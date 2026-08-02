2 August Dinvishesh: पुलेला गोपीचंद यांना राजीव गांधी पुरस्कार प्राप्त; जाणून घ्या २ ऑगस्टचा इतिहास…

2 August Dinvishesh: आजच्या दिवशी २००२ साली ऑल इंग्लंड बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपचे विजेते पुलेला गोपीचंद यांची भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च आणि प्रतिष्ठित ‘राजीव गांधी खेलरत्न’ पुरस्कारासाठी निवड झाली होती. बॅडमिंटन जगतातील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील त्यांची ऐतिहासिक कामगिरी आणि भारताचे नाव जगभरात उंचावल्याबद्दल हा बहुमान त्यांना जाहीर करण्यात आला. ऑल इंग्लंड चॅम्पियनशिप जिंकणारे ते प्रकाश पदुकोण यांच्यानंतरचे दुसरेच भारतीय खेळाडू ठरले. त्यांच्या या नेत्रदीपक यशाने देशातील बॅडमिंटन खेळाला एक नवी दिशा आणि नवी ओळख मिळवून दिली. त्यांच्या या अद्वितीय योगदानाची दखल घेऊनच केंद्र सरकारने त्यांना क्रीडा क्षेत्रातील या सर्वोच्च सन्मानाने गौरविण्याचा निर्णय घेतला. गोपीचंद यांच्या या यशामुळे देशभरातील अनेक युवा खेळाडूंना बॅडमिंटन क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करण्याची मोठी प्रेरणा मिळाली.