शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

World Wide Web Day: कसा झाला WWW चा जन्म? 35 वर्षांपूर्वी ‘या’ शोधाने घडवून आणली मानवी इतिहासात सर्वात मोठी डिजिटल क्रांती

Updated On: Aug 01, 2026 | 11:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

World Wide Web Day : दरवर्षी १ ऑगस्ट रोजी साजरा होणारा 'वर्ल्ड वाइड वेब डे' हा, संपूर्ण जगाला जोडणाऱ्या इंटरनेटच्या अद्भुत तंत्रज्ञानाचा गौरव करतो. वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) १९८९ मध्ये टिम बर्नर्स-ली यांनी सुरू केले आणि ते आपल्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनले आहे.

world wide web day august 1 history significance tim berners lee marathi news

World Wide Web Day: कसा झाला WWW चा जन्म? ३५ वर्षांपूर्वी 'या' शोधाने घडवून आणली मानवी इतिहासात सर्वात मोठी डिजिटल क्रांती ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • डिजिटल क्रांतीचा उत्सव
  • टिम बर्नर्स-ली यांचे ऐतिहासिक योगदान
  • जागतिक खेड्याची निर्मिती आणि सुरक्षित वापर

आजच्या आधुनिक आणि गतिमान युगात ‘इंटरनेट’ हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपण माहिती मिळवण्यासाठी, बँक व्यवहारांसाठी, ई-मेल पाठवण्यासाठी किंवा सोशल मीडिया वापरण्यासाठी स्क्रीनवर काही ना काही टाईप करत असतो. पण कोणत्याही वेबसाईटच्या सुरुवातीला वापरले जाणारे ते तीन जादूई शब्द म्हणजेच ‘WWW’ (World Wide Web) नसतील, तर हे सगळे अशक्यप्राय होईल. दरवर्षी १ ऑगस्ट रोजी जगभरात ‘वर्ल्ड वाइड वेब डे’ साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ एका तंत्रज्ञानाचा उत्सव नाही, तर मानवी संवाद आणि माहितीच्या क्रांतीचा गौरव करणारा ऐतिहासिक टप्पा आहे.

जागतिक स्तरावर माहितीचे आदानप्रदान सुलभ व्हावे या उद्देशाने सुरू झालेल्या या तंत्रज्ञानाने आज संपूर्ण पृथ्वीला एका ‘जागतिक खेड्यात’ (Global Village) रूपांतरित केले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील ऑनलाइन क्लासेसपासून ते अंतराळ संशोधनापर्यंत, आणि लहानांच्या मनोरंजनापासून ते अब्जावधी डॉलर्सच्या डिजिटल व्यापारापर्यंत सर्वच गोष्टी आज वेबच्या खांद्यावर पेलल्या जात आहेत. हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की, या अफाट माहितीच्या महाजालाचा योग्य, सकारात्मक आणि सुरक्षित वापर करून आपण आपला समाज अधिक समृद्ध आणि प्रगत करू शकतो.

१९८९ मधील ती एक कल्पना आणि टिम बर्नर्स-ली यांची वैज्ञानिक जिद्द

वर्ल्ड वाईड वेबचा जन्म १९८९ मध्ये स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथील ‘सर्न’ (CERN – European Organization for Nuclear Research) या युरोपियन अणुसंशोधन प्रयोगशाळेत झाला. तेथे कार्यरत असलेले ३४ वर्षीय ब्रिटिश संगणक शास्त्रज्ञ टिम बर्नर्स-ली (Sir Tim Berners-Lee) यांना एक मोठी अडचण जाणवत होती. जगातील विविध विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांमधील शास्त्रज्ञांना आपापसातील संशोधन डेटा आणि माहिती शेअर करणे खूप कठीण जात होते. प्रत्येक संगणकाची प्रणाली वेगळी असल्याने माहितीचे हस्तांतरण वेळेखाऊ आणि डोकेदुखीचे ठरत होते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iceberg Project: जेव्हा सौदी राजकुमाराने अंटार्क्टिकाचा बर्फ आणला वाळवंटात; 1977 मधील ‘जगातील सर्वात महागड्या हिमनगाची’ रंजक कथा

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी टिम बर्नर्स-ली यांनी ‘इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट: ए प्रपोजल’ (Information Management: A Proposal) नावाचा एक तांत्रिक मसुदा तयार केला. संगणक, डेटा नेटवर्क आणि हायपरटेक्स्ट (Hypertext) या प्रणालींना एकत्र आणून एक जागतिक माहिती नेटवर्क तयार करण्याची ही संकल्पना होती. सुरुवातीला त्यांच्या वरिष्ठांनी या कल्पनेला “अस्पष्ट पण रंजक” म्हटले होते, परंतु टिम यांनी हार मानली नाही. त्यांनी जगातील पहिले वेब ब्राउझर, पहिला वेब सर्व्हर आणि ‘HTML’, ‘HTTP’ सारख्या तांत्रिक भाषा विकसित केल्या, ज्या आज संपूर्ण इंटरनेटचा पाया आहेत.

