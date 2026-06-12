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पेंटागॉनमध्ये हाय-ड्रामा! ‘Hazmat Alert’मुळे लष्करी मुख्यालयात लॉकडाऊन, पोलीस गॅस मास्कमध्ये; नेमके काय घडले वॉशिंग्टनमध्ये?

Updated On: Jun 12, 2026 | 01:45 PM IST
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सारांश

मिळालेल्या वृत्तानुसार, पेंटागॉनमध्ये हॅझमॅटशी संबंधित एक घटना घडली आहे. हॅझमॅट म्हणजे धोकादायक पदार्थ. हे असे घातक पदार्थ आहेत, जे मानव, पर्यावरण आणि मालमत्तेचे मोठे नुकसान करू शकतात.

pentagon lockdown hazmat incident false alarm air quality us defense

कार्यालय सील, मजला रिकामा, आणीबाणीची सूचना... अमेरिकेच्या संरक्षण विभाग असलेल्या पेंटागॉनमध्ये गोंधळ का उडाला? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • पेंटागॉनमध्ये अचानक हाय-अलर्ट
  • अनेक मजले रिकामे आणि लॉकडाऊन
  • खोटा अलार्म (False Alarm) ठरला कारणीभूत

Pentagon hazmat incident 2026 : जगातील सर्वात शक्तिशाली देशाचे आणि अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे मुख्यालय असलेल्या ‘पेंटागॉन’ (The Pentagon) इमारतीत नुकताच एक असा प्रसंग घडला, ज्याने काही काळासाठी संपूर्ण अमेरिकन प्रशासनाला हादरवून सोडले. इमारतीमधील अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालीने अचानक हवेच्या गुणवत्तेत बिघाड (Air Quality Issue) झाल्याचा संकेत दिला. हा इशारा मिळताच कोणतीही जोखीम न पत्करता संपूर्ण इमारतीमध्ये तातडीने सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करण्यात आला. अत्यंत संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या या मुख्यालयात अचानक आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्याने जगभरातील माध्यमांचे लक्ष वॉशिंग्टनकडे वेधले गेले.

काय आहे ‘हॅझमॅट’ (Hazmat) घटना? ज्याने वाढवले टेन्शन!

पेंटागॉनच्या अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणेकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, ही घटना ‘हॅझमॅट’ (HAZMAT – Hazardous Materials) म्हणजेच धोकादायक रासायनिक किंवा जैविक पदार्थांशी संबंधित होती. हॅझमॅट अंतर्गत असे घातक वायू, रसायने किंवा जैविक घटक येतात जे मानवी जीवन, पर्यावरण आणि मालमत्तेचे अपरिमित नुकसान करू शकतात. पेंटागॉनसारख्या अतिसुरक्षित इमारतीत अशा पदार्थांचा वावर असणे किंवा तसा इशारा मिळणे हा थेट राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका मानला जातो. भूतकाळातील अँथ्रॅक्स (Anthrax) सारख्या जैविक हल्ल्यांचा इतिहास पाहता, अशा इशाऱ्यांना अमेरिकन सुरक्षा यंत्रणा अत्यंत गांभीर्याने घेतात. यामुळेच हा संदेश धडकताच संपूर्ण यंत्रणा हाय-अलर्टवर आली.

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मजले रिकामे, कॉरिडॉर सील आणि पोलिसांचे गॅस मास्क

सुरक्षेचा अलार्म वाजताच पेंटागॉनमध्ये तैनात असलेल्या ‘पेंटागॉन फोर्स प्रोटेक्शन एजन्सी’ (PFPA) आणि शेजारील आर्लिंग्टन काउंटी अग्निशामक दलाच्या (Arlington County Fire Department) हॅझमॅट पथकाने तातडीने इमारतीचा ताबा घेतला. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यापासून ते पाचव्या मजल्यापर्यंतचे कॉरिडॉर क्रमांक ४ ते ७ पूर्णपणे बंद करण्यात आले. यामध्ये नौदलाचे मुख्य जनसंपर्क कार्यालय आणि लष्कर सचिवांचे (Secretary of the Army) कार्यालय असलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या भागांचा समावेश होता.

प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासणीसाठी आत गेलेले पोलीस अधिकारी आणि सुरक्षा रक्षक विशेष रासायनिक संरक्षण सूट (Chemical Protective Suits) आणि गॅस मास्क परिधान केलेले होते. ज्या भागात हवेच्या गुणवत्तेची समस्या जाणवली, तिथल्या कर्मचाऱ्यांना ‘शेल्टर-इन-प्लेस’ म्हणजेच ते जिथे आहेत तिथेच सुरक्षित राहण्याचा आणि बाहेरील हवा आत येणार नाही याची दक्षता घेण्याचा आदेश देण्यात आला.

credit – social media and Twitter

प्रवक्त्याचे अधिकृत निवेदन आणि २ तासांचा थरार

या संपूर्ण गोंधळादरम्यान पेंटागॉनचे प्रवक्ते शॉन पार्नेल (Sean Parnell) यांनी ईमेलद्वारे अधिकृत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले, “पेंटागॉनकडे इमारतीतील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत अत्याधुनिक आणि संवेदनशील प्रणाली आहे. याच प्रणालीने हवेच्या गुणवत्तेत संभाव्य त्रुटी शोधल्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून तात्पुरते निर्बंध लादण्यात आले आहेत. विभाग सध्या मानक सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करत असून बाधित क्षेत्राची तपासणी केली जात आहे.” अंतर्गत संदेशांनुसार, या तपासणी प्रक्रियेला पूर्ण होण्यासाठी १ ते २ तास लागतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता आणि कर्मचाऱ्यांना आपत्कालीन पथकांच्या हालचाली पाहून न घाबरण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.

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अखेर सत्य आले समोर: आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेचा मोठा खुलासा

पेंटागॉनमधील या २ तासांच्या थरारानंतर जगभरात विविध चर्चांना उधाण आले होते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था ‘रॉयटर्स’ (Reuters) आणि ‘सीएनएन’ (CNN) यांनी सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तामुळे सर्वांना दिलासा मिळाला. पेंटागॉनच्या हॅझमॅट शोधक सेन्सर यंत्रणेमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे हा ‘खोटा अलार्म’ (False Alarm) वाजला होता, असे तपासाअंती स्पष्ट झाले. अत्याधुनिक प्रयोगशाळा चाचण्या आणि हवेच्या फेरतपासणीनंतर इमारतीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा धोकादायक वायू किंवा जैविक घटक नसल्याचे निष्पन्न झाले. यानंतर दुपारी १:३१ वाजता प्रवक्त्यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत सर्व व्यवहार सुरळीत (Normal Operations Resumed) झाल्याची घोषणा केली. ही घटना केवळ तांत्रिक त्रुटीमुळे घडली असली, तरी यामुळे अमेरिकेच्या सर्वोच्च लष्करी मुख्यालयाची आपत्कालीन सज्जता किती वेगवान आहे, हे पुन्हा एकदा जगाने पाहिले.

Web Title: Pentagon lockdown hazmat incident false alarm air quality us defense

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Published On: Jun 12, 2026 | 01:45 PM

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