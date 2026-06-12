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Donald Trump : वॉशिंग्टनमधील नॅशनल मॉलच्या गवतावर 8647 हा कोड; ट्रम्प यांच्या वाढदिवसाच्या दोन दिवस आधी ‘ही’ कसली धमकी?

Updated On: Jun 12, 2026 | 01:14 PM IST
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सारांश

8647 Mystery : वॉशिंग्टन, डीसी येथील नॅशनल मॉलच्या गवतावर 8647 हा आकडा मोठ्या अक्षरात दिसला आहे, ज्याला सामान्यतः डोनाल्ड ट्रम्प-विरोधी संदेश मानले जाते. ट्रम्प प्रशासन याकडे एक संभाव्य धोका म्हणून पाहत आहे.

washington dc national mall 8647 grass code donald trump security threat

वॉशिंग्टनमधील नॅशनल मॉलच्या गवतावर ८६४७ हा आकडा, ट्रम्प यांच्या वाढदिवसाच्या दोन दिवस आधी ही कसली धमकी? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • रहस्यमयी आकडा
  • ट्रम्प यांच्याशी थेट संबंध
  • जीवाला धोका असण्याची शंका

National Mall 8647 grass mystery Washington DC : अमेरिकेच्या राजकारणात सध्या प्रचंड तणावाचे वातावरण असून, एका गूढ घटनेने सुरक्षा यंत्रणांच्या रात्रीची झोप उडवली आहे. अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसी मधील सर्वात प्रसिद्ध आणि सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या ‘नॅशनल मॉल’ (National Mall) च्या विस्तीर्ण मैदानावर एकाएकी ‘८६४७’ (8647) हा आकडा मोठ्या अक्षरात उमटल्याचे समोर आले आहे. ही घटना सामान्य नसून, याकडे थेट अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सुरक्षेला असलेला मोठा धोका म्हणून पाहिले जात आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, येत्या १४ जून रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा वाढदिवस आहे आणि त्यानिमित्ताने एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमाचे (UFC फाईट) आयोजन केले जात आहे. या मोठ्या सोहळ्याच्या अवघ्या दोन दिवस आधीच हा प्रकार उघडकीस आल्याने संपूर्ण अमेरिकेत खळबळ उडाली आहे. यूएस पार्क पोलीस (US Park Police) सध्या या संपूर्ण प्रकरणाचा कसून तपास करत आहेत.

काय आहे ‘८६४७’ या आकड्याचे रहस्य?

अमेरिकेच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात ‘८६४७’ हा आकडा सामान्यतः तीव्र ट्रम्प-विरोधी (Anti-Trump) संदेश मानला जातो. या आकड्यामागील कोड डिकोड करताना तज्ज्ञांनी अत्यंत धक्कादायक माहिती दिली आहे. अमेरिकेतील रेस्टॉरंट किंवा हॉटेल उद्योगाच्या सांकेतिक भाषेत, जेव्हा एखादी ऑर्डर रद्द करायची असते किंवा एखाद्या ग्राहकाला हॉटेलमधून बाहेर काढायचे असते, तेव्हा ‘८६’ (86) या कोडचा वापर केला जातो. दुसऱ्या बाजूला, ‘४७’ (47) हा आकडा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संभाव्य किंवा चालू ४७ व्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या कार्यकाळाचे प्रतिनिधित्व करतो. या दोन्ही आकड्यांचा एकत्र संबंध जोडला तर, त्याचा सरळ अर्थ “४७ व्या राष्ट्राध्यक्षांना (ट्रम्प यांना) पदावरून किंवा जगातून हटवणे” असा निघतो. यामुळेच ट्रम्प समर्थक आणि सुरक्षा यंत्रणा याकडे केवळ एक आंदोलन किंवा निषेध म्हणून न पाहता, राष्ट्राध्यक्षांच्या जीवाला असलेला थेट धोका म्हणून पाहत आहेत. वॉशिंग्टन स्मारकावर बसवण्यात आलेल्या थेट वेबकॅमच्या (Live Webcam) माध्यमातून हा धक्कादायक प्रकार पहिल्यांदा समोर आला, ज्यामध्ये गवताचा एक मोठा भाग पिवळा पडून हा विशिष्ट आकार तयार झाला होता.

