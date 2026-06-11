Sane Guruji: ‘जगाला प्रेम अर्पावे…’ ज्यांनी मराठी मनाला संस्कार आणि साहित्याची अथांग श्रीमंती दिली त्यांची आज पुण्यतिथी

Sane Guruji death anniversary 11 June : मराठी मातीमध्ये अनेक संत, समाजसुधारक आणि थोर विचारवंत जन्माला आले, ज्यांनी समाजाला जगण्याची नवी दिशा दिली. याच थोर विभूतींपैकी एक अग्रगण्य नाव म्हणजे पांडुरंग सदाशिव साने (Pandurang Sadashiv Sane) , ज्यांना संपूर्ण महाराष्ट्र अत्यंत आदराने आणि प्रेमाने ‘साने गुरुजी’ म्हणून ओळखतो. २४ डिसेंबर १८९९ रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यातील पालगड येथे जन्मलेल्या या युगपुरुषाने आपल्या संपूर्ण आयुष्यात केवळ साहित्याची निर्मिती केली नाही, तर माणसाच्या मनाला सुसंस्कृत करण्याचे महाकाय कार्य केले. त्यांचा प्रत्येक विचार, प्रत्येक कृती ही राष्ट्रसेवा आणि मानवतेशी जोडलेली होती.
साने गुरुजींच्या व्यक्तिमत्त्वावर महात्मा गांधी यांच्या विचारसरणीचा प्रचंड प्रभाव होता. ते केवळ एक लेखक किंवा शिक्षक नव्हते, तर ते एक स्वातंत्र्यसैनिक आणि खंबीर समाजसेवक होते. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात स्वतःला झोकून देत असतानाच त्यांनी समाजातील आंतरिक कीड म्हणजेच जातीभेद आणि अस्पृश्यतेविरुद्ध लढा पुकारला. पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर अस्पृश्यांसाठी खुले व्हावे म्हणून त्यांनी केलेले आमरण उपोषण हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि सुवर्ण क्षण मानला जातो.
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