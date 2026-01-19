Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Delhi Summit: ‘माझ्या भावाचे स्वागत!’ UAEअध्यक्षांसाठी PM Modi नी तोडला प्रोटोकॉल; दोन तासांच्या भेटीत झाला ऐतिहासिक ‘पावर’ गेम

UAE President India Visit : युएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांचे भारतात आगमन झाले. पंतप्रधान मोदींनी विमानतळावर त्यांचे स्वागत करण्यासाठी प्रोटोकॉल तोडला.

Updated On: Jan 19, 2026 | 07:58 PM
विमानतळावर पोहोचल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी UAE च्या राष्ट्राध्यक्षांचे स्वागत केले, २ तासांच्या भेटीमागील 'मोठा अजेंडा' काय आहे?

  • प्रोटोकॉल तोडून स्वागत
  • दोन तासांचा ‘पावर’ अजेंडा
  • पश्चिम आशियातील शांततेवर चर्चा

PM Modi welcome UAE President airport protocol break : भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यातील मैत्रीने आज एक नवे शिखर गाठले. युएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान (MBZ) हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (PM Modi) विशेष निमंत्रणावरून सोमवारी दिल्लीत दाखल झाले. ही भेट राजनैतिक शिष्टाचारापलीकडे जाणारी होती. विमानतळावर पंतप्रधान मोदींनी ज्या आत्मीयतेने त्यांचे स्वागत केले, त्यातून जगाला या दोन देशांमधील ‘अतूट’ नात्याचा संदेश मिळाला आहे.

प्रोटोकॉल बाजूला, ‘भाऊ’ शब्दाचा सन्मान!

सामान्यतः विदेशी राष्ट्रप्रमुखांचे स्वागत करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री विमानतळावर जातात. मात्र, युएई अध्यक्षांसाठी पंतप्रधान मोदींनी प्रोटोकॉल तोडून स्वतः विमानतळावर हजेरी लावली. एवढेच नाही तर विमानतळावरून निघताना दोन्ही नेते एकाच वाहनातून एकत्र प्रवास करताना दिसले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर फोटो शेअर करताना मोदींनी लिहिले, “माझे भाऊ, महामहिम शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर गेलो. ही भेट भारत-युएई मैत्रीला आम्ही किती महत्त्व देतो, याचे प्रतीक आहे.”

१०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार आणि ऊर्जा सुरक्षा

अध्यक्षांच्या या दोन तासांच्या भेटीमागे एक मोठा आर्थिक अजेंडा होता. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारत-युएई द्विपक्षीय व्यापाराने १०० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. या भेटीदरम्यान, ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट’ (CEPA) अंतर्गत नवीन क्षेत्रे खुली करण्यावर चर्चा झाली. भारताची ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) सुनिश्चित करण्यासाठी युएईने कच्चे तेल आणि एलपीजीच्या दीर्घकालीन पुरवठ्याबाबत आश्वासक पावले उचलली आहेत. याशिवाय, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी युएईने भारतात ७५ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची वचनबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली.

पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि भारताची भूमिका

ही भेट अशा वेळी होत आहे जेव्हा पश्चिम आशियामध्ये (West Asia) तणावाचे वातावरण आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील बिघडलेले संबंध, येमेनचा संघर्ष आणि गाझामधील अस्थिरता यावर दोन्ही नेत्यांनी सखोल चर्चा केली. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (Board of Peace) या शांतता प्रस्तावावरही यावेळी विचारमंथन झाल्याचे समजते. भारत आणि युएई या दोन्ही देशांनी प्रादेशिक शांततेसाठी ‘समान विचार’ (High degree of convergence) असल्याचे मान्य केले आहे.

संरक्षण आणि तंत्रज्ञानातील सहकार्य

संरक्षण क्षेत्रातही भारत आणि युएई आता केवळ खरेदीदार-विक्रेते राहिलेले नाहीत, तर ते सह-उत्पादक बनत आहेत. संरक्षण उद्योग सहकार्य आणि आपत्ती व्यवस्थापनातील समन्वयासाठी काही महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. तसेच, दोन्ही देशांनी ‘लोकल करन्सी सेटलमेंट’ (LCS) प्रणालीला अधिक प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले आहे, ज्यामुळे रुपया आणि दिराममध्ये व्यापार करणे अधिक सोपे होईल.

Frequently Asked Questions

  • Que: पंतप्रधान मोदींनी युएई अध्यक्षांचे स्वागत करण्यासाठी प्रोटोकॉल का तोडला?

    Ans: भारत आणि युएई मधील 'विशेष धोरणात्मक भागीदारी' आणि नेत्यांमधील वैयक्तिक मैत्री दर्शवण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी प्रोटोकॉल तोडून विमानतळावर स्वागत केले.

  • Que: या दोन तासांच्या भेटीचा मुख्य उद्देश काय होता?

    Ans: द्विपक्षीय व्यापार वाढवणे (CEPA), ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावावर चर्चा करणे हा या भेटीचा मुख्य उद्देश होता.

  • Que: युएई अध्यक्षांनी गेल्या १० वर्षांत किती वेळा भारत दौरा केला?

    Ans: शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांचा हा अध्यक्ष म्हणून तिसरा आणि गेल्या १० वर्षांतील पाचवा भारत दौरा आहे.

