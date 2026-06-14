World Blood Donor Day : मानवतेचा एक थेंब! जाणून घ्या हृदयविकाराचा धोका टाळण्यासाठी कसं फायदेशीर ठरतं ब्लड डोनेशन?

World Blood Donor Day 2026 theme WHO : आरोग्य आणि मानवतेच्या दृष्टीने १४ जून हा दिवस संपूर्ण जगासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. दरवर्षी १४ जून रोजी जगभरात ‘जागतिक रक्तदाता दिन’ (World Blood Donor Day) मोठ्या उत्साहात आणि जनजागृती कार्यक्रमांसह साजरा केला जातो. या दिवसाचा मुख्य उद्देश हा आहे की, कोणत्याही मोबदल्याची अपेक्षा न ठेवता, केवळ कोणाचे तरी प्राण वाचावेत या शुद्ध हेतूने रक्तदान करणाऱ्या सर्व दात्यांचे मनापासून आभार मानणे. त्याचसोबत, आजच्या काळातही अनेक रुग्णालयांमध्ये रक्ताच्या तुटवड्यामुळे रुग्णांना जीव गमवावा लागतो, ही भीषण परिस्थिती बदलण्यासाठी लोकांना स्वेच्छेने आणि नियमितपणे रक्तदान करण्यासाठी प्रेरित करणे हा या दिवसाचा मुख्य गाभा आहे.
रक्त ही अशी गोष्ट आहे जी कोणत्याही प्रयोगशाळेत किंवा फॅक्टरीत कृत्रिमरित्या तयार करता येत नाही. मानवी शरीराला लागणारे रक्त केवळ दुसऱ्या माणसाच्या दानातूनच मिळू शकते. म्हणूनच रक्तदानाला जगातील ‘सर्वश्रेष्ठ दान’ किंवा ‘जीवनदान’ म्हटले जाते. आजच्या या धावपळीच्या युगात जेव्हा अपघात, मोठ्या शस्त्रक्रिया किंवा गंभीर आजारांचे प्रमाण वाढत आहे, अशा वेळी सुरक्षित आणि वेळेवर रक्त मिळणे हा रुग्णासाठी पुनर्जन्म ठरतो.
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जागतिक रक्तदाता दिन साजरा करण्यामागे एक अतिशय महत्त्वाचा वैज्ञानिक इतिहास आहे. हा दिवस प्रसिद्ध ऑस्ट्रियन जीवशास्त्रज्ञ आणि डॉक्टर कार्ल लँडस्टायनर (Karl Landsteiner) यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो. कार्ल लँडस्टायनर यांचा जन्म १४ जून १८६८ रोजी झाला होता. त्यांनीच सर्वप्रथम मानवी रक्ताचे वर्गीकरण करून ‘ABO’ रक्तगट (Blood Group System) शोधून काढला. त्यांच्या या क्रांतिकारी शोधामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात क्रांती घडली आणि एका व्यक्तीचे रक्त दुसऱ्या व्यक्तीला सुरक्षितपणे देणे शक्य झाले. या अभूतपूर्व शोधासाठी त्यांना १९३० मध्ये नोबेल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. त्यांच्या याच योगदानाचा आदर करण्यासाठी आणि मानवतेला रक्ताचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) २००४ पासून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साजरा करण्यास सुरुवात केली.
या वर्षाच्या मोहिमेसाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) एक अत्यंत संवेदनशील आणि प्रभावी थीम निश्चित केली आहे: “One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives.” (मानवतेचा एक थेंब. रक्तदान करा. जीवन वाचवा). ही थीम आपल्याला आठवण करून देते की, रक्ताचा प्रत्येक थेंब हा केवळ लाल रंगाचा द्रव नसून, त्यामध्ये माणसाची संवेदनशीलता, करुणा आणि सामूहिक जबाबदारी दडलेली असते. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाने कितीही प्रगती केली असली, तरी आजही जगातील अनेक विकसनशील आणि गरीब देशांमध्ये रक्ताचा मोठा तुटवडा जाणवतो, याकडे ही थीम आपले लक्ष वेधून घेते.
