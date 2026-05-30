  • Gold And Silver Prices Surge Again In India 24 Carat Gold Crosses 1 Lakh 57 Thousand Per 10 Grams

Todays Gold-Silver Price: सोने आणि चांदी दोन्ही तेजीत! खरेदीदारांच्या खिशाला बसणार फटका

Updated On: May 30, 2026 | 08:02 AM IST
सारांश

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या दरात आज पुन्हा वाढ नोंदवली गेली असून खरेदीदारांना अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. 29 मेच्या तुलनेत 30 मे रोजी सोन्याच्या सर्व कॅरेटच्या दरांमध्ये वाढ झाली असून चांदीही महागली आहे.

विस्तार
  • 30 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,57,650 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला असून एका दिवसात 1,600 रुपयांची वाढ झाली आहे.
  • 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,44,510 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला असून मुंबई, पुणे, दिल्ली आणि चेन्नईसह प्रमुख शहरांमध्ये दर वाढले आहेत.
  • चांदीचा दरही वाढून 2,80,100 रुपये प्रति किलोवर पोहोचला असून मौल्यवान धातूंच्या बाजारात तेजीचे वातावरण आहे.
Gold Rate Todayभारतात 30 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,765 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,451 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,824 रुपये आहे. भारतात 30 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,650 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,240 रुपये आहे. भारतात 30 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 280.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,80,100 रुपये आहे.

भारतात 29 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,605 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,304 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,703 रुपये होता. भारतात 29 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,030 रुपये होता. भारतात 27 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये होता.

दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,800 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,390 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,560 रुपये आहे.

नाशिक शहरात आज आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,520 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,660 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,250 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,290 रुपये आहे. मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,650 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,240 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,44,510 ₹1,57,650 ₹1,18,240
पुणे ₹1,44,510 ₹1,57,650 ₹1,18,240
केरळ ₹1,44,510 ₹1,57,650 ₹1,18,240
कोलकाता ₹1,44,510 ₹1,57,650 ₹1,18,240
नागपूर ₹1,44,510 ₹1,57,650 ₹1,18,240
हैद्राबाद ₹1,44,510 ₹1,57,650 ₹1,18,240
बंगळुरु ₹1,44,510 ₹1,57,650 ₹1,18,240
चेन्नई ₹1,46,010 ₹1,59,290 ₹1,22,560
नाशिक ₹1,44,520 ₹1,57,660 ₹1,18,250
सुरत ₹1,44,560 ₹1,57,700 ₹1,18,290
दिल्ली ₹1,44,660 ₹1,57,800 ₹1,18,390
चंदीगड ₹1,44,660 ₹1,57,800 ₹1,18,390
लखनौ ₹1,44,660 ₹1,57,800 ₹1,18,390
जयपूर ₹1,44,660 ₹1,57,800 ₹1,18,390

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: May 30, 2026 | 08:02 AM

