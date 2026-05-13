Pakistan Bomb Blast : पाकिस्तान हादरलं! खैबर पख्तूनख्वामध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला; ९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

Pakistan Bomb Blast Update : पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात भीषण स्फोट घडला आहे. ज्यामध्ये ९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाले आहे. या स्फोटाने संपूर्ण खैबर पख्तूनख्वात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 09:21 AM
Pakistan Bomb Blast (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वामध्ये भीषण स्फोट
  • स्फोटा ९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू
  • ३० हून अधिक लोक जखमी
Pakistan Bomb Blast News in Marathi : इस्लामाबाद : पाकिस्तान(Pakistan) मध्ये एक भयंकर घटना घडली आहे. पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वामध्ये भीषण स्फोट झाला आहे. या स्फोटात ९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून मृतांमध्ये दोन वाहतूक पोलिसांचाही समावेश आहे. तसेच अनेक नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत. या स्फोटामुळे संपूर्ण परिसरात नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील लक्की मारवत जिल्ह्यात ही घटना घडली आहे. एका रिक्षात दहशतवाद्यांनी काही स्फोटके ठेवली होती. रिक्षा वर्दळी ठिकाणी उभी असताना अचानक मोठा बॉम्ब स्फोट (Bomb Blast) झाला आणि मोठा गोंधळ उडाला. या स्फोटात आसपासची दुकाने आणि वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून दृश्यांमध्ये विध्वंसाचे भयावह दृश्य पाहायला मिळत आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या हल्ल्यात दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांचाही मृत्यू झाला आहे. आदिल जान आणि राहतुल्लाह अशी यांची ओळख असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

बचाव कार्यला तातडीने सुरुवात

या स्फोटामुळे घटनास्थळी मोठा गोंधळ उडाला होता. स्थानिक पोलिस आणि बचाव पथकांनी तातडीने धाव घेत जखमींना उपचारासाठी पेशावर आणि बन्नू जिल्ह्यातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. स्थानिक पोलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) खान यांनी रुग्णांची विचारपूस केली असून त्यांना सर्वतोपरी वैद्यकीय मदतीचे आदेश दिले आहेत.

पंतप्रधानांची प्रतिक्रिया

या घटनेवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. त्यांनी या प्रकरणाचे सखोल चौकशीचे आदेश दिले असून दहशतवादाला मुळापासून उखडण्यासाठी आमचे सरकार वचनबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. तसेच खैबर पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांनी देखील या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. तसेच मृतांच्या नातेवाईकांना मदतीचे आश्वासन दिले आहे.

वाढते दहशतवादी हल्ले

गेल्या काही काळात खैबर पख्तूनख्वात दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच बन्नू जिल्ह्यात एका पोलिस चौकीवर आत्मघातकी हल्ला झाला होता.  यामध्ये १५ पोलिस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. या सततच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे पाकिस्तानच्या सुरक्षा सुव्यस्थेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.


Frequently Asked Questions

  • Que: पाकिस्तानमध्ये कुठे घडला स्फोट?

    Ans: पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा येथील लक्की मारवत जिल्ह्यात भीषण स्फोट घडला आहे.

  • Que: पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा बॉम्ब स्फोटात किती जीवितहानी झाली?

    Ans: पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा बॉम्ब स्फोटात 9 जणांचा दुर्दैवी बळी गेला असून ३० हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले आहेत.

Published On: May 13, 2026 | 09:16 AM

