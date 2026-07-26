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भारतीयांना कॉफी विकून कोट्यवधी कमवणाऱ्या इंग्रजी कंपनीला मोठा धक्का, गेल्या 5 वर्षांत पहिल्यांदा असं काही घडलं की…

Updated On: Jul 26, 2026 | 04:46 PM IST
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सारांश

ब्रिटनमधील प्रसिद्ध कॉफी साखळी असणाऱ्या 'कोस्टा कॉफी'च्या भारतातील स्टोअर नेटवर्कला गेल्या ५ वर्षांत पहिल्यांदाच मोठा धक्का बसला आहे. भारतामध्ये 'देवयानी इंटरनॅशनल' द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या कोस्टा कॉफीच्या आऊटलेट्सची संख्या आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये २२० वरून घटून १९८ वर आली आहे. गेल्या पाच वर्षांतील ही पहिलीच घट आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • भारतीयांना Coffee विकून कोट्यवधी कमवले
  • इंग्रजी कंपनीला मोठा धक्का
  • गेल्या 5 वर्षांत पहिल्यांदा असं काही घडलं 
भारतीयांना Coffee विकून कोट्यवधी कमवणाऱ्या कंपनीला मोठा धक्का सहन करावा लागत आहे. ब्रिटिश कॉफी चेन कोस्टा कॉफीच्या भारतातील स्टोअर नेटवर्कमध्ये गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत प्रथमच एवढी मोठी घट झाली आहे. कंपनीची भारतातील फ्रँचायझी भागीदार, देवयानी इंटरनॅशनल लिमिटेड DIL च्या नवीनतम वार्षिक अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अखेरीस कोस्टा कॉफीचे भारतात 220 कॅफे कार्यरत होते. पण आता 198 कॅफे कार्यरत आहेत.

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गेल्या आर्थिक वर्षात २२ स्टोअर्स बंद झाल्यामुळे, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ नंतर ब्रँडच्या विस्तारात प्रथमच मोठी घट झाली आहे. पण, स्टोअर्सच्या संख्येत घट होऊनही, कोस्टा कॉफीचा ऑपरेटिंग महसूल आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील ₹१९८.५ कोटींवरून आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये वार्षिक ७ टक्क्यांनी वाढून ₹२१२.५ कोटींपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

सातत्याने वाढतेय स्टोअरची संख्या

कोस्टा कॉफीचे जाळे गेल्या पाच वर्षांत सातत्याने वाढले असून, आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये ४४ वरून आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ५५, आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ११२, आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये १७९ आणि आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये २२० झाले आहे.

त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ही संख्या १९८ पर्यंत कमी झाली. वार्षिक अहवालात दुकानांची संख्या कमी होण्याची कारणे नमूद केलेली नसली तरी, देवयानी इंटरनॅशनलने म्हटले आहे की, त्यांनी वर्षभरात आपल्या संपूर्ण पोर्टफोलिओमध्ये विस्तारासाठी “अधिक शिस्तबद्ध आणि निवडक दृष्टिकोन” अवलंबला आहे. असे असूनही, कंपनीने आपल्या कॉफी चेनचा विस्तार करण्याच्या प्लॅन सांगत स्पष्ट केलं की, पिझ्झा हट आणि केएफसी सोबतच, यम! ब्रँड्सद्वारे चालवली जाणारी क्विक-सर्व्हिस रेस्टॉरंट चेन, कोस्टा कॉफी, ही त्यांच्या वाढीच्या प्रमुख इंजिनांपैकी एक आहे.

Gen-Z आणि मिलेनियल ग्राहकांना लक्ष्य

DIL ने सांगितले की, कोस्टा कॉफी भारतातील प्रीमियम आउट-ऑफ-होम कॉफी मार्केटवर लक्ष केंद्रित करत आहे, विशेषतः जेन-जी आणि मिलेनियल ग्राहकांना लक्ष्य करत आहे. कंपनीने सांगितले की, तरुणांवर केंद्रित असलेल्या ब्रँडच्या नवीन धोरणामुळे, तरुण व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक पसंतीचे सामाजिक मेळाव्याचे ठिकाण म्हणून त्याचे स्थान अधिक मजबूत झाले आहे. याव्यतिरिक्त, ग्राहकांच्या बदलत्या पसंतीनुसार आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये अनेक नवीन मेन्यू सादर करण्यात आले. भारतातील कोस्टा कॉफीच्या दीर्घकालीन वाढीच्या शक्यता अजूनही मजबूत मानल्या जातात.

एप्रिल २०२५ मध्ये, कोस्टा कॉफीचे जागतिक सीईओ, फिलिप चैली यांनी भारताला कंपनीच्या जागतिक स्तरावरील शीर्ष २० बाजारपेठांपैकी एक म्हणून ओळखले. त्यांनी सांगितले की, येत्या काही वर्षांत भारत कोस्टा कॉफीच्या शीर्ष पाच जागतिक बाजारपेठांमध्ये असेल अशी अपेक्षा आहे.

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Web Title: Costa coffee india store network declines first time in 5 years see details

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Published On: Jul 26, 2026 | 04:46 PM

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