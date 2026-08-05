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WI vs PAK: 4 चेंडूत 3 विकेट, 34 वर्षाच्या बॉलरने पाकिस्तानचा उडवला धुव्वा; 5 मिनिटात नेस्तनाबूत

Updated On: Aug 05, 2026 | 11:11 AM IST
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सारांश

WI vs PAK: वेस्ट इंडिज आणि पाकिस्तान यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात उल्लेखनीय कामगिरी पाहायला मिळाली. WI चा फिरकी गोलंदाज जोमेल वॉरिकनने 4 चेंडूंमध्ये 3 बळी घेत प्रतिस्पर्धी संघाचे कंबरडे मोडले.

WI vs PAK: जोमेल वॉरिकनची कमाल, मात्र पाकिस्तानची पकड घट्ट (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

WI vs PAK: जोमेल वॉरिकनची कमाल, मात्र पाकिस्तानची पकड घट्ट (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • वेस्ट इंडिजच्या जोमेल वॉरिकनने पाकिस्तानच्या संघाचा उडवला धुव्वा
  • केवळ ४ चेंडूत ३ विकेट्स 
  • दुसऱ्या टेस्ट मॅचमध्ये केली कमाल 
वेस्ट इंडिज आणि पाकिस्तान यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात एक उल्लेखनीय कामगिरी पाहायला मिळाली. वेस्ट इंडिजचा फिरकी गोलंदाज जोमेल वॉरिकनने चार चेंडूंमध्ये तीन बळी घेत प्रतिस्पर्धी संघाचे कंबरडे मोडले. अवघ्या पाच मिनिटांत त्याने पाकिस्तानी फलंदाजीला ३८७ धावांवर रोखले, जी धावसंख्या एके काळी ४०० धावांचा टप्पा सहज पार करेल असे वाटत होते. असे असूनही, वेस्ट इंडिजची स्थिती आता नाजूक दिसत आहे. WI vs PAK चा पहिला कसोटी सामनादेखील चर्चेत राहिला होता. मात्र आता दुसऱ्या सामन्यावर पाकिस्तानची पकड अधिक घट्ट होताना दिसत आहे. तरीही क्रिकेट असा खेळ आहे जो कधीही कोणत्याही क्षणी पलटू शकतो. 

जोमेल वॉरिकनने चार चेंडूंमध्ये तीन बळी घेतले

अब्दुल्ला शफीक ३२३ चेंडूंमध्ये १६० धावा करून खेळपट्टीवर होता. त्याला साथ देत साजिद खानने ७० चेंडूंमध्ये ३० धावा केल्या होत्या. ही जोडी पाकिस्तानला ४०० धावांचा टप्पा पार करून देईल असे वाटत होते. ११० व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर साजिद खान बाद झाला आणि पाकिस्तानी डाव पत्त्यांच्या घराप्रमाणे कोसळला. ११५ व्या षटकात, जोमेल वॉरिकनने तिसऱ्या चेंडूवर अली उस्मानला प्रथम बाद केले. मग, पाचव्या आणि शेवटच्या चेंडूवर त्याने अनुक्रमे उबैद शाह आणि मोहम्मद अली यांना बाद केले. ३८७ धावांवर ७ गडी गमावून अडचणीत सापडलेला पाकिस्तान संघ पुढे खेळू शकला नाही. शफीकचे शतकही हुकले.

WI vs PAK: वेस्टइंडिजची धमाकेदार सुरूवात! दुसऱ्या टेस्टच्या पहिल्याच दिवशी पाकिस्तानला धक्का; WI चा 239/5 स्कोअर

वेस्ट इंडिजची फलंदाजी अपयशी ठरली

जोमेल वॉरिकनच्या प्रभावी कामगिरीनंतरही, वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजीने निराशा केली. पाकिस्तानने पहिल्या डावात ३८७ धावा करून यजमानांच्या ३४४ धावांवर ३३ धावांची आघाडी घेतली. प्रत्युत्तरात, वेस्ट इंडिजने १०३ धावांत ६ गडी गमावले. साजिद खानने आपल्या १२ षटकांच्या स्पेलमध्ये ३२ धावांत ४ बळी घेतले, तर अली उस्मानने २ फलंदाजांना बाद केले. ३४ धावांसह कावेम हॉज आतापर्यंतचा सर्वाधिक वैयक्तिक धावा करणारा खेळाडू आहे.

वेस्ट इंडिज ६० धावांनी आघाडीवर

वेस्ट इंडिजने तिसऱ्या दिवसाचा खेळ ६० धावांच्या आघाडीसह संपवला. जस्टिन ग्रीव्ह्स क्रीजवर कायम राहिला आणि त्याने १६ चेंडूंमध्ये १ धाव काढली. चौथ्या दिवशी खेळ सुरू झाल्यावर त्यांच्यासोबत कोण सामील होईल हे जाहीर केले जाईल. तसेच, सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ७:३० वाजता पुन्हा सुरू होईल. 

पहिल्या टेस्ट क्रिकेटमध्येही पाकिस्तानचा धुव्वा वेस्ट इंडिजने उडवला होता. मात्र आता दुसऱ्या कसोटीत पाकिस्तानचा खेळ बरा होताना दिसत आहे. दरम्यान वेस्ट इंडिजचे खेळाडू आणि विशेषतः बॉलर हे कमालीची कामगिरी करताना दिसून येत आहेत. 

PAK vs WI: क्रिकेट इतिहासात पहिली घटना! 40 विकेट्सचा अद्भुत रेकॉर्ड, 149 वर्षात घडले पहिल्यांदा

Web Title: Wi vs pak jomel warrican grabbed 3 wickets in 4 balls in 2nd test match

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Published On: Aug 05, 2026 | 11:11 AM

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