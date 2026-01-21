250 वर्षे जुने आहे देवी तारा मातेचे ‘हे’ मंदिर, गुप्त नवरात्रीत केले जातात अनुष्ठान

गर्दीपासून दूर मुंबईपासून काही अंतरावर वसला आहे ‘भारताचा मिनी गोवा’, कमी बजेटमध्ये घेता येईल संस्मरणीय अनुभव
हिमाचल प्रदेशातील शिमला जवळ वसलेले माता तारा देवी मंदिर हे देवी ताराच्या उपासनेसाठी एक अत्यंत पवित्र आणि प्रसिद्ध स्थान मानले जाते. हे मंदिर सुमारे २५० वर्षांहून अधिक जुने असून शिमला शहरापासून अंदाजे १३ किलोमीटर अंतरावर शोघी हायवेवर, समुद्रसपाटीपासून सुमारे ७,२०० फूट उंचीवर स्थित आहे. शोघी येथून मंदिराकडे जाणारा रस्ता वळणावळणाचा असला तरी निसर्गसौंदर्याने मन मोहून टाकणारा आहे.
कुलदेवी म्हणून विराजमान माता तारा
स्थानिक आख्यायिकेनुसार, सेन राजवंशातील राजा भूपेंद्र सेन यांना एके रात्री स्वप्नात माता ताराने दर्शन दिले. देवीने राजाला तिच्यासाठी मंदिर उभारण्याची आज्ञा दिली. या दैवी संकेताला मान देत राजाने तत्काळ मंदिर उभारणीचे कार्य सुरू केले. पुढे त्यांच्या वंशज बलवीर सेन यांनी मंदिरात अष्टधातूपासून बनवलेली माता ताराची सुंदर मूर्ती प्रतिष्ठापित केली.
आजही माता तारा येथे कुलदेवीच्या रूपात साक्षात विराजमान असल्याची श्रद्धा आहे. दररोज मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी येथे येतात. भक्तांचा ठाम विश्वास आहे की माता तारा आपल्या भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण करते आणि संकटांपासून संरक्षण करते. विशेषतः संतानप्राप्ती, आरोग्य, आर्थिक समृद्धी आणि सुरक्षिततेसाठी येथे प्रार्थना केली जाते.
पहाडी शैलीतील अद्वितीय वास्तुकला
माता तारा देवी मंदिराची वास्तुकला देखील विशेष आकर्षण ठरते. हे मंदिर पारंपरिक हिमाचली पहाडी शैलीत बांधलेले असून लाकूड आणि दगडांचा सुंदर वापर करण्यात आला आहे. स्लेट दगडांची छप्पर ही येथील जुन्या इमारतींची वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख आहे. मंदिरावरील नक्षीकाम आणि कलात्मक रचना स्थानिक कारागिरांच्या उत्कृष्ट कौशल्याचे दर्शन घडवतात.
अलीकडच्या काळात हिमाचल पर्यटन विभागाने मंदिर परिसरात आधुनिक सुविधांनी युक्त, पण पारंपरिक शैलीशी सुसंगत असे नवे मंदिरही उभारले आहे. येथून दिसणारे ३६० अंशांचे विहंगम दृश्य हे या स्थळाचे आणखी एक खास आकर्षण आहे. हिमालयाच्या बर्फाच्छादित शिखरांसह हिरवीगार जंगले आणि खोल दऱ्या एकाच वेळी दिसून येतात, ज्यामुळे मनाला विलक्षण शांतता लाभते.
माता तारेला अर्पण केले जाणारे पूजा साहित्य
गुप्त नवरात्रिच्या काळात येथे विशेष पूजा-अर्चना आणि अनुष्ठाने केली जातात. भक्त माता तारेला लाल फुले, अक्षता (तांदूळ), सिंदूर, धूप-दीप आणि मिठाई अर्पण करतात. अनेक साधक या काळात मंत्रजप आणि विशेष साधना करतात. काही प्रसंगी मंदिर प्रशासनाच्या वतीने भाविकांसाठी मोफत सामुदायिक भंडाऱ्याचे आयोजनही केले जाते. माता तारा देवी मंदिर केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर पर्यटनाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे ठिकाण आहे. शिमला फिरायला येणारे पर्यटक आवर्जून येथे दर्शनासाठी भेट देतात आणि अध्यात्म व निसर्गसौंदर्याचा अनोखा संगम अनुभवतात.