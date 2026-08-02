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World UFO Day: अथांग विश्वात एलियन खरोखरच आहेत का? जाणून घ्या 2 जुलैच्या ‘जागतिक युएफओ दिना’चे गुपित

Updated On: Aug 02, 2026 | 10:10 AM IST
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सारांश

World UFO Day : जागतिक UFO दिन दरवर्षी 2 जुलै रोजी साजरा केला जातो. अज्ञात उडणाऱ्या वस्तू (UFOs) आणि परग्रही जीवनाच्या शक्यतेबद्दल जागरूकता निर्माण करणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे.

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World UFO Day: अथांग विश्वात एलियन खरोखरच आहेत का? जाणून घ्या २ जुलैच्या 'जागतिक युएफओ दिना'चे गुपित ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • जागतिक UFO दिन २ जुलै रोजी
  • १९४७ च्या ‘रॉसवेल घटनेची’ आठवण
  • वैज्ञानिक जिज्ञासा आणि अंतराळ संशोधन

आपल्या अथांग, अफाट आणि अनंत पसरलेल्या विश्वात आपण मानवासोबत इतरही कोणीतरी राहते का? आपल्या पृथ्वीव्यतिरिक्त दुसऱ्या एखाद्या दूरवरच्या ग्रहावर प्रगत जीवसृष्टी, म्हणजेच ज्यांना आपण सामान्य भाषेत ‘एलियन्स’ (Aliens) म्हणतो, ते खरोखरच अस्तित्वात आहेत का? हे असे प्रश्न आहेत ज्यांनी शतकानुशतके मानवी मनाला, तत्त्वज्ञानाला आणि आधुनिक विज्ञानाला सातत्याने भुरळ घातली आहे. जेव्हा जेव्हा आकाशात काहीतरी चमत्कारीक, अनपेक्षित, प्रकाशमय किंवा उडत्या तबकडीसारखी (Flying Saucer) वस्तू दिसल्याचा दावा केला जातो, तेव्हा जगभरात परग्रहवासीयांच्या चर्चांना उधाण येते. याच अज्ञात उडणाऱ्या वस्तू, ज्यांना इंग्रजीत ‘युएफओ’ (UFO – Unidentified Flying Object) आणि अलीकडच्या काळात विज्ञानाच्या भाषेत ‘युएपी’ (UAP – Unidentified Anomalous Phenomena) म्हटले जाते, त्यांच्याबद्दल व्यापक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्यासाठी दरवर्षी २ जुलै रोजी ‘जागतिक युएफओ दिन’ (World UFO Day) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.

‘जागतिक युएफओ दिन’ साजरा करण्यासाठी २ जुलै हीच तारीख का निवडली गेली, यामागे एक अत्यंत रंजक आणि कुप्रसिद्ध इतिहास दडलेला आहे. ही गोष्ट आहे जुलै १९४७ मधील. अमेरिकेतील न्यू मेक्सिको (New Mexico) राज्यातील ‘रॉसवेल’ (Roswell) नावाच्या एका शहरात एका शेतात अज्ञात उडणाऱ्या वस्तूचे किंवा तबकडीचे अवशेष कोसळल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. सुरुवातीला अमेरिकन हवाई दलाने (US Army Air Forces) एका प्रसिद्धीपत्रकात आपण एक “उडती तबकडी” (Flying Disc) हस्तगत केल्याचा दावा केला होता. परंतु, अवघ्या काही तासांतच लष्कराने आपले आधीचे वक्तव्य मागे घेतले आणि ते एक सामान्य हवामान अंदाज वर्तवणारा फुगा (Weather Balloon) असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. लष्कराच्या या अचानक बदललेल्या भूमिकेमुळे जगभरात प्रचंड संशय निर्माण झाला. तेथूनच सुरु झाल्या एलियन, गुप्त लष्करी संशोधन आणि ‘एरिया ५१’ (Area 51) विषयीच्या अनेक कॉन्स्पिरसी थिअरीज (Conspiracy Theories)! रॉसवेल घटनेला युएफओच्या इतिहासातील सर्वात मोठी आणि गूढ घटना मानले जाते आणि २००१ सालापासून याच घटनेच्या स्मरणार्थ २ जुलै रोजी जागतिक युएफओ दिन अधिकृतपणे साजरा केला जाऊ लागला.

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हा विशेष दिवस केवळ कल्पनाविलास किंवा हॉलीवूड चित्रपटांमधील कथांपुरता मर्यादित नाही, तर तो शास्त्रज्ञ, खगोलशास्त्रज्ञ आणि वैज्ञानिक संशोधकांसाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ बनला आहे. विश्वाच्या एका कोपऱ्यात वसलेल्या आपल्या पृथ्वीव्यतिरिक्त इतरत्र कुठे जीवन फुलू शकते का, याचा शोध घेणे हा आधुनिक आस्ट्रोबायोलॉजीचा (Astrobiology) एक प्रमुख भाग आहे. आज नासा (NASA), पेन्टागॉन (Pentagon) आणि युरोपियन स्पेस एजन्सीसारख्या जगातील सर्वोच्च अंतराळ संस्था युएफओ किंवा युएपी घटनांकडे अतिशय गांभीर्याने पाहत आहेत. अमेरिकन संरक्षण विभागाने अलीकडच्या वर्षांत नौदलाच्या वैमानिकांनी कॅमेऱ्यात कैद केलेले अनेक गूढ युएफओ व्हिडिओ सार्वजनिक केले आहेत. या घटना स्पष्ट करतात की, आकाशातील अनेक गोष्टी आजही मानवी ज्ञानाच्या कक्षेबाहेर आहेत आणि त्यांचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

‘जागतिक युएफओ दिन’ साजरा करण्याच्या पद्धती जगभरात अत्यंत रंजक आणि वैविध्यपूर्ण आहेत. या दिवशी जगभरात अनेक प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते:

  • माहितीपट व परिसंवाद: युएफओ संशोधक आणि खगोलशास्त्रज्ञ एकत्र येऊन या विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिषदा, परिसंवाद आणि माहितीपटांचे (Documentaries) प्रदर्शन आयोजित करतात, जिथे अंधश्रद्धा बाजूला ठेवून विज्ञानाधारित माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवली जाते.
  • रात्रीचे आकाश निरीक्षण (Stargazing): अनेक खगोलप्रेमी आणि क्लब्स रात्री मोकळ्या आकाशाखाली जमतात, हाय-पावर दुर्बिणीच्या साह्याने ताऱ्यांचे निरीक्षण करतात आणि आकाशात काही अनपेक्षित हालचाल दिसते का, यावर लक्ष ठेवतात.
  • एलियन-थीम कार्यक्रम व चर्चासत्रे: काही देशांमध्ये लोक एलियन्सचे आकर्षक पोशाख परिधान करून एकत्र येतात आणि या विषयावर मनोरंजक चर्चासत्रे आयोजित करतात.
  • डिजिटल व सोशल मीडिया मोहीम: इंटरनेटवर #WorldUFODay हॅशटॅग अंतर्गत जगभरातील लाखो लोक स्वतःचे वैज्ञानिक विचार, अनुभव, फोटो आणि संशोधन शेअर करतात.

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अथांग आणि अफाट पसरलेल्या या ब्रह्मांडातील हजारो-कोट्यवधी आकाशगंगा (Galaxies), अब्जावधी तारे आणि त्यांची सूर्यकुले पाहता, “आपण या विश्वात पूर्णपणे एकटेच आहोत का?” हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग किंवा कार्ल सागन यांसारख्या जगप्रसिद्ध विचारवंतांनीही व्यक्त केले होते की, या प्रचंड विश्वात आपण एकमेव बुद्धिमान जीव असण्याची शक्यता अत्यंत दुर्मिळ आहे. त्यामुळे ‘जागतिक युएफओ दिन’ हा केवळ उडत्या तबकड्यांबद्दलची उत्सुकता शमवण्यासाठी नसून, मानवाच्या अंतर्भूत जिज्ञासेचा, शोधाच्या ध्येयाचा आणि अज्ञात विश्वाला समजून घेण्याच्या मानवी इच्छेचा एक मोठा उत्सव आहे. तो आपल्याला नेहमी आठवण करून देतो की, आपल्या ज्ञानाची सीमा जिथे संपते, तिथून या अफाट ब्रह्मांडाची खरी रहस्ये सुरू होतात!

Web Title: World ufo day july 2 roswell incident history aliens marathi news

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Published On: Aug 02, 2026 | 10:10 AM

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