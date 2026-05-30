Todays Gold-Silver Price: सोने आणि चांदी दोन्ही तेजीत! खरेदीदारांच्या खिशाला बसणार फटका

भारतात 29 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,605 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,304 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,703 रुपये होता. भारतात 29 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,030 रुपये होता. भारतात 27 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये होता.
दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,800 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,390 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,560 रुपये आहे.
नाशिक शहरात आज आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,520 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,660 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,250 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,290 रुपये आहे. मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,650 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,240 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,44,510
|₹1,57,650
|₹1,18,240
|पुणे
|₹1,44,510
|₹1,57,650
|₹1,18,240
|केरळ
|₹1,44,510
|₹1,57,650
|₹1,18,240
|कोलकाता
|₹1,44,510
|₹1,57,650
|₹1,18,240
|नागपूर
|₹1,44,510
|₹1,57,650
|₹1,18,240
|हैद्राबाद
|₹1,44,510
|₹1,57,650
|₹1,18,240
|बंगळुरु
|₹1,44,510
|₹1,57,650
|₹1,18,240
|चेन्नई
|₹1,46,010
|₹1,59,290
|₹1,22,560
|नाशिक
|₹1,44,520
|₹1,57,660
|₹1,18,250
|सुरत
|₹1,44,560
|₹1,57,700
|₹1,18,290
|दिल्ली
|₹1,44,660
|₹1,57,800
|₹1,18,390
|चंदीगड
|₹1,44,660
|₹1,57,800
|₹1,18,390
|लखनौ
|₹1,44,660
|₹1,57,800
|₹1,18,390
|जयपूर
|₹1,44,660
|₹1,57,800
|₹1,18,390