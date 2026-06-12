इनब्रू बेव्हरेजेसने व्हाईट मिसचीफ व्होडकाच्या नव्या आणि प्रीमियम अवताराचे अनावरण

भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय व्होडका ब्रँड्सपैकी एक असलेल्या व्हाईट मिसचीफ व्होडकाने आपल्या मुख्य पोर्टफोलिओमध्ये व्यापक ब्रँड रिवॅम्प आणि प्रीमियमायझेशनची घोषणा केली आहे. हा बदल ब्रँडच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा असून, अधिक दर्जेदार पण सहज आणि आनंददायी ड्रिंकिंग अनुभव शोधणाऱ्या नव्या पिढीच्या ग्राहकांसाठी ब्रँडची नव्याने मांडणी करण्यात आली आहे.
या नव्या पोर्टफोलिओमध्ये आकर्षक आणि आधुनिक पॅकेजिंग डिझाइन, अधिक प्रभावी व्हिज्युअल ओळख आणि अधिक स्मूथ व आधुनिक व्होडका अनुभव देण्यासाठी विकसित केलेले सुधारित लिक्विड प्रोफाइल समाविष्ट आहे. ब्रँडची युवा आणि उत्साही ओळख कायम ठेवत, नव्या व्हाईट मिसचीफ व्होडकाला अधिक प्रीमियम आणि आधुनिक रूप देण्यात आले आहे, जे बदलत्या ग्राहकांच्या पसंतीशी सुसंगत आहे.
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या बदलाबद्दल बोलताना इनब्रू बेव्हरेजेसचे जनरल मॅनेजर – मार्केटिंग, सुमित तिवारी म्हणाले, “ही प्रीमियमायझेशन मोहीम आमच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. यामागील उद्दिष्ट म्हणजे आमचा पोर्टफोलिओ अधिक मजबूत करणे आणि भारतातील युवा प्रौढ ग्राहकांमध्ये आधुनिक व उच्च दर्जाच्या व्होडकासाठी वाढणारी मागणी पूर्ण करणे. व्हाईट मिसचीफला भारतीय व्होडका बाजारात नेहमीच मजबूत ग्राहक ओळख आणि सांस्कृतिक महत्त्व लाभले आहे. या रिवॅम्पद्वारे आम्ही आजच्या ग्राहकांसाठी ब्रँडची नव्याने कल्पना करत आहोत. नव्या आकर्षक लूकसह, अधिक स्मूथ लिक्विड अनुभव आणि प्रीमियम अपील देताना, ग्राहकांना आवडणारी ब्रँडची मजेशीर आणि युवा ओळख कायम ठेवली आहे.”
व्हाईट मिसचीफ व्होडका आता महाराष्ट्रभर ७५० मि.ली., १८० मि.ली. आणि ९० मि.ली. या पॅक साइजमध्ये उपलब्ध आहे.
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