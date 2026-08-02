'बेटा मी गेल्यानंतर रडू नकोस', कॅन्सरग्रस्त वडिलांनी मुलाला म्हटलं काही असं... Viral Video पाहून यूजर्स झाले भावूक

२२९ किमीचा जीवदान प्रवास! वंदे भारतमधून धावलं धडधडतं हृदय; VIDEO पाहून सर्वच हैराण
काय घडलं व्हिडिओत?
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये एक माणूस हॉस्पिटलच्या बेडवर झोपलेला दिसत आहे. आपला आजार अंतिम टप्प्यात आहे हे माहीत असूनही, त्याने आपल्या लाडक्या मुलाला आपल्या शेजारी बसवून त्याला जीवनाचे धडे शिकवण्याचा निर्णय घेतला. शांत आणि प्रेमळ स्वरात, वडिलांनी आपल्या मुलाला आईचे ऐकण्याचा आणि बहिणींची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला. वडिलांच्या आवाजात कुटुंबापासून दूर राहण्याचे दुःख आणि त्यांच्या भविष्याबद्दलची चिंता स्पष्टपणे जाणवत होती.
शरीराने अशक्त झालेले वडिल हळू आवाजात मुलाला म्हणतात की, “बाळा आता तू कोणताही वातरटपणा करायचा नाहीस. “आपल्या आईचे बोलणे नेहमी ऐकायचे, ती जे काही सांगेल ते ऐकूण घ्यायचे. आपल्या दोन्ही बहिणींची काळजी घे आणि त्यांचे रक्षण कर”. वडिलांची ही शिकवण मुलगा निमूटपणे ऐकत असतो पण अचानक ते असा सल्ला का देत आहेत याचे कारण मात्र त्याला कदाचित माहिती नसते. मुलगा वडिलांच्या सर्व गोष्टी निमूटपणे ऐकतो आणि मान डोलवत त्यांना होकार देतो.
वडिल पुढेही असंही म्हणतात की, “मी गेल्यानंतर तू रडू नकोस. कुणालाही विचारु नकोस की माझे वडिल कुठे गेले. फक्त इतकं ध्यानात ठेव की, जेव्हाही तू माझी आठवण काढशील, मी तुझ्या जवळ येऊन तुला भेटेल”. वडिलांचे हे शब्द यूजर्सच्या मनावर अगदी खोलवर रुततात. वडिल जाण्याचे दु:ख काय असते ते शब्दात सांगता येत नाही. या व्हिडिओने अनेकांना आपल्या वडिलांची आठवण करुन दिली. या आठवणीत काहींच्या चेहऱ्यावर हसू खुललं तर काहींना अश्रू अनावर झाले.
Father talking to his son for the last time 💔 In a deeply moving and heartbreaking moment, a father battling terminal cancer left a poignant final message for his young son, Mantra,
Before passing away. In his last words, he gently instructed Mantra to always listen to his… pic.twitter.com/S578O8xeKX — Woke Eminent (@WokePandemic) July 29, 2026
देवदूतासारखा धावला जवान; पुराच्या पाण्यातून झोपलेल्या नवजात बाळाचे केले सुरक्षित रेस्क्यू; हृदयस्पर्शी Video Viral
हा व्हिडिओ @WokePandemic नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला ३ लाखाहून अधिकचे व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने व्हिडिओतील दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “माझ्या मेहुण्याचा कर्करोगामुळे मृत्यू झाला, ही भावना मी अनुभवू शकते”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हे खूप दुःखद असले तरी, त्या वडिलांनी जे केले ते खूप चांगले होते. माझ्या भावना व्यक्त करायला शब्द नाहीत. त्या कुटुंबाला देव आशीर्वाद देवो!”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “माझे वडील शेवटच्या क्षणी होते. मी अगदी शेवटच्या क्षणी रुग्णालयात पोहोचलो. त्यांच्या शेवटच्या क्षणी त्यांच्या डोळ्यांत डोळे घालून पाहण्याची ताकद आणि धैर्य माझ्यात नव्हते”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.