Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव

North East Statehood Day : मेघालय स्थापना दिन 21 जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस मेघालय या सुंदर भारतीय राज्याच्या स्थापनेचे स्मरण करतो. 21 जानेवारी 1972 रोजी मेघालय आसामपासून वेगळे झाले आणि स्वतंत्र राज्य बनले.

Updated On: Jan 21, 2026 | 08:33 AM
meghalaya manipur tripura statehood day 2026 history and significance

ईशान्येच्या तीन रत्नांचा वाढदिवस! मेघालय, मणिपूर आणि त्रिपुराच्या ५४ वर्षांच्या प्रवासाचा खास रिपोर्ट ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ऐतिहासिक ५४ वर्षे
  • सांस्कृतिक वैभव
  • विकासाची झेप

Meghalaya Manipur Tripura Statehood Day 2026 : भारताच्या नकाशावर आपल्या निसर्गसौंदर्याने आणि समृद्ध संस्कृतीने वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या ईशान्येतील तीन राज्यांसाठी आजचा दिवस (special day) अत्यंत खास आहे. २१ जानेवारी १९७२ रोजी मेघालय, मणिपूर आणि त्रिपुरा या तीन राज्यांची पूर्ण राज्ये म्हणून स्थापना झाली. आज ही तिन्ही राज्ये आपला ५४ वा स्थापना दिवस साजरा करत आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी या निमित्ताने तिन्ही राज्यांतील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

१. मेघालय: ढगांचे निवासस्थान आणि निसर्गाचे लेणे

“मेघालय” या शब्दाचा अर्थच मुळी ‘ढगांचे निवासस्थान’ असा होतो. १९७२ पूर्वी मेघालय हा आसाम राज्याचा एक स्वायत्त भाग होता. मात्र, खासी, गारो आणि जैंतिया या जमातींच्या स्वतंत्र ओळखीसाठी आणि प्रशासकीय सोयीसाठी २१ जानेवारी १९७२ ला मेघालयाला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. चेरापुंजी आणि मावसिनराम सारखी जगात सर्वाधिक पाऊस पडणारी ठिकाणे याच राज्यात आहेत. येथील ‘लिव्हिंग रूट ब्रिजेस’ (Living Root Bridges) हे मानवी बुद्धिमत्ता आणि निसर्ग यांच्या संगमाचे उत्कृष्ट उदाहरण मानले जाते.

२. मणिपूर: भारताचे ‘मणी’ आणि खेळांचे माहेरघर

मणिपूरला ‘भारताचे मणी’ (Jewel of India) म्हटले जाते. स्वातंत्र्यापूर्वी हे एक संस्थान होते, जे १९४९ मध्ये भारतात विलीन झाले आणि १९७२ मध्ये त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला. मणिपूरची ओळख केवळ त्याच्या नैसर्गिक सौंदर्यापुरती मर्यादित नाही, तर हे राज्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यातील ‘मणिपुरी’ नृत्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध आहे. तसेच, आधुनिक पोलो खेळाचा उगमही याच भूमीत झाला आहे. मेरी कोम आणि मीराबाई चानू सारख्या जागतिक दर्जाच्या खेळाडूंनी या राज्याचे नाव जगभरात रोखले आहे.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Delhi Summit: ‘माझ्या भावाचे स्वागत!’ UAEअध्यक्षांसाठी PM Modi नी तोडला प्रोटोकॉल; दोन तासांच्या भेटीत झाला ऐतिहासिक ‘पावर’ गेम

३. त्रिपुरा: राजेशाही वारसा आणि सांस्कृतिक संगम

त्रिपुरा हे ईशान्येतील तिसरे सर्वात लहान राज्य असले तरी त्याचा इतिहास अत्यंत प्राचीन आणि गौरवशाली आहे. १९४९ पर्यंत येथे राजेशाही होती. २१ जानेवारी १९७२ रोजी त्रिपुराला केंद्रशासित प्रदेशावरून पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला. हे राज्य आपल्या हाताने विणलेल्या कापडांसाठी (Handloom) आणि बांबूच्या हस्तकलेसाठी ओळखले जाते. त्रिपुराचा ‘उज्जयंत पॅलेस’ आणि ‘नीरमहाल’ पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण असून, येथील आदिवासी आणि बिगर-आदिवासी समुदायातील सलोखा हे विविधतेत एकतेचे उत्तम उदाहरण आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Ranking: ड्रॅगनची कमाल! संपूर्ण जगात जिथे हार्वर्डच होता शिक्षणविश्वाचा निर्विवाद सम्राट, तिथेच चीनने फडकवला विजयध्वज

विकासाचा नवा अध्याय आणि ‘अष्टलक्ष्मी’ संकल्पना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईशान्येतील राज्यांना भारताची ‘अष्टलक्ष्मी’ म्हणून संबोधले आहे. गेल्या काही वर्षांत ‘ऍक्ट ईस्ट’ (Act East Policy) धोरणामुळे या राज्यांमध्ये कनेक्टिव्हिटी, रेल्वे नेटवर्क आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचा मोठा विस्तार झाला आहे. आजच्या दिवशी या तिन्ही राज्यांच्या राजधानीत (शिलाँग, इम्फाळ आणि आगरतळा) विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि परेडचे आयोजन केले जाते, ज्यामध्ये स्थानिक लोक आपल्या पारंपारिक वेशभूषेत सहभागी होतात.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मेघालय, मणिपूर आणि त्रिपुरा राज्यांची स्थापना कधी झाली?

    Ans: या तिन्ही राज्यांची स्थापना २१ जानेवारी १९७२ रोजी 'ईशान्य क्षेत्र पुनर्रचना अधिनियम १९७१' अंतर्गत झाली.

  • Que: स्थापनेपूर्वी ही राज्ये कोणत्या स्थितीत होती?

    Ans: स्थापनेपूर्वी मणिपूर आणि त्रिपुरा हे केंद्रशासित प्रदेश होते, तर मेघालय हा आसाम राज्याचा एक स्वायत्त भाग होता.

  • Que: या राज्यांचे सांस्कृतिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: ही राज्ये त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण आदिवासी संस्कृती, मणिपुरी नृत्य (मणिपूर), बांबू हस्तकला (त्रिपुरा) आणि निसर्ग पर्यटन (मेघालय) यासाठी प्रसिद्ध आहेत.

Web Title: Meghalaya manipur tripura statehood day 2026 history and significance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 08:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ
1

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे
2

World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे

International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?
3

International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?

Hot and Spicy Food Day 2026: 6,000 वर्षांचा इतिहास आणि जिभेला चटके; 16 जानेवारीचा दिवस खाद्यप्रेमींसाठी का आहे खास?
4

Hot and Spicy Food Day 2026: 6,000 वर्षांचा इतिहास आणि जिभेला चटके; 16 जानेवारीचा दिवस खाद्यप्रेमींसाठी का आहे खास?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव

Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव

Jan 21, 2026 | 08:33 AM
…म्हणून थांबला असेल ‘लाडकी बहीण’चा हफ्ता; तुम्ही देखील ‘ही’ चूक केली का?

…म्हणून थांबला असेल ‘लाडकी बहीण’चा हफ्ता; तुम्ही देखील ‘ही’ चूक केली का?

Jan 21, 2026 | 08:30 AM
250 वर्षे जुने आहे देवी तारा मातेचे ‘हे’ मंदिर, गुप्त नवरात्रीत केले जातात अनुष्ठान

250 वर्षे जुने आहे देवी तारा मातेचे ‘हे’ मंदिर, गुप्त नवरात्रीत केले जातात अनुष्ठान

Jan 21, 2026 | 08:24 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत

Jan 21, 2026 | 08:17 AM
Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 08:15 AM
रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 21, 2026 | 08:00 AM
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

Jan 21, 2026 | 07:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM