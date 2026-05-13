Sri Sri Ravi Shankar : नारद भक्ती सूत्रात भक्तीची व्याख्या करताना नारद मुनींनी म्हटले की, “सा त्वस्मिन परमप्रेमरूपा “ म्हणजेच भक्ती हे साक्षात परम प्रेमाचे रूप आहे. प्रेम आणि शांतीचे प्रतीक असलेले श्री श्री रविशंकरजी हे एक आदर्श उदाहरण आहेत. आज आपण त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांच्या आध्यात्मिक प्रवासाबद्दल जाणून घेऊया..
श्री श्री रविशंकर यांचा जन्म १३ मे १९५६ रोजी रात्री ११ वाजून ४० मिनिटांनी तामिळनाडूतील पापनाशम येथे झाला. बालपणापासूनच अत्यंत शांत आणि गंभीर वृत्तीचे असणारे रविशंकर, जेव्हा इतर मुले खेलण्यात व्यस्त असत, तेव्हा ते तासनतास ध्यानात मग्न असत. त्यांच्या या आध्यात्मिक ओढीमुळे आई विशालाक्षी पूजेची भांडी लपवून ठेवत असे. आद्य शंकराचार्यांच्या जयंतीदिनी त्यांचा जन्म झाल्याने ते संन्यासी होतील, अशी भीती त्यांना वाटत असे. असे म्हटले जाते की बालपणी त्यांच्या केवळ स्पर्शाने अनेकांचे शारीरिक कष्ट दूर होत असे.
लहानपणापासून चाणाक्ष बुद्धीमत्ता असणारे रवीशंकर यांना पहिल्या इयत्तेऐवजी थेट चौथ्या इयत्तेत प्रवेश देण्यात आला होता. वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासून त्यांना संस्कृत गीता आणि वैदिक ऋचा अवगत होत्या. त्यांनी आधुनिक विज्ञानात पदवी मिळवण्याबरोबरच वैदिक साहित्याचा सखोल अभ्यास केला होता.
मार्च १९८२ मध्ये शिमोगा येथे त्यांना दैवी आध्यात्मिक अनुभव आला आणि त्यातूनच सुदर्शन क्रिया जन्माला आली. १९७५ मध्ये अवघ्या १९ व्या वर्षी बंगळूरू येथील सभेत ‘वैदिक ज्ञान आणि विज्ञान’ या विषयावर भाषण देऊन त्यांनी सर्वाना मंत्रमुग्ध केले. सुरवातीच्या आध्यात्मिक प्रवासात ते महर्षी योगी याच्याशी जोडले गेले. परंतु १९८३ पासून त्यांनी स्वतंत्रपणे सुदर्शन क्रियेचा प्रचार सुरू केला. स्वट्झर्लंडमध्ये त्यांनी पहिला वर्ग घेतला आणि आज १८० देशात त्यांचे कार्य पसरले आहे.
१९८८ मध्ये बंगळुरजवळ एका लहान झोपडीत सुरू झालेला त्यांचा आश्रम आज विशाल वटवृक्ष झाला आहे. जगभरात शांती प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांचे कार्य निरंतर सुरु आहे. त्यांच्या कुंडलीतील ग्रहयोग सुचवतात कि, आगामी काळात त्यांना अधिक मान सन्मान प्राप्त होईल आणि त्यांचे कार्य विश्वाच्या कल्याणासाठी प्रगतीपथावर राहील.