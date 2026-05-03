Iran Tollbooth system : काय आहे इराणची ‘टोलबूथ’ प्रणाली? समुद्राच्या मध्यभागी खंडणी वसुलीचा नवीन पॅटर्न उघड

Iran Tollbooth system 2026 : जागतिक व्यापाराचा कणा मानल्या जाणाऱ्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’मध्ये (Strait of Hormuz) सध्या अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इराणने या सागरी मार्गावर आपले वर्चस्व गाजवण्यासाठी एक नवीन आणि वादग्रस्त शक्कल लढवली आहे, जिला अमेरिकेने ‘टोलबूथ’ (Tollbooth) प्रणाली असे नाव दिले आहे. हा केवळ कर नसून, समुद्राच्या मध्यभागी सुरू असलेली एक प्रकारची खंडणी असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या नवीन संकटामुळे जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
२८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर इराणने प्रतिशोध म्हणून होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली होती. मात्र, आता इराणने जहाजांना आपल्या किनारपट्टीजवळून जाण्यासाठी ‘पर्यायी मार्ग’ देऊ केले आहेत. अट फक्त एकच – या सुरक्षित मार्गासाठी जहाजांना इराण सरकारला मोठा ‘टोल’ किंवा शुल्क द्यावे लागेल. अमेरिकेच्या परकीय मालमत्ता नियंत्रण कार्यालयाने (OFAC) यालाच ‘टोलबूथ प्रणाली’ म्हटले आहे. इराण केवळ रोख रक्कमच नाही, तर डिजिटल करन्सी, वस्तूंच्या स्वरूपातील देवाणघेवाण, किंवा इराणी दूतावासांमार्फत देणग्यांच्या स्वरूपात हे पैसे वसूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
वॉशिंग्टनने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. OFAC ने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, जर कोणत्याही अमेरिकन किंवा गैर-अमेरिकन कंपनीने इराणला हा टोल दिला, तर त्यांच्यावर तात्काळ आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादले जातील. सुरक्षित प्रवासाची हमी मिळवण्यासाठी इराणशी कोणताही आर्थिक व्यवहार करणे हा गुन्हा मानला जाईल. यामुळे आता जहाज वाहतूक कंपन्या मोठ्या पेचात पडल्या आहेत – एकीकडे इराणचे हल्ले आणि दुसरीकडे अमेरिकेचे कडक निर्बंध!
US threatens sanctions on firms paying Iran Hormuz transit fees
The US Treasury warned on 2 May that shipping companies could face sanctions for paying Iran to secure safe passage through the Strait of Hormuz, as Washington moves to block what it described as Tehran's emerging…
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा शांततेचा प्रस्ताव नुकताच फेटाळून लावला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, “त्यांना (इराणला) करार करायचा आहे, पण त्यांच्या अटींवर मी समाधानी नाही. इराणचे नेतृत्व सध्या विखुरलेले आहे.” ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे १३ एप्रिलपासून अमेरिकेने इराणवर जी नौदल नाकेबंदी (Naval Blockade) लादली आहे, ती अधिक कडक करण्यात आली आहे. अमेरिकन सेंट्रल कमांडच्या अहवालानुसार, नाकेबंदी मोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या डझनभर जहाजांना परत पाठवण्यात आले आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जगातील एकूण २० टक्के तेल आणि नैसर्गिक वायूचा व्यापार होतो. इराणच्या या नवीन टोल प्रणालीमुळे आणि अमेरिकेच्या नाकेबंदीमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. याचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर झाला असून जागतिक स्तरावर इंधनाचे दर वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जर हा संघर्ष अधिक लांबला, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागू शकतो.
Ans: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे जाण्यासाठी इराणने जहाजांकडून बेकायदेशीरपणे शुल्क वसूल करण्याची जी पद्धत सुरू केली आहे, तिला अमेरिकेने 'टोलबूथ प्रणाली' म्हटले आहे.
Ans: अमेरिकेच्या 'OFAC' च्या नियमांनुसार, इराणला कोणत्याही स्वरूपात पैसे देणाऱ्या व्यक्ती किंवा कंपन्यांवर कडक जागतिक निर्बंध लादले जातील.
Ans: जगातील साधारणपणे २० टक्के कच्चा तेल आणि नैसर्गिक वायूचा व्यापार याच सागरी मार्गावरून होतो, त्यामुळे हा मार्ग बंद झाल्यास जागतिक ऊर्जा संकट ओढवू शकते.