रविवार, 26 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Us Iran War Trump Halts Strikes Jd Vance Munitions Stockpile Concerns

US Iran War: 13 दिवसांच्या रणधुमाळीनंतर अमेरिकेने बदलली रणनीती; जेडी व्हान्स यांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात जाऊन थांबवले युद्ध

Updated On: Jul 26, 2026 | 04:35 PM IST
जाहिरात
सारांश

US Iran War: सलग 13 दिवसांच्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने आता इराणवरील हल्ले थांबवले आहेत. येमेनच्या हौथी गटाचे हल्ले आणि शस्त्रास्त्रांच्या तुटवड्याच्या भीतीमुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना हे हल्ले थांबवावे लागले.

us iran war trump halts strikes jd vance munitions stockpile concerns

US Iran War: १३ दिवसांच्या रणधुमाळीनंतर अमेरिकेने बदलली रणनीती; जेडी व्हान्स यांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात जाऊन थांबवले युद्ध ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • लष्करी कारवायांना ब्रेक
  • शस्त्रास्त्रांच्या साठ्याबद्दल चिंता
  • हुथी गटाचे सौदीवर प्राणघातक हल्ले

वाढत्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मध्यपूर्वेतील रणांगणातून एक अत्यंत मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. सलग १३ दिवस इराणवर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस पाडल्यानंतर अमेरिकेने अचानक आपले लष्करी हल्ले थांबवण्याचा (Put on hold) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) इराणविरुद्ध पूर्ण क्षमतेने युद्ध सुरू ठेवण्याच्या तयारीत असतानाच, व्हाईट हाऊसच्या एका हाय-व्होल्टेज बैठकीत उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे अमेरिकेच्या युद्ध धोरणाला कलाटणी मिळाली आहे.

अमेरिकन प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून इराणमधील लष्करी तळांना लक्ष्य करणाऱ्या अमेरिकन सैन्य दलांना आता पुढील आदेशापर्यंत थांबण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील हा संघर्ष भीषण वळणावर पोहोचलेला असतानाच, अमेरिकेच्या अंतर्गत वर्तुळातून युद्धाच्या तीव्रतेला विरोध झाल्याचे या घटनेने उघड केले आहे.

व्हाईट हाऊसची गुप्त बैठक आणि शस्त्रास्त्रांच्या साठ्याचा भीषण धोका

मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हाईट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प, उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स आणि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफचे अध्यक्ष जनरल डॅन केन यांच्यात एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. ट्रम्प हे इराणवर आणखी मोठे आणि विनाशकारी हल्ले चढवण्याच्या मनस्थितीत होते. मात्र, उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स यांनी इराणसोबतचे युद्ध दीर्घकाळ लांबल्यास अमेरिकेचे मोठे आर्थिक आणि सामरिक नुकसान होऊ शकते, अशी तीव्र चिंता व्यक्त केली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nepal News: 10 वर्षांनंतर नेपाळमध्ये 200, 500च्या नोटांची जोरदार एन्ट्री; भारतीय चलनाबाबत सरकारने घेतला ‘हा’ महत्त्वपूर्ण निर्णय

या बैठकीत लष्करप्रमुख जनरल डॅन केन यांनी ट्रम्प प्रशासनाला अमेरिकन लष्कराच्या शस्त्रास्त्रांच्या घटत्या साठ्याबद्दल (Munitions Stockpile) अत्यंत गंभीर इशारा दिला. पेट्रियॉट, थॉड (THAAD) आणि टोमाहॉक क्षेपणास्त्रांचा साठा वेगाने संपत असून, दीर्घकाळ चालणाऱ्या या युद्धामुळे अमेरिकेची स्वतःची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, असा इशारा केन यांनी दिला. व्हान्स आणि केन यांनी मांडलेल्या या मांडणीनंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना इराणवरील हल्ले रोखण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.

हुथी बंडखोरांचे सौदी अरामकोवर हल्ले अन् तांबड्या समुद्रात तणाव

अमेरिकेने रणनीती बदलण्यामागे येमेनमधील इराण-समर्थित हुथी बंडखोरांचे वाढते हल्ले हे देखील एक प्रमुख कारण मानले जात आहे. हुथी गटाने शनिवारी तांबड्या समुद्राच्या किनाऱ्यावरील सौदी अरेबियाच्या जिझान (Jizan) आणि यान्बू (Yanbu) या महत्त्वाच्या बंदरांवर आणि ‘सौदी अरामको’ (Saudi Aramco) या बलाढ्य तेल कंपनीच्या ठिकाणांवर थेट ड्रोन आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा मारा केला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : NATO Spy: नाटोच्या सर्वात सुरक्षित तळाला खिंडार! ‘शेप’ मुख्यालयातून गुप्त माहिती चोरीचा प्रयत्न; ‘या’ देशाची महिला इंटर्न ताब्यात

या हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) रोखण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला असून, व्यापारी जहाजांवर होणारे हल्ले जागतिक अर्थव्यवस्थेला सुरुंग लावत आहेत. या सर्व घडामोडींनंतर व्हाईट हाऊसचे कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीव्हन च्युंग यांनी स्पष्ट केले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प नेहमीच राजनैतिक तोडग्याला प्राधान्य देतात; परंतु इराणने दहशतवादी कारवाया थांबवल्या नाहीत, तर अमेरिका सर्व लष्करी पर्याय खुले ठेवेल.

