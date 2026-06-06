NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य पुतळ्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मोठ्या उत्साहात अनावरण करण्यात आले. अवघ्या आठ महिन्यांत साकारलेल्या या भव्य स्मारकामुळे विमानतळ परिसराला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि प्रेरणादायी ओळख प्राप्त झाली आहे. या अनावरण सोहळ्याला विविध मान्यवर, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रम, दूरदृष्टी आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेतील त्यांचे योगदान अधोरेखित केले.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य पुतळ्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मोठ्या उत्साहात अनावरण करण्यात आले. अवघ्या आठ महिन्यांत साकारलेल्या या भव्य स्मारकामुळे विमानतळ परिसराला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि प्रेरणादायी ओळख प्राप्त झाली आहे. या अनावरण सोहळ्याला विविध मान्यवर, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रम, दूरदृष्टी आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेतील त्यांचे योगदान अधोरेखित केले.