पहिली लाईव्ह वेबसाईट आणि सर्वसामान्यांसाठी खुला झालेला डिजिटल मार्ग

ऑगस्ट १९९१ मध्ये टिम बर्नर्स-ली यांनी जगातील पहिली वेबसाईट info.cern.ch लाईव्ह केली. या पहिल्या वेबसाईटवर कोणतेही रंगीबेरंगी फोटो, ग्राफिक्स किंवा व्हिडिओ नव्हते; त्यावर फक्त हायपरटेक्स्ट आणि वेब प्रोजेक्टबद्दलची तांत्रिक माहिती दिलेली होती. सर्वात महत्त्वाची आणि उदात्त गोष्ट म्हणजे, टिम बर्नर्स-ली किंवा ‘सर्न’ संस्थेने या अफाट तंत्रज्ञानाचे पेटंट आपल्या नावावर ठेवले नाही. ३० एप्रिल १९९३ रोजी ‘सर्न’ने वर्ल्ड वाईड वेब ही प्रणाली सर्वांसाठी पूर्णपणे मोफत आणि ‘ओपन सोर्स’ (Open Source) जाहीर केली. जर टिम यांनी या तंत्रज्ञानाचे रॉयल्टी शुल्क आकारले असते, तर कदाचित इंटरनेट आज इतके स्वस्त आणि घरोघरी पोहोचले नसते.

वेब आणि इंटरनेट यातील फरक समजून घेणे का गरजेचे आहे?

अनेकदा सर्वसामान्य नागरिक ‘इंटरनेट’ (Internet) आणि ‘वर्ल्ड वाईड वेब’ (World Wide Web) या दोन्ही गोष्टींना एकच मानतात, पण तांत्रिकदृष्ट्या या दोन्हीमध्ये सूक्ष्म आणि महत्त्वाचा फरक आहे:

  • इंटरनेट (Internet): हे जगभरातील अब्जावधी संगणक, मोबाईल आणि उपकरणांना केबल्स, राऊटर्स आणि सॅटेलाईटद्वारे जोडणारे एक भौतिक जाळे (Network of Networks) आहे.
  • वर्ल्ड वाईड वेब (WWW): हे त्या इंटरनेटच्या नेटवर्कवरून प्रवास करणाऱ्या माहितीचे, वेबपेजेसचे, चित्रांचे आणि व्हिडिओंचे माध्यम आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, इंटरनेट जर महामार्ग (Highway) असेल, तर वर्ल्ड वाईड वेब त्यावर धावणारी वाहने (Vehicles) आणि माहिती आहे.

शिक्षणापासून ते ई-कॉमर्सपर्यंत: प्रत्येक क्षेत्रात झालेला क्रांतिकारक बदल

वेबच्या आगमनाने मानवी जीवनातील प्रत्येक पैलू अमूल्य रीतीने बदलून टाकला आहे:

१. माहितीचे लोकशाहीकरण: पूर्वी एखाद्या दुर्मिळ विषयाची माहिती मिळवण्यासाठी ग्रंथालयात तासनतास शोधाशोध करावी लागायची. आज गुगल (Google) किंवा विकिपीडियाच्या एका क्लिकवर विश्वातील सर्व ज्ञान सेकंदात उपलब्ध होते. २. शिक्षण आणि संशोधन: कोरोना काळापासून ऑनलाइन शिक्षण, ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म्स आणि डिजिटल ग्रंथालये वेबमुळेच शक्य झाली आहेत. दूरवरच्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आज जागतिक दर्जाचे शिक्षण घरी बसून घेऊ शकत आहेत. ३. व्यापार आणि ई-कॉमर्स (E-Commerce): अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट किंवा स्थानिक डिजिटल स्टार्टअप्स असोत; वेबमुळे व्यापाराची व्याख्या बदलली आहे. लहान विक्रेतेही आज आपले उत्पादन जगभरातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचवू शकत आहेत. ४. दळणवळण आणि सोशल मीडिया: व्हॉट्सॲप, ई-मेल, फेसबुक आणि इंस्टाग्राम यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्समुळे जगात कुठेही बसलेल्या नातेवाईकांशी किंवा मित्रांशी क्षणार्धात संवाद साधणे शक्य झाले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Saudi Arabia : दुपारीच होणार रात्र! सौदी अरेबियात 2 ऑगस्ट 2027 ला घडणार 21 व्या शतकातील सर्वात दुर्मिळ चमत्कार

डिजिटल युगातील धोके आणि सुरक्षित वेब वापराची गरज

‘वर्ल्ड वाईड वेब डे’ साजरा करताना त्याच्या सुरक्षित वापराकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. डिजिटल जग जितके सोयीचे आहे, तितकेच ते सायबर गुन्हेगारी (Cyber Crime), डेटा चोरी, हॅकिंग आणि फेक न्यूज (Fake News) यांसारख्या धोक्यांनी वेढलेले आहे. सायबर भामटे आज लोकांना ऑनलाइन फ्रॉडच्या जाळ्यात ओढत आहेत.

