूट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतींमध्ये घुसखोरांनी सीमेवरील संपूर्ण यंत्रणेचे वाभाडे काढले आहेत. बांगलादेशच्या कुश्तिया जिल्ह्यातील एका नागरिकाने सांगितले की, सीमेपलीकडे ५ ते ६ लोकांचे लहान गट तयार केले जातात. त्यानंतर मुख्य दलाल रात्रीच्या वेळी सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) जवानांच्या हालचालींवर आणि त्यांच्या गस्तीच्या वेळेवर बारीक लक्ष ठेवतात. जवानांची गस्त पुढे जाताच किंवा सीमेवर काही सेकंदांची ‘रिकामी जागा’ (त्रुटी) दिसताच, अवघ्या १० मिनिटांच्या आत या गटांना काटेरी तारांच्या कुंपणापलीकडे म्हणजेच भारतीय हद्दीत ढकलले जाते. काही वेळा यासाठी रात्रभर वाट पाहावी लागते, तर कधीकधी हा खेळ काही मिनिटांतच फत्ते होतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kailash Yatra 2026 : शिवभक्तांसाठी गूड न्यूज! कैलास यात्रेवर नेपाळचा एकच हेका; भारतीय भक्तांसाठी चीनसमोर ठेवली मोठी अट

७,००० ते २०,००० रुपयांत ‘भारत प्रवास’

या बेकायदेशीर प्रवासासाठी बांगलादेशी नागरिकांना फार मोठी रक्कम मोजावी लागत नाही, हे अधिक चिंताजनक आहे. एका सुताराने दिलेल्या माहितीनुसार, त्याने दलालाला अवघे ७,००० ते ८,००० रुपये दिले होते. तर बंगळूरमध्ये पकडल्या गेलेल्या एका अन्य स्थलांतरिताने सांगितले की, सीमेवर लष्कराची कडक सुरक्षा असूनही त्याने एका एजंटला २०,००० रुपये देऊन भारतात यशस्वी प्रवेश केला. हे दलाल सीमेवरील भौगोलिक परिस्थिती, नद्या आणि जंगलांचा फायदा घेऊन अतिशय हुशारीने मानवी तस्करीचे हे रॅकेट चालवत आहेत.

credit – social media and Twitter

भारतात येताच मिळतात आधार आणि मतदार ओळखपत्रे

घुसखोरी हा या रॅकेटचा केवळ पहिला टप्पा आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, भारतात आल्यानंतर या अवैध नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्याचे कारस्थान रचले जाते. एका स्थलांतरिताने उघड केले की, पश्चिम बंगालमधील काही स्थानिक राजकीय कार्यकर्त्यांनी आणि दलालांनी त्यांना भारतात स्थायिक होण्यासाठी थेट आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्रे (Voter ID) मिळवून दिली. या बनावट ओळखपत्रांच्या जोरावर हे घुसखोर केवळ भारतात उघडपणे राहत नाहीत, तर विविध सरकारी कल्याणकारी योजनांमधून थेट रोख आर्थिक लाभ घेत आहेत आणि देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेत म्हणजेच निवडणुकांमध्ये मतदानही करत आहेत. केरळ, कर्नाटक (बंगळूर) आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये हे लोक आता मजुरी आणि इतर कामांसाठी पसरले आहेत.

कागदपत्रांची कडक सक्ती आणि सुवेंदू अधिकाऱ्यांची भूमिका

सध्या भारतामध्ये वाढलेल्या सुरक्षेमुळे या घुसखोरांचे धाबे दणाणले आहेत. एका बांगलादेशी नागरिकाने सांगितले, “मी यापूर्वी केरळमध्ये काम केले आहे. पण आता तिथे घर किंवा खोली भाड्याने घेण्यासाठी घरमालक थेट मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्डची मूळ प्रत मागतात. आमच्याकडे खरी कागदपत्रे नसल्यामुळे आता भारतात राहणे कठीण झाले आहे.” दरम्यान, पश्चिम बंगालचे भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी यावर अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, राज्यामध्ये कोणत्याही अवैध बांगलादेशी स्थलांतरिताला आश्रय दिला जाणार नाही. अशा संशयित व्यक्तींना न्यायालयात नेण्याऐवजी थेट सीमेवर आणून बीएसएफच्या ताब्यात दिले जाईल. तसेच, घुसखोरांना मिळणारे सर्व सरकारी लाभ ओळखले जात असून ते तत्काळ बंद केले जात आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Gaza Crisis : ‘भारत सर्वात मोठा समर्थक’,गाझा युद्धादरम्यान बेंजामिन नेतान्याहूंचे मोठे वक्तव्य; 70% लष्करी नियंत्रणाचे दिले आदेश

अमित शाह यांचा मोठा निर्णय: कायद्याविना सुरक्षित वापसी!

भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या गंभीर परिस्थितीवर गुरुवारी संसदेत आणि जाहीर सभेत महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले. सीमेवरून शेकडो बांगलादेशी नागरिक भीतीने स्वेच्छेने आपापल्या देशात परत जात असल्याच्या वृत्ताचा त्यांनी हवाला दिला. अमित शाह म्हणाले की, “जे घुसखोर स्वतःहून स्वेच्छेने भारताची सीमा सोडून बांगलादेशात परत जात आहेत, त्यांच्यावर सरकार कोणतीही कठोर कायदेशीर कारवाई किंवा छळ करणार नाही, जेणेकरून ते लवकरात लवकर बाहेर पडतील.” यासोबतच, सीमेवरील सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी ‘चिकन नेक’ (सिलीगुडी कॉरिडॉर) जवळील ६०० हेक्टर जमीन बीएसएफकडे सुपूर्द केल्याबद्दल त्यांनी सुवेंदू अधिकारी यांचे कौतुक केले. या निर्णयामुळे सीमेवरील दलालांचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यात भारतीय सुरक्षा दलांना मोठे यश मिळण्याची शक्यता आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बांगलादेशी घुसखोर भारत-बांगलादेश सीमा कशी ओलांडतात?

    Ans: दोन्ही देशांमधील दलालांचे नेटवर्क बीएसएफच्या गस्तीवर पाळत ठेवते आणि सुरक्षा यंत्रणेत थोडी जरी त्रुटी आढळल्यास अवघ्या १० मिनिटांत रिकाम्या जागेतून घुसखोरी घडवून आणते.

  • Que: भारतात आल्यावर हे अवैध स्थलांतरित कोणती कागदपत्रे मिळवतात?

    Ans: भारतात प्रवेश केल्यानंतर दलाल आणि काही स्थानिक घटकांच्या मदतीने हे घुसखोर बनावट आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्रे मिळवतात.

  • Que: गृहमंत्री अमित शाह यांनी घुसखोरांच्या वापसीबाबत काय म्हटले आहे?

    Ans: जे अवैध बांगलादेशी नागरिक सध्याच्या कडक कारवाईच्या भीतीने स्वेच्छेने मायदेशी परत जात आहेत, त्यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, असे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले आहे.

Web Title: How bangladeshi illegal immigrants cross india border agents fake aadhaar racket

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 12:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Russia Taliban Deal : पाकिस्तानचे दाबे दणाणले! रशिया-तालिबानमध्ये सर्वात मोठा संरक्षण करार, जगभरात खळबळ
1

Russia Taliban Deal : पाकिस्तानचे दाबे दणाणले! रशिया-तालिबानमध्ये सर्वात मोठा संरक्षण करार, जगभरात खळबळ

Kailash Yatra 2026 : शिवभक्तांसाठी गूड न्यूज! कैलास यात्रेवर नेपाळचा एकच हेका; भारतीय भक्तांसाठी चीनसमोर ठेवली मोठी अट
2

Kailash Yatra 2026 : शिवभक्तांसाठी गूड न्यूज! कैलास यात्रेवर नेपाळचा एकच हेका; भारतीय भक्तांसाठी चीनसमोर ठेवली मोठी अट

Ajit Doval Moscow Visit : ‘दहशतवादाविरोधात दुहेरी मापदंड खपवून घेणार नाही’ ; मॉस्कोतून अजित डोवाल यांची मोठी घोषणा
3

Ajit Doval Moscow Visit : ‘दहशतवादाविरोधात दुहेरी मापदंड खपवून घेणार नाही’ ; मॉस्कोतून अजित डोवाल यांची मोठी घोषणा

सोन्याचं नाणं कमी पडलं? आता थेट २५० डॉलर्सच्या नोटवर झळकणार Donald Trump; अमेरिकन राजकारणात पेटला वाद
4

सोन्याचं नाणं कमी पडलं? आता थेट २५० डॉलर्सच्या नोटवर झळकणार Donald Trump; अमेरिकन राजकारणात पेटला वाद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BSF India : 10 मिनिटांचा ‘खेळ’ अन् भारतात एंट्री; बांगलादेशी घुसखोरांनी स्वतःच उघड केले सीमेवरील दलालांचे धक्कादायक रॅकेट

BSF India : 10 मिनिटांचा ‘खेळ’ अन् भारतात एंट्री; बांगलादेशी घुसखोरांनी स्वतःच उघड केले सीमेवरील दलालांचे धक्कादायक रॅकेट

May 29, 2026 | 12:41 PM
सौरव गांगुली बायोपिकच्या सेटवरून Rajkummar Raoचा फर्स्ट लूक लीक; ‘दादा’चा अंदाज पाहून चाहते थक्क

सौरव गांगुली बायोपिकच्या सेटवरून Rajkummar Raoचा फर्स्ट लूक लीक; ‘दादा’चा अंदाज पाहून चाहते थक्क

May 29, 2026 | 12:31 PM
पुण्यात टोळीयुद्धाची धग; आधी जीवघेणा हल्ला केला अन् नंतर संशय येऊ नये म्हणून कपडे बदलले

पुण्यात टोळीयुद्धाची धग; आधी जीवघेणा हल्ला केला अन् नंतर संशय येऊ नये म्हणून कपडे बदलले

May 29, 2026 | 12:14 PM
Sanjay Raut News: ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणात भाजपच्याही काही लोकांचा संबंध: संजय राऊतांचा आरोप

Sanjay Raut News: ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणात भाजपच्याही काही लोकांचा संबंध: संजय राऊतांचा आरोप

May 29, 2026 | 12:13 PM
Maharashtra Politics : कोकण विधान परिषदेत शेकापची मोठी एन्ट्री! अरविंद म्हात्रे मैदानात, महायुतीचे टेन्शन वाढले

Maharashtra Politics : कोकण विधान परिषदेत शेकापची मोठी एन्ट्री! अरविंद म्हात्रे मैदानात, महायुतीचे टेन्शन वाढले

May 29, 2026 | 12:12 PM
करोडोंचे मालक असूनही कोट्यवधींचे कर्ज! तरीही देशातील तिसरे सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री Siddaramaiah !

करोडोंचे मालक असूनही कोट्यवधींचे कर्ज! तरीही देशातील तिसरे सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री Siddaramaiah !

May 29, 2026 | 12:05 PM
Pimpri Chinchwad : 48 तासांत 15 जणांचा मृत्यू; पुण्यात संशयास्पद मृत्यूंची मालिका, विषारी दारू कांडातील मुख्य आरोपी जेरबंद

Pimpri Chinchwad : 48 तासांत 15 जणांचा मृत्यू; पुण्यात संशयास्पद मृत्यूंची मालिका, विषारी दारू कांडातील मुख्य आरोपी जेरबंद

May 29, 2026 | 11:44 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM