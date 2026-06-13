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Albinism Awareness Day: त्वचेच्या रंगापलीकडची माणुसकी! जाणून घ्या अल्बिनिझमचे वैज्ञानिक सत्य आणि यामागील सामाजिक संघर्ष

Updated On: Jun 13, 2026 | 07:30 AM IST
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सारांश

International Albinism Awareness Day : आंतरराष्ट्रीय अल्बिनिझम जागरूकता दिन दरवर्षी १३ जून रोजी साजरा केला जातो. अल्बिनिझम असलेल्या लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि त्यांच्याबद्दलचे गैरसमज दूर करणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे.

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Albinism Awareness Day: त्वचेच्या रंगापलीकडची माणुसकी! जाणून घ्या अल्बिनिझमचे वैज्ञानिक सत्य आणि यामागील सामाजिक संघर्ष ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • गैरसमज आणि भेदभावाविरुद्ध लढा
  • वैज्ञानिक सत्य, मेलॅनिनची कमतरता
  • सुरक्षित समाजाची गरज

International Albinism Awareness Day 2026 : आपल्या आजूबाजूला अनेकदा आपल्याला अशा काही व्यक्ती दिसतात, ज्यांची त्वचा, केस आणि डोळ्यांच्या पापण्या पूर्णपणे पांढऱ्या किंवा फिकट रंगाच्या असतात. या स्थितीला विज्ञानाच्या भाषेत ‘अल्बिनिझम’ (Albinism) किंवा सामान्य भाषेत ‘रंगहीनता’ किंवा ‘कोड’ (अल्बिनिझम हा कोडापेक्षा वेगळा असतो) असे म्हटले जाते. दुर्दैवाने, शतकानुशतके वैज्ञानिक प्रगती झाल्यानंतरही, अशा व्यक्तींकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन आजही पूर्वग्रहदूषित आणि अनेक ठिकाणी अंधश्रद्धेने भरलेला आहे. हाच सामाजिक भेदभावाचा भिंती पाडण्यासाठी आणि या बांधवांना हक्काचे सन्माननीय स्थान मिळवून देण्यासाठी दरवर्षी १३ जून रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय अल्बिनिझम जागरूकता दिन‘ (International Albinism Awareness Day) साजरा केला जातो. या दिवसाचे महत्त्व केवळ एका दिनविशेषापुरते मर्यादित नसून ते मानवी संवेदनशीलतेशी जोडलेले आहे.

वैज्ञानिक सत्य: नेमके काय आहे ‘अल्बिनिझम’ आणि त्याचे शरीरावर होणारे परिणाम?

सर्वप्रथम हे समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे की, अल्बिनिझम हा कोणताही आजार, संसर्गजन्य रोग किंवा पूर्वजन्माचे पाप नसून ती केवळ एक अनुवांशिक स्थिती (Genetic Condition) आहे. आपल्या शरीरातील त्वचा, केस आणि डोळ्यांना नैसर्गिक रंग देण्याचे काम ‘मेलॅनिन’ (Melanin) नावाचे रंगद्रव्य करत असते. ज्या व्यक्तींच्या शरीरात जन्मतःच या मेलॅनिनची निर्मिती होत नाही किंवा अत्यंत कमी प्रमाणात होते, त्यांना अल्बिनिझम असतो.

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या रंगद्रव्याच्या अभावामुळे त्यांच्या शरीराला अनेक शारीरिक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. मेलॅनिन हे आपल्या त्वचेचे सूर्यप्रकाशातील घातक अतिनील किरणांपासून (UV Rays) रक्षण करते. त्यामुळे अल्बिनिझम असलेल्या लोकांची त्वचा सूर्यप्रकाशासाठी प्रचंड संवेदनशील असते. त्यांना उन्हात वावरताना त्वचेची जळजळ होणे किंवा ‘स्किन कॅन्सर’ (त्वचेचा कर्करोग) होण्याचा धोका सामान्य लोकांपेक्षा खूप जास्त असतो. याशिवाय, मेलॅनिनचा थेट संबंध डोळ्यांच्या रचनेशी आणि दृष्टीशी असतो. यामुळे या व्यक्तींना अंधुक दिसणे, चष्मा लागणे किंवा दृष्टीचे गंभीर विकार असणे अशा समस्यांना आयुष्यभर तोंड द्यावे लागते.

भेदभाव, दुर्लक्ष आणि हिंसा: अल्बिनिझम असलेल्या लोकांचे सामाजिक वास्तव

विज्ञानाने दिलेले स्पष्टीकरण एका बाजूला असले, तरी जगाच्या अनेक भागांमध्ये, विशेषतः आफ्रिकन देशांमध्ये आणि आशियातील काही ग्रामीण भागांत आजही अल्बिनिझमबद्दल भयानक अंधश्रद्धा पसरलेल्या आहेत. काही देशांमध्ये तर अशा लोकांच्या शरीराच्या अवयवांमध्ये जादुई शक्ती असते, असा चुकीचा समज असल्याने त्यांची शिकार केली जाते किंवा त्यांच्यावर जीवघेणे हल्ले केले जातात, ही अत्यंत वेदनादायी बाब आहे.

अगदी आपल्या सुशिक्षित समाजातही नोकरीच्या ठिकाणी, शाळा-कॉलेजांमध्ये किंवा सार्वजनिक ठिकाणी अशा व्यक्तींना उपहासात्मक नजरेने पाहिले जाते. त्यांच्याशी मैत्री करणे टाळले जाते किंवा त्यांना मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मानसिक पातळीवर हा भेदभाव त्या व्यक्तींना प्रचंड खचवून टाकतो. त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वासाची कमतरता निर्माण होते. म्हणूनच, संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) २०१५ मध्ये अधिकृतपणे या दिवसाची स्थापना केली, जेणेकरून जागतिक स्तरावर या गंभीर समस्येकडे लोकांचे लक्ष वेधले जावे आणि अशा क्रूर प्रथांना आळा घालता येईल.

credit – social media and Twitter

जागरूकता वाढवणे आणि सुरक्षित वातावरणाची निर्मिती: काळाची पाऊले

या विशेष दिनाचे औचित्य साधून दरवर्षी १३ जून रोजी जगभरातील विविध पर्यावरण संस्था, मानवाधिकार संघटना, शाळा, महाविद्यालये आणि शासकीय पातळ्यांवर विविध जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. यादरम्यान कार्यशाळा, पथनाट्ये, वैद्यकीय शिबिरे आणि माहितीपट दाखवून लोकांच्या मनातील भीती आणि गैरसमज दूर केले जातात.

अल्बिनिझम असलेल्या व्यक्तींना केवळ सहानुभूतीची नव्हे, तर समान संधींची गरज आहे. त्यांना शाळेत शिकताना शिक्षकांनी विशेष मदत करणे, कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या क्षमतेनुसार त्यांना सामावून घेणे आणि त्यांच्या आरोग्याची (विशेषतः त्वचा आणि डोळ्यांची) काळजी घेण्यासाठी स्वस्त वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे हे प्रत्येक सुजाण नागरिकाचे आणि सरकारचे कर्तव्य आहे.

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निसर्गाच्या विविधतेचा आदर करूया!

आंतरराष्ट्रीय अल्बिनिझम जागरूकता दिन आपल्याला हे शिकवतो की, निसर्गाने प्रत्येकाला वेगळे बनवले आहे आणि या विविधतेचा आदर करणे हेच खऱ्या मानवी संस्कृतीचे लक्षण आहे. केवळ त्वचेच्या रंगावरून कोणाचेही श्रेष्ठत्व किंवा कनिष्ठत्व ठरत नाही. जेव्हा आपण या बांधवांना प्रेमाने, आदराने जवळ करू आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणू, तेव्हाच या दिवसाचे उद्दिष्ट खऱ्या अर्थाने साध्य होईल. चला, या दिवशी आपण सर्वजण मिळून एक प्रतिज्ञा करूया की, आपल्या आजूबाजूला असलेल्या प्रत्येक अल्बिनिझम ग्रस्त व्यक्तीला आपण सुरक्षित, समान आणि सन्मानजनक वातावरण देऊ!

Web Title: International albinism awareness day june 13 melanin genetic condition marathi report

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Published On: Jun 13, 2026 | 07:30 AM

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