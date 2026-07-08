Chikkaballapur: एका गर्भवती महिलेचा मृत्यू अन्… जाणून घ्या भारताच्या ‘या’ गावावर का होतं इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचं छत्र?

Alipura village Karnataka : कर्नाटकच्या चिक्कबळ्ळापूर जिल्ह्यातील अलिपुरा या छोट्याशा गावाने इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी (Ayatollah Ali Khamenei) यांच्याशी गेली चार दशके अत्यंत घनिष्ठ नाते जपले आहे. नुकतेच, अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यात खामेनी यांची २८ फेब्रुवारी रोजी हत्या झाल्यानंतर, त्यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी अलिपुरा गावातील सुमारे १०० नागरिक इराणची राजधानी तेहरान येथे पोहोचले आहेत.
अलिपुरा हे प्रामुख्याने शिया मुस्लिमबहुल गाव आहे. या गावाचे आणि खामेनी यांचे नाते १९८१-८२ सालापासूनचे आहे, जेव्हा त्यांनी या गावाला ऐतिहासिक भेट दिली होती. केवळ एका भेटीमुळे हे आंतरराष्ट्रीय नाते कसे निर्माण झाले, याची कथा अत्यंत हृदयद्रावक आहे.
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खामेनी यांच्या अलिपुरा भेटीदरम्यान गावात एका महिलेचे निधन झाले होते. गावकऱ्यांनी त्यांना तिच्यासाठी प्रार्थना करण्याची विनंती केली. जेव्हा त्यांनी मृत्यूच्या कारणाबद्दल चौकशी केली, तेव्हा त्यांना समजले की ती महिला गर्भवती होती आणि परिसरात कोणतीही वैद्यकीय सुविधा नसल्यामुळे तिला बंगळुरूला हलवताना वाटेतच तिचा मृत्यू झाला.
या घटनेने खामेनी अत्यंत व्यथित झाले. त्यांनी तत्काळ तिथे एक सुसज्ज रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचा संपूर्ण खर्च उचलण्याची घोषणा केली. इराणी सरकारच्या मदतीने गावात ‘इमाम खोमेनी (आयके) रुग्णालय’ उभे राहिले. त्यांच्या या वचनामुळे आणि सामाजिक कार्यामुळे खामेनी हे अलिपुरावासीयांसाठी केवळ एक राजकीय व्यक्ती न राहता त्यांच्या जीवनाचा आणि श्रद्धेचा एक अविभाज्य भाग बनले.
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खामेनी यांना ९ जुलै रोजी मशहद या पवित्र शहरातील इमाम रझा यांच्या दर्ग्याजवळ दफन केले जाणार आहे. आपल्या या लाडक्या नेत्याला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी अलिपुरा येथील अनेक विद्यार्थी आणि व्यावसायिक रविवारी बंगळुरूहून मुंबईमार्गे इराण एअरच्या चार्टर्ड विमानाने तेहरानला गेले आहेत.
स्थानिक नागरिक फैजान रझा आणि हकीम रझा यांच्या भावनांनुसार, खामेनी यांचे जाणे हे अलिपुरा गावासह संपूर्ण समुदायासाठी एका कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्ती गमावल्यासारखे आणि एक सामूहिक राष्ट्रीय जखम देणारे आहे.