त्यामुळेच, वेबचा वापर करताना प्रत्येकाने मजबूत पासवर्ड ठेवणे, अनोळखी लिंक्सवर क्लिक न करणे, आपली वैयक्तिक किंवा आर्थिक माहिती अज्ञात वेबसाईटवर शेअर न करणे आणि टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) वापरणे अत्यंत आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान हे माणसाच्या सेवेसाठी आहे, त्याला स्वतःवर हावी होऊ न देणे आणि सायबर सुरक्षेचे नियम पाळणे हाच या दिवसाचा खरा संदेश आहे.

Web Title: World wide web day august 1 history significance tim berners lee marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 01, 2026 | 11:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mountain Climbing Day: पर्वतांना गवसणी घालणाऱ्या साहसाचा उत्सव; जाणून घ्या 1 ऑगस्टचा इतिहास, महत्त्व आणि प्रेरणादायी कथा
1

Mountain Climbing Day: पर्वतांना गवसणी घालणाऱ्या साहसाचा उत्सव; जाणून घ्या 1 ऑगस्टचा इतिहास, महत्त्व आणि प्रेरणादायी कथा

Today in History : आज लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती; जाणून घ्या १ ऑगस्टचा इतिहास..
2

Today in History : आज लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती; जाणून घ्या १ ऑगस्टचा इतिहास..

National Raspberry Cake Day: गोडव्याची अन् आरोग्याची अनोखी मेजवानी; जाणून घ्या ‘राष्ट्रीय रास्पबेरी केक दिवसा’ची खास सफर
3

National Raspberry Cake Day: गोडव्याची अन् आरोग्याची अनोखी मेजवानी; जाणून घ्या ‘राष्ट्रीय रास्पबेरी केक दिवसा’ची खास सफर

World Ranger Day: जंगल अन् वन्यजीवांसाठी स्वतःच्या प्राणांची बाजी लावणाऱ्या सैनिकांना सलाम; जाणून घ्या ‘या’ दिनाचे महत्त्व
4

World Ranger Day: जंगल अन् वन्यजीवांसाठी स्वतःच्या प्राणांची बाजी लावणाऱ्या सैनिकांना सलाम; जाणून घ्या ‘या’ दिनाचे महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World Wide Web Day: कसा झाला WWW चा जन्म? 35 वर्षांपूर्वी ‘या’ शोधाने घडवून आणली मानवी इतिहासात सर्वात मोठी डिजिटल क्रांती

World Wide Web Day: कसा झाला WWW चा जन्म? 35 वर्षांपूर्वी ‘या’ शोधाने घडवून आणली मानवी इतिहासात सर्वात मोठी डिजिटल क्रांती

Aug 01, 2026 | 11:30 AM
Yavatmal News: वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ८३ पदे अद्यापही रिक्त! डॉक्टरांअभावी ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांवर वाढला ताण

Yavatmal News: वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ८३ पदे अद्यापही रिक्त! डॉक्टरांअभावी ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांवर वाढला ताण

Aug 01, 2026 | 11:25 AM
Purandar International Airport साठी ६ हजार कोटींच्या कर्जाला मंजुरी; कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

Purandar International Airport साठी ६ हजार कोटींच्या कर्जाला मंजुरी; कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

Aug 01, 2026 | 11:24 AM
कांदा उत्पादकांना दिलासा ! बाजारभाव वाढल्याने शेतकऱ्यांना मिळाला आधार

कांदा उत्पादकांना दिलासा ! बाजारभाव वाढल्याने शेतकऱ्यांना मिळाला आधार

Aug 01, 2026 | 11:22 AM
Entertainment News: ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’च्या सेटवरील खास बॉन्डिंग, 10-12 वर्षांची मैत्री पुन्हा व्हायरल

Entertainment News: ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’च्या सेटवरील खास बॉन्डिंग, 10-12 वर्षांची मैत्री पुन्हा व्हायरल

Aug 01, 2026 | 10:55 AM
सॅटेलाईटमधून थेट फोनमध्ये मिळणार सिग्नल! काय आहे Amazon ची D2D सर्विस? जाणून घ्या सविस्तर

सॅटेलाईटमधून थेट फोनमध्ये मिळणार सिग्नल! काय आहे Amazon ची D2D सर्विस? जाणून घ्या सविस्तर

Aug 01, 2026 | 10:48 AM
शरीरात सकारात्मक ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, त्वचेवर टिकून राहील हास्य

शरीरात सकारात्मक ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, त्वचेवर टिकून राहील हास्य

Aug 01, 2026 | 10:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा