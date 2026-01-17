Political News : राज्यात खुर्चीचे राजकारण! नेते अन् कार्यकर्ते लढत राहतात विना कारण

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, एक काळ होता जेव्हा राजांना त्यांचे सिंहासन खूप आवडायचे, पण आज प्रत्येक नेत्याला खुर्ची आवडते. सत्तेच्या नशेत, स्वतःला लोकसेवक म्हणवणारे नेते सत्तेचे स्वामी बनतात. एकदा ते मिळवले की, ते सतत ती टिकवून ठेवण्याची काळजी करत असतात.” यावर मी म्हणालो, “खुर्च्या प्रत्येक घरात आणि कार्यालयात आढळतात. त्यात इतके विशेष काय आहे? खुर्च्या पूर्वी लाकडाच्या बनवल्या जात असत, आता त्या धातूच्या बनवल्या जातात. संगणकावर काम करणाऱ्यांना चाके असलेल्या खुर्च्या असतात. वृद्धांसाठी, एक सोपी खुर्ची किंवा आरामदायी जागा असते. खुर्ची काहीही असो, त्याचे पाय मजबूत असले पाहिजेत. आर्मरेस्टमुळे कोपर आणि मनगट त्यावर राहू शकतात. खुर्ची कारकून आणि बॉस दोघांचीही असते!”
शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, लहान खुर्ची असलेला नेहमीच मोठ्या खुर्चीची आकांक्षा बाळगतो. इतिहासाच्या संपूर्ण इतिहासात सोनेरी खुर्च्यांच्या लोभी आकांक्षांनी भरलेले आहे.” अजातशत्रूने त्याचे वडील बिंबिसाराला कैद केले आणि स्वतःला राजा बनवले. सम्राट अशोकाने सत्तेसाठी त्याच्या भावांची हत्या केली. कंसाने त्याचे वडील उग्रसेनाला कैद केले आणि औरंगजेबाने त्याचे वडील शाहजहानला कैद केले.
यावर मी म्हणालो, “लोकशाहीमध्ये सत्तेसाठी स्पर्धा तीव्र झाली आहे. निवडणुका संगीत खुर्च्यांचा खेळ बनल्या आहेत, ज्यामध्ये धूर्त नेते पटकन सत्ता काबीज करतात आणि स्वतःला बिनविरोध निवडून आलेले घोषित करतात. एकदा सत्तेत आल्यानंतर, काही नेते हुकूमशहासारखे वागू लागतात. ट्रम्प व्हाईट हाऊसच्या मोहक सौंदर्याने समाधानी नाहीत, म्हणून आता ते ग्रीनलँड काबीज करू इच्छितात. ते इराणवर हल्ला करण्याचा देखील विचार करतात. त्यांना हे समजत नाही की जेव्हा काळ प्रतिकूल होतो तेव्हा अधिकाराची शक्ती मुठीतून वाळूसारखी निसटते. खुर्चीची मालकी कोणाचीही नाही. काल कोणीतरी ती ताब्यात घेतली, आज कोणीतरी ती ताब्यात घेतली आणि भविष्यात कोणीतरी ती ताब्यात घेईल. ही खुर्चीची कहाणी आहे!”
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