Web Title: Us iran war trump halts strikes jd vance munitions stockpile concerns

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 26, 2026 | 04:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nepal News: 10 वर्षांनंतर नेपाळमध्ये 200, 500च्या नोटांची जोरदार एन्ट्री; भारतीय चलनाबाबत सरकारने घेतला ‘हा’ महत्त्वपूर्ण निर्णय
1

Nepal News: 10 वर्षांनंतर नेपाळमध्ये 200, 500च्या नोटांची जोरदार एन्ट्री; भारतीय चलनाबाबत सरकारने घेतला ‘हा’ महत्त्वपूर्ण निर्णय

Katy Perry: ‘हे हिंसेसाठी नाही…’ इराणवरील हल्ल्यांच्या व्हिडिओमधील ‘Firework’ या गाण्यामुळे ट्रम्प प्रशासनावर कॅटी पेरी संतप्त
2

Katy Perry: ‘हे हिंसेसाठी नाही…’ इराणवरील हल्ल्यांच्या व्हिडिओमधील ‘Firework’ या गाण्यामुळे ट्रम्प प्रशासनावर कॅटी पेरी संतप्त

NATO Spy: नाटोच्या सर्वात सुरक्षित तळाला खिंडार! ‘शेप’ मुख्यालयातून गुप्त माहिती चोरीचा प्रयत्न; ‘या’ देशाची महिला इंटर्न ताब्यात
3

NATO Spy: नाटोच्या सर्वात सुरक्षित तळाला खिंडार! ‘शेप’ मुख्यालयातून गुप्त माहिती चोरीचा प्रयत्न; ‘या’ देशाची महिला इंटर्न ताब्यात

War Alert: युद्धसंघर्षाचा अग्निकुंड आणखी पेटणार; कॅस्पियन समुद्रात युक्रेनचा इराणी लष्करी जहाजावर भीषण हल्ला; तेहरानचा संताप
4

War Alert: युद्धसंघर्षाचा अग्निकुंड आणखी पेटणार; कॅस्पियन समुद्रात युक्रेनचा इराणी लष्करी जहाजावर भीषण हल्ला; तेहरानचा संताप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US Iran War: 13 दिवसांच्या रणधुमाळीनंतर अमेरिकेने बदलली रणनीती; जेडी व्हान्स यांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात जाऊन थांबवले युद्ध

US Iran War: 13 दिवसांच्या रणधुमाळीनंतर अमेरिकेने बदलली रणनीती; जेडी व्हान्स यांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात जाऊन थांबवले युद्ध

Jul 26, 2026 | 04:35 PM
Anandi Ajay Breaks Down: विजय थलपतीच्या जन नायगन’ सिनेमातील ‘तो’ सीन कापला, अभिनेत्रीला अश्रू अनावर, व्हिडिओ चर्चेत

Anandi Ajay Breaks Down: विजय थलपतीच्या जन नायगन’ सिनेमातील ‘तो’ सीन कापला, अभिनेत्रीला अश्रू अनावर, व्हिडिओ चर्चेत

Jul 26, 2026 | 04:30 PM
घरफोडी करणारी बिहारची टोळी गजाआड, तब्बल 14 तोळे सोन्याचे दागिने जप्त; गुन्हे शोध पथकाची कारवाई

घरफोडी करणारी बिहारची टोळी गजाआड, तब्बल 14 तोळे सोन्याचे दागिने जप्त; गुन्हे शोध पथकाची कारवाई

Jul 26, 2026 | 04:25 PM
Honda:होंडा QC3 E-Scooter भारतात दाखल ; एका चार्जमध्ये धावणार १४५ किमी! अवघ्या पावणेतीन तासांत होणार ८०% चार्ज!

Honda:होंडा QC3 E-Scooter भारतात दाखल ; एका चार्जमध्ये धावणार १४५ किमी! अवघ्या पावणेतीन तासांत होणार ८०% चार्ज!

Jul 26, 2026 | 04:10 PM
IND vs ZIM 3rd T20 Live: टीम इंडियाची क्लीन स्वीपची तयारी! भारताने जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय, संघात दोन मोठे बदल

IND vs ZIM 3rd T20 Live: टीम इंडियाची क्लीन स्वीपची तयारी! भारताने जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय, संघात दोन मोठे बदल

Jul 26, 2026 | 04:10 PM
School Fees: उच्च शिक्षणापेक्षा शाळेची फी जास्त वेगाने वाढतेय का? जाणून घ्या शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाची धक्कादायक आकडेवारी..

School Fees: उच्च शिक्षणापेक्षा शाळेची फी जास्त वेगाने वाढतेय का? जाणून घ्या शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाची धक्कादायक आकडेवारी..

Jul 26, 2026 | 04:06 PM
Kargil War Letters: कारगिल युद्धादरम्यान सैनिकांची ती शेवटची पत्रे जी वाचून तुमचे डोळे पाणावतील! जाणून घ्या त्या भावनांचा प्रवास..

Kargil War Letters: कारगिल युद्धादरम्यान सैनिकांची ती शेवटची पत्रे जी वाचून तुमचे डोळे पाणावतील! जाणून घ्या त्या भावनांचा प्रवास..

Jul 26, 2026 | 03:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
अ‍ॅपमध्ये वाचा