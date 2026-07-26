US Iran War: 13 दिवसांच्या रणधुमाळीनंतर अमेरिकेने बदलली रणनीती; जेडी व्हान्स यांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात जाऊन थांबवले युद्ध

वाढत्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मध्यपूर्वेतील रणांगणातून एक अत्यंत मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. सलग १३ दिवस इराणवर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस पाडल्यानंतर अमेरिकेने अचानक आपले लष्करी हल्ले थांबवण्याचा (Put on hold) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) इराणविरुद्ध पूर्ण क्षमतेने युद्ध सुरू ठेवण्याच्या तयारीत असतानाच, व्हाईट हाऊसच्या एका हाय-व्होल्टेज बैठकीत उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे अमेरिकेच्या युद्ध धोरणाला कलाटणी मिळाली आहे.
अमेरिकन प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून इराणमधील लष्करी तळांना लक्ष्य करणाऱ्या अमेरिकन सैन्य दलांना आता पुढील आदेशापर्यंत थांबण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील हा संघर्ष भीषण वळणावर पोहोचलेला असतानाच, अमेरिकेच्या अंतर्गत वर्तुळातून युद्धाच्या तीव्रतेला विरोध झाल्याचे या घटनेने उघड केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हाईट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प, उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स आणि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफचे अध्यक्ष जनरल डॅन केन यांच्यात एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. ट्रम्प हे इराणवर आणखी मोठे आणि विनाशकारी हल्ले चढवण्याच्या मनस्थितीत होते. मात्र, उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स यांनी इराणसोबतचे युद्ध दीर्घकाळ लांबल्यास अमेरिकेचे मोठे आर्थिक आणि सामरिक नुकसान होऊ शकते, अशी तीव्र चिंता व्यक्त केली.
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या बैठकीत लष्करप्रमुख जनरल डॅन केन यांनी ट्रम्प प्रशासनाला अमेरिकन लष्कराच्या शस्त्रास्त्रांच्या घटत्या साठ्याबद्दल (Munitions Stockpile) अत्यंत गंभीर इशारा दिला. पेट्रियॉट, थॉड (THAAD) आणि टोमाहॉक क्षेपणास्त्रांचा साठा वेगाने संपत असून, दीर्घकाळ चालणाऱ्या या युद्धामुळे अमेरिकेची स्वतःची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, असा इशारा केन यांनी दिला. व्हान्स आणि केन यांनी मांडलेल्या या मांडणीनंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना इराणवरील हल्ले रोखण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
अमेरिकेने रणनीती बदलण्यामागे येमेनमधील इराण-समर्थित हुथी बंडखोरांचे वाढते हल्ले हे देखील एक प्रमुख कारण मानले जात आहे. हुथी गटाने शनिवारी तांबड्या समुद्राच्या किनाऱ्यावरील सौदी अरेबियाच्या जिझान (Jizan) आणि यान्बू (Yanbu) या महत्त्वाच्या बंदरांवर आणि ‘सौदी अरामको’ (Saudi Aramco) या बलाढ्य तेल कंपनीच्या ठिकाणांवर थेट ड्रोन आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा मारा केला.
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या हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) रोखण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला असून, व्यापारी जहाजांवर होणारे हल्ले जागतिक अर्थव्यवस्थेला सुरुंग लावत आहेत. या सर्व घडामोडींनंतर व्हाईट हाऊसचे कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीव्हन च्युंग यांनी स्पष्ट केले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प नेहमीच राजनैतिक तोडग्याला प्राधान्य देतात; परंतु इराणने दहशतवादी कारवाया थांबवल्या नाहीत, तर अमेरिका सर्व लष्करी पर्याय खुले ठेवेल.