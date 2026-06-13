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Ras Laffan : इराण-कतार गुप्त डील अपयशी! जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ हादरवण्याचा मोठा कट उघड; कतारचा ‘तो’ दावा अन् इराणचा थेट हल्ला

Updated On: Jun 13, 2026 | 01:54 PM IST
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सारांश

Global war news Iran Qatar Deal : कतारने इराणला आपल्या गॅस क्षेत्रांवर हल्ला करण्यासाठी सूट देऊ केली होती. हा करार अयशस्वी झाल्यामुळे जागतिक ऊर्जा संकटाचा गंभीर धोका टळला आहे.

iran qatar secret gas deal failed ras laffan attack global energy crisis

इराण आणि कतार करार अयशस्वी: जर हा करार झाला असता, तर सार्वजनिक घरांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला असता, पण अनर्थ टळला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • कतारचा ‘गुप्त प्रस्ताव’ उघड
  • जागतिक ऊर्जा संकटाचा धोका टळला
  • कतारने दावे फेटाळले

Iran Qatar secret gas deal 2026 : मध्य-पूर्वेतील चालू असलेल्या भीषण युद्धादरम्यान जागतिक राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारपेठेला हादरवून सोडणारी एक अत्यंत खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. प्रसिद्ध अमेरिकन वृत्तपत्र ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने प्रसिद्ध केलेल्या एका विशेष अहवालानुसार, युद्धकाळात इराण आणि कतार यांच्यात एक अत्यंत संवेदनशील आणि गुप्त करार (Secret Deal) होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. जर हा करार यशस्वी झाला असता, तर जगातील ऊर्जा क्षेत्राचे गणित पूर्णपणे बिघडले असते आणि सामान्य नागरिकांच्या घराघरांमध्ये गॅस आणि इंधनाच्या टंचाईमुळे प्रचंड हाहाकार उडाला असता. सुदैवाने, ऐनवेळी हा अनर्थ टळला असून जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील मोठे संकट दूर झाले आहे.

काय होता कतारचा ‘तो’ गुप्त प्रस्ताव?

अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या भीषण हल्ल्यानंतर कतारने इराणसमोर एक गुप्त प्रस्ताव ठेवला होता. कतारची अशी इच्छा होती की, इराणने कतारच्या सर्वात महत्त्वाच्या आणि जगातील २० टक्के नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणाऱ्या ‘रास लाफान’ (Ras Laffan) गॅस कॉम्प्लेक्सला आपल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचे लक्ष्य बनवू नये. या सुरक्षेच्या बदल्यात, कतार स्वतःहून आपले गॅस उत्पादन तात्पुरते पूर्णपणे थांबवण्याचा विचार करत होता.

कतारच्या या योजनेमागे एक मोठी राजकीय खेळी होती. कतारने गॅस उत्पादन बंद केले असते, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नैसर्गिक वायू आणि तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या असत्या. ऊर्जा टंचाईमुळे पाश्चात्य देशांमध्ये, विशेषतः अमेरिकेत प्रचंड जनक्षोभ निर्माण झाला असता. परिणामी, वाढत्या महागाईच्या दबावाखाली येऊन अमेरिका आणि इस्रायलला इराणविरुद्धचे हे युद्ध तातडीने थांबवणे भाग पडले असते.

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इराणचा थेट हल्ला आणि कतारचा डाव उलटला

तथापि, कतारची ही धोकादायक योजना पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकली नाही. गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवालानुसार, इराणने कतारला कोणत्याही प्रकारची ठोस हमी दिली नव्हती. उलट, इस्रायलने इराणच्या एका प्रमुख गॅस क्षेत्राला लक्ष्य केल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल, इराणने १८ मार्च रोजी कतारच्या ‘रास लाफान’ प्लांटवर थेट आणि भीषण क्षेपणास्त्र हल्ला चढवला. या हल्ल्यामध्ये या गॅस प्लांटचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले, ज्यामुळे कतारच्या पंतप्रधानांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. इराणच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे कतारचा छुपा अजेंडा उधळला गेला आणि हा कथित गुप्त करार पूर्णपणे कोलमडला.

credit – social media and Twitter

संघर्षाची पार्श्वभूमी आणि होर्मुझची नाकेबंदी

या संपूर्ण महायुद्धाची सुरुवात २८ फेब्रुवारी रोजी झाली होती, जेव्हा अमेरिका आणि इस्रायलच्या वायू सेनेने इराणच्या अंतर्गत भागांवर, विशेषतः त्यांच्या अणुप्रकल्प आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र तळांवर तीव्र बॉम्बहल्ला सुरू केला होता. या हल्ल्याला उत्तर म्हणून इराणने जागतिक व्यापाराचा मुख्य मार्ग असलेल्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’त (Strait of Hormuz) कडक सागरी नाकेबंदी लागू केली. यामुळे जगातील एकूण तेल व्यापारापैकी सुमारे २० टक्के पुरवठा एका रात्रीत ठप्प झाला आणि जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या. याच काळात कतारने आपल्या संरक्षणासाठी इराणशी पडद्यामागून चर्चा सुरू केल्याचे बोलले जात आहे.

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कतारचा अधिकृत खुलासा: सर्व आरोप निराधार!

वॉशिंग्टन पोस्टचा हा अहवाल आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये गाजू लागल्यानंतर कतारच्या ‘आंतरराष्ट्रीय माध्यम कार्यालयाने’ (International Media Office) अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत हे सर्व दावे आणि आरोप फेटाळून लावले आहेत. कतारने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “युद्धादरम्यान कतारने इराणच्या फायद्यासाठी किंवा ऊर्जा उत्पादनाबाबत कोणताही गुप्त करार केलेला नाही. ज्यावेळी हा दावा केला जात आहे, त्यावेळी कतार स्वतः इराणच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपासून आपल्या भूभागाचे रक्षण करत होता.”

कतारने पुढे स्पष्ट केले की, ‘रास लाफान’ प्लांटमधील नुकसानीची माहिती लपवण्यासाठी किंवा उत्पादन थांबवण्यासाठी कतारने खोटे दावे केले, हा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे. कतार आणि अमेरिका यांच्यातील मजबूत धोरणात्मक आणि लष्करी संबंधांना (Strategic Partnership) तडे जावे आणि मध्य-पूर्वेतील शांतता प्रक्रियेत कतार करत असलेल्या मध्यस्थीला खीळ बसावी, याच उद्देशाने काही शक्तींकडून अशा खोट्या बातम्या पसरवल्या जात असल्याचा आरोप कतारने केला आहे.

Web Title: Iran qatar secret gas deal failed ras laffan attack global energy crisis

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Published On: Jun 13, 2026 | 01:54 PM

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