जेव्हा आपण रक्तदान करतो, तेव्हा आपण केवळ एका व्यक्तीला रक्त देत नाही, तर त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाला आशेचा किरण दाखवत असतो. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, तुम्ही दान केलेल्या रक्ताच्या एका युनिटमधून (अंदाजे ३५० ते ४५० मिली) रेड ब्लड सेल्स (RBC), प्लेटलेट्स (Platelets) आणि प्लाझ्मा (Plasma) हे घटक वेगळे केले जातात. याचा अर्थ असा की, तुमच्या एका रक्तदानातून तब्बल तीन वेगवेगळ्या रुग्णांचे प्राण वाचू शकतात.
हॉस्पिटलमध्ये दररोज अशा अनेक केसेस येतात जिथे रक्ताची तात्काळ गरज असते. यामध्ये प्रामुख्याने रस्ते अपघात किंवा मोठ्या आपत्तींमध्ये अतिरक्तस्राव झालेले रुग्ण, अवयव प्रत्यारोपण (Organ Transplant) किंवा क्लिष्ट शस्त्रक्रिया होणारे लोक, आणि कर्करोगाच्या (Cancer) उपचारादरम्यान केमोथेरपी घेणारे रुग्ण यांचा समावेश होतो. याशिवाय थॅलेसेमिया (Thalassemia), सिकलसेल ॲनिमिया (Sickle Cell Anemia) किंवा हिमोफिलिया यांसारख्या अनुवंशिक आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना तर जिवंत राहण्यासाठी आयुष्यभर दर काही आठवड्यांनी नियमितपणे रक्त किंवा प्लेटलेट्स चढवाव्या लागतात. प्रसूतिकाळातील गुंतागुंत किंवा गरोदरपणात मातांना होणारा रक्तस्राव रोखण्यासाठीही रक्ताची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
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आपल्या समाजात अजूनही रक्तदानाबाबत अनेक भीती आणि गैरसमज पसरलेले पाहायला मिळतात. अनेकांना वाटते की रक्तदान केल्याने शरीरात अशक्तपणा येतो, वजन कमी होते किंवा कोणतीही आजारपणं मागे लागतात. परंतु, आधुनिक वैद्यकीय विज्ञानाने हे सिद्ध केले आहे की हे सर्व दावे पूर्णपणे खोटे आहेत. कोणतीही सुदृढ व्यक्ती, जिचे वय १८ ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान आहे आणि वजन किमान ४५ ते ५० किलो आहे, ती दर तीन महिन्यांनी अत्यंत सुरक्षितपणे रक्तदान करू शकते.
उलटपक्षी, नियमित रक्तदान केल्याने स्वतः दात्याच्या शरीराला अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळतात. रक्तदान केल्यामुळे शरीरात नवीन आणि कार्यक्षम रक्तपेशी (New Blood Cells) तयार होण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळते. यामुळे शरीरातील लोहाचे (Iron) प्रमाण नियंत्रित राहते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा (Heart Attack) आणि कर्करोगाचा धोका बऱ्याच अंशी कमी होतो. रक्तदानाची प्रक्रिया अवघ्या १० ते १५ मिनिटांत पूर्ण होते आणि दान केलेले रक्ताचे प्रमाण शरीर अवघ्या २४ ते ४८ तासांत नैसर्गिकरित्या पुन्हा तयार करून घेते. त्यामुळे भीती बाळगण्याचे काहीही कारण नाही. या जागतिक रक्तदाता दिनाचे औचित्य साधून आपण सर्वांनी केवळ स्वतःच नव्हे, तर आपल्या मित्रमैत्रिणींना आणि कुटुंबालाही या पवित्र कार्यात सहभागी करून घेण्यासाठी प्रेरित केले पाहिजे, जेणेकरून रक्ताअभावी कोणाचाही मृत्यू होणार नाही.