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गवतावरील खुणा आणि घटनास्थळावरील अचानक झालेली लष्करी हालचाल

हा वादग्रस्त आकडा नॅशनल मॉलच्या त्या भागात आढळला आहे जो दुसऱ्या महायुद्धाच्या स्मारकाच्या (World War II Memorial) अगदी पूर्वेला आहे. ही कृत्य नक्की कधी आणि कोणी केले, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, ५ जून रोजी घेतलेल्या उपग्रह किंवा ड्रोन फोटोंमध्ये नॅशनल मॉलचे मैदान अगदी स्वच्छ होते, तिथे असे कोणतेही अंक दिसत नव्हते. याचा अर्थ हा प्रकार गेल्या काही दिवसांतच अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात आला आहे. गुरुवारी दुपारी जमिनीवरून चालताना हे अंक स्पष्टपणे ओळखता येत नव्हते, परंतु उंचावरून किंवा ड्रोन कॅमेऱ्यातून ते स्पष्ट दिसत होते. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी दुपारी १ च्या सुमारास अचानक अनेक आपत्कालीन आणि सुरक्षा वाहने तिथे दाखल झाली आणि त्यांनी तात्काळ तो परिसर सुरक्षित केला. त्याच वेळी अमेरिकन लष्कराचे प्रसिद्ध ‘गोल्डन नाइट्स’ (Golden Knights) पॅराशूट पथकही तिथे अचानक उतरले, ज्यामुळे परिसरातील तणाव आणखी वाढला.

credit – social media and Twitter

व्हाईट हाऊसकडून तीव्र निषेध आणि सुरक्षा यंत्रणांचा अ‍ॅक्शन प्लॅन

या घटनेनंतर अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते डेव्हिस इंगले यांनी यावर अधिकृत भाष्य करताना सांगितले की, “लोकशाहीत कोणत्याही नेत्याविरुद्ध राजकीय हिंसाचाराचे किंवा हत्येचे समर्थन करणाऱ्या प्रवृत्तींचा अत्यंत तीव्र शब्दांत निषेध केला पाहिजे.” या प्रकरणात आता अमेरिकेची सर्वोच्च गुप्तहेर संस्था एफबीआय (FBI) आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणारी ‘सीक्रेट सर्व्हिस’ (Secret Service) देखील सक्रिय झाली आहे. संशयित व्यक्तीची ओळख पटताच सीक्रेट सर्व्हिस थेट कारवाई करणार आहे. पार्क पोलिसांच्या प्राथमिक अहवालानुसार, गवताचा रंग अचानक बदलून हा आकडा कसा तयार झाला, याचे रासायनिक कारण शोधण्यासाठी गवताचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. नॅशनल मॉलचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या अमेरिकेच्या गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, नेत्यांविरुद्धच्या अशा प्रकारच्या कोणत्याही धमकीची अत्यंत गंभीर दखल घेतली जाईल.

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यापूर्वीही ‘८६४७’ मुळे उडाली होती खळबळ!

‘८६४७’ हा क्रमांक वादात येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात, एफबीआयचे माजी संचालक जेम्स कोमी (James Comey) यांच्यावरही या नंबरचा वापर करून डोनाल्ड ट्रम्प यांना अप्रत्यक्ष धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप झाला होता. त्यांनी आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर समुद्रातील शिंपल्यांचा वापर करून तयार केलेल्या ‘८६४७’ या आकड्याचा फोटो पोस्ट केला होता. या पोस्टनंतर अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (Department of Justice) त्यांच्यावर कडक कारवाईचे पाऊल उचलले होते. या जुन्या पार्श्वभूमीमुळेच, आता थेट नॅशनल मॉलच्या मैदानावर हा आकडा कोरला गेल्याने यामागे एखादी मोठी आंतरराष्ट्रीय किंवा देशांतर्गत संघटना असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Web Title: Washington dc national mall 8647 grass code donald trump security threat

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Published On: Jun 12, 2026 | 01:14 PM

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