Trump Iran Conflict : महाशक्तींचा थरार! रशियाची बुद्धी अन् चीनची भिंत; पुतिन-जिनपिंग यांच्या चक्रव्यूहात ‘असे’ फसले डोनाल्ड ट्रम्प

Trump Iran Attack Cancelled 2026 : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प इराणवर हल्ला करू शकत नाहीत, कारण रशिया आणि चीनने संयुक्तपणे इराणसाठी एक अभेद्य 'चक्रव्यूह' तयार केला आहे. रशियाने गुप्त माहिती पुरवली आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 12:38 PM
महाशक्तींचा थरार! रशियाची बुद्धी अन् चीनची भिंत; पुतिन-जिनपिंग यांच्या 'चक्रव्यूहात' फसले डोनाल्ड ट्रम्प

  • ट्रम्प बॅकफूटवर
  • पुतिन-शी जिनपिंग यांचे ‘चक्रव्यूह’
  • पेंटागॉनचा थेट इशारा

Trump Iran Attack Cancelled 2026 : जागतिक राजकारणात आणि विशेषतः मध्यपूर्वेत (Middle East) सध्या कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे. ८ एप्रिल २०२६ रोजी इराण आणि अमेरिका यांच्यात युद्धविराम झाला खरा, पण त्यानंतरच्या अवघ्या ४१ दिवसांत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी तब्बल २६ वेळा इराणला उद्ध्वस्त करण्याच्या धमक्या दिल्या. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे प्रत्येक वेळी ट्रम्प यांना केवळ धमक्या देऊनच मागे हठावे लागले आहे. ट्रम्प यांच्या मते, सौदी अरेबिया, कतार आणि युएई सारख्या मित्र देशांनी त्यांना मध्यस्थीसाठी दोन-तीन दिवस थांबायला सांगितले आहे. परंतु, आंतरराष्ट्रीय संरक्षण तज्ज्ञ आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवालानुसार हे कारण केवळ वरवरचे असून पडद्यामागचे सत्य अत्यंत भयानक आहे. रशिया आणि चीनने मिळून इराणभोवती असे एक अभेद्य ‘चक्रव्यूह’ रचले आहे, ज्याला छेदणे सध्या अमेरिकेलाही अशक्य झाले आहे.

पुतिन यांच्या गुप्त माहितीने फिरवला पूर्ण खेळ

या संपूर्ण खेळात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी इराणला दिलेली गुप्तचर माहिती (Intelligence Data) सर्वात मोठा टर्निंग पॉईंट ठरली आहे. रशियाने अमेरिकेच्या लष्कराची आणि विशेषतः त्यांच्या हवाई दलाची अशी काही गुपिते इराणच्या हाती सोपवली आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेचे संपूर्ण नियोजन कोलमडले आहे. इराणला आता अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांच्या आणि बॉम्बर्सच्या उड्डाणाच्या अचूक पद्धती माहीत आहेत. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकन वैमानिकांचे वर्तन कसे असते, ती विमाने हवेत असताना नेमक्या कोणत्या वेळी इंधन भरतात आणि त्यांची इलेक्ट्रॉनिक जॅमिंग करण्याची यंत्रणा कशी काम करते, याची इत्थंभूत माहिती इराणकडे आहे. यामुळे अमेरिका हल्ला करण्यापूर्वीच इराणला त्याचा सुगावा लागतो.

चीनच्या तंत्रज्ञानाने उभारली अभेद्य संरक्षण भिंत

रशियाने इराणला डोळे दिले, तर चीनने त्यांना लढण्यासाठी मजबूत हात दिले आहेत. युद्धविरामाच्या काळाचा गैरफायदा घेत चीनने इराणच्या संपूर्ण हवाई संरक्षण यंत्रणेचा (Air Defense System) चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे. चीनच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे इराण आता अमेरिकेची हायपरसोनिक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रांचा हल्ला हवेतच रोखण्यास सक्षम झाला आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अमेरिकेची सर्वात आधुनिक मानली जाणारी ‘स्टील्थ’ लढाऊ विमाने शोधून ती पाडण्याचे तंत्रज्ञान चीनने इराणला दिले आहे. या इलेक्ट्रॉनिक युद्धात (Electronic Warfare) इराण आता थेट अमेरिकेला टक्कर देण्याच्या स्थितीत पोहोचला आहे.

पेंटागॉनच्या त्या एका इशाऱ्याने ट्रम्प यांचे धाबे दणाणले!

इराणी वृत्तसंस्था ‘तनसिम न्यूज’ने दिलेल्या एका खळबळजनक वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी इराणवर एका मोठ्या विमानाद्वारे हल्ल्याचा आदेश फायनल केला होता. मात्र, हल्ल्याच्या अवघ्या काही तास आधी अमेरिकेचे संरक्षण मुख्यालय ‘पेंटागॉन’ने व्हाईट हाऊसला थेट रेड सिग्नल दिला. पेंटागॉनने ट्रम्प यांना स्पष्ट बजावले की, “इराण आता पूर्वीसारखा कमकुवत राहिलेला नाही. त्यांच्याकडे आपली विमाने शोधण्याची आणि ती पाडण्याची अचूक यंत्रणा सज्ज आहे. जर आज आपण हल्ला केला, तर अमेरिकेची अनेक महागडी लढाऊ विमाने इराण नष्ट करेल आणि आपले शेकडो वैमानिक मारले जातील.” या अंतर्गत इशाऱ्यानंतर आणि लष्कराच्या दबावामुळेच ट्रम्प यांना आपला आदेश मागे घ्यावा लागला.

इराणचा बाणा: “शरणागती नाही तर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे झेला!”

दुसरीकडे, रशिया आणि चीनची साथ मिळाल्यामुळे इराणचा आत्मविश्वास गगनाला भिडला आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बाकाई यांनी अमेरिकेला थेट शब्दांत सुनावले आहे की, “अमेरिकेने आमच्या अटी मान्य कराव्यात, अन्यथा त्यांना आमच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांपुढे गुडघे टेकावे लागतील.” इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनीही स्पष्ट केले आहे की, इराण कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेच्या दबावासमोर झुकणार नाही. ट्रम्प अजूनही आपण इराणला अण्वस्त्रे बनवू देणार नाही असा दावा करत असले, तरी सध्या तरी पुतिन आणि शी जिनपिंग यांच्या चक्रव्यूहाने अमेरिकेच्या ‘सुपरपॉवर’ असण्याच्या अहंकाराला मोठा धक्का दिला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील हल्ला ऐनवेळी का मागे घेतला?

    Ans: अमेरिकन संरक्षण मुख्यालय पेंटागॉनने दिलेल्या इशाऱ्यानंतर ट्रम्प यांनी हल्ला थांबवला, कारण इराणकडे आता अमेरिकन विमाने पाडण्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान आहे.

  • Que: रशिया आणि चीनने इराणला नेमकी काय मदत केली आहे?

    Ans: रशियाने इराणला अमेरिकन हवाई दलाची गोपनीय माहिती दिली आहे, तर चीनने इराणची हवाई संरक्षण यंत्रणा (Air Defense System) मजबूत केली आहे.

  • Que: अमेरिका आणि इराणमधील युद्धविराम कधी झाला होता?

    Ans: अमेरिका आणि इराण यांच्यात ८ एप्रिल २०२६ रोजी अधिकृतपणे युद्धविराम झाला होता.

Published On: May 20, 2026 | 12:38 PM

