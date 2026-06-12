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तुम्हाला कार डिझायनर बनायचं आहे का? हे शिक्षण आणि कौशल्ये तुमच्याकडे असणे गरजेचे आहे! जाणून घ्या

Updated On: Jun 12, 2026 | 10:59 PM IST
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सारांश

कार डिझायनर बनण्यासाठी सर्वप्रथम बारावीनंतर योग्य शिक्षण घेणे आवश्यक आहे. विज्ञान, कला किंवा वाणिज्य कोणत्याही शाखेतील विद्यार्थी या क्षेत्रात प्रवेश करू शकतात. त्यानंतर इंडस्ट्रियल डिझाइन, ट्रान्सपोर्टेशन डिझाइन, ऑटोमोबाईल डिझाइन किंवा प्रॉडक्ट डिझाइनमधील पदवी अभ्यासक्रम करता येतो.

तुम्हाला कार डिझायनर बनायचं आहे का? हे शिक्षण आणि कौशल्ये तुमच्याकडे असणे गरजेचे आहे! जाणून घ्या
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विस्तार

भारतातील ऑटोमोबाईल उद्योग वेगाने विकसित होत असून नवीन कार, इलेक्ट्रिक वाहने आणि आधुनिक मोबिलिटी सोल्यूशन्ससाठी कुशल कार डिझायनर्सची मागणी वाढत आहे. कार डिझायनर हा वाहनाचे इंटेरियर,एक्स्टेरियर,  एरोडायनामिक्स आणि वापरकर्त्याचा अनुभव लक्षात घेऊन नवीन डिझाइन तयार करणारा तज्ज्ञ असतो. जर तुम्हाला चित्रकला, डिझाइन आणि वाहनांची आवड असेल, तर हे क्षेत्र उत्तम करिअर पर्याय ठरू शकते. या करिअरसाठी कोणते शिक्षण आणि कौशल्ये आवश्यक आहेत ते आपण इथे पाहूयात,

कार डिझायनर बनण्यासाठी सर्वप्रथम बारावीनंतर योग्य शिक्षण घेणे आवश्यक आहे. विज्ञान, कला किंवा वाणिज्य कोणत्याही शाखेतील विद्यार्थी या क्षेत्रात प्रवेश करू शकतात. त्यानंतर इंडस्ट्रियल डिझाइन, ट्रान्सपोर्टेशन डिझाइन, ऑटोमोबाईल डिझाइन किंवा प्रॉडक्ट डिझाइनमधील पदवी अभ्यासक्रम करता येतो. भारतात National Institute of Design (NID), IDC School of Design, MIT Institute of Design आणि Strate School of Design यांसारख्या संस्थांमध्ये संबंधित अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत.

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शैक्षणिक पात्रतेसोबत काही महत्त्वाची कौशल्येही आवश्यक असतात. उत्तम स्केचिंग, क्रिएटिव्ह विचारशक्ती, रंगसंगतीचे ज्ञान, 3D मॉडेलिंग आणि संगणकीय डिझाइन सॉफ्टवेअरचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. CATIA, Alias, Blender, Autodesk Maya, SolidWorks आणि Photoshop यांसारख्या सॉफ्टवेअरचा वापर उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.

कार डिझाइन क्षेत्रात पोर्टफोलिओला विशेष महत्त्व असते. विद्यार्थ्यांनी स्वतःची डिझाइन संकल्पना, स्केचेस, 3D मॉडेल्स आणि प्रकल्पांचा संग्रह तयार करावा. इंटर्नशिप आणि औद्योगिक प्रशिक्षणाद्वारे प्रत्यक्ष अनुभव मिळविल्यास नोकरीच्या संधी अधिक वाढतात.

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भारतातील प्रमुख वाहन उत्पादक कंपन्या जसे की Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Maruti Suzuki आणि Hyundai Motor India यांच्याकडे कार डिझाइन क्षेत्रात करिअरच्या संधी उपलब्ध आहेत.

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या बाजारपेठेमुळे भारतात कार डिझायनर्सची गरज भविष्यात आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे सर्जनशीलता, तांत्रिक कौशल्ये आणि योग्य शिक्षण यांच्या जोरावर या क्षेत्रात यशस्वी करिअर घडविता येऊ शकते.

 

Web Title: Skills education for car designing carier proffession auto sector

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Published On: Jun 12, 2026 | 10:59 PM

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