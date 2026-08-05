WI vs PAK: 4 चेंडूत 3 विकेट, 34 वर्षाच्या बॉलरने पाकिस्तानचा उडवला धुव्वा; 5 मिनिटात नेस्तनाबूत

अब्दुल्ला शफीक ३२३ चेंडूंमध्ये १६० धावा करून खेळपट्टीवर होता. त्याला साथ देत साजिद खानने ७० चेंडूंमध्ये ३० धावा केल्या होत्या. ही जोडी पाकिस्तानला ४०० धावांचा टप्पा पार करून देईल असे वाटत होते. ११० व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर साजिद खान बाद झाला आणि पाकिस्तानी डाव पत्त्यांच्या घराप्रमाणे कोसळला. ११५ व्या षटकात, जोमेल वॉरिकनने तिसऱ्या चेंडूवर अली उस्मानला प्रथम बाद केले. मग, पाचव्या आणि शेवटच्या चेंडूवर त्याने अनुक्रमे उबैद शाह आणि मोहम्मद अली यांना बाद केले. ३८७ धावांवर ७ गडी गमावून अडचणीत सापडलेला पाकिस्तान संघ पुढे खेळू शकला नाही. शफीकचे शतकही हुकले.
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जोमेल वॉरिकनच्या प्रभावी कामगिरीनंतरही, वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजीने निराशा केली. पाकिस्तानने पहिल्या डावात ३८७ धावा करून यजमानांच्या ३४४ धावांवर ३३ धावांची आघाडी घेतली. प्रत्युत्तरात, वेस्ट इंडिजने १०३ धावांत ६ गडी गमावले. साजिद खानने आपल्या १२ षटकांच्या स्पेलमध्ये ३२ धावांत ४ बळी घेतले, तर अली उस्मानने २ फलंदाजांना बाद केले. ३४ धावांसह कावेम हॉज आतापर्यंतचा सर्वाधिक वैयक्तिक धावा करणारा खेळाडू आहे.
वेस्ट इंडिजने तिसऱ्या दिवसाचा खेळ ६० धावांच्या आघाडीसह संपवला. जस्टिन ग्रीव्ह्स क्रीजवर कायम राहिला आणि त्याने १६ चेंडूंमध्ये १ धाव काढली. चौथ्या दिवशी खेळ सुरू झाल्यावर त्यांच्यासोबत कोण सामील होईल हे जाहीर केले जाईल. तसेच, सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ७:३० वाजता पुन्हा सुरू होईल.
पहिल्या टेस्ट क्रिकेटमध्येही पाकिस्तानचा धुव्वा वेस्ट इंडिजने उडवला होता. मात्र आता दुसऱ्या कसोटीत पाकिस्तानचा खेळ बरा होताना दिसत आहे. दरम्यान वेस्ट इंडिजचे खेळाडू आणि विशेषतः बॉलर हे कमालीची कामगिरी करताना दिसून येत आहेत.
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