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2 August Dinvishesh: पुलेला गोपीचंद यांना राजीव गांधी पुरस्कार प्राप्त; जाणून घ्या २ ऑगस्टचा इतिहास…

Updated On: Aug 02, 2026 | 09:33 AM IST
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सारांश

2 August Dinvishesh: आजच्या दिवशी २००२ साली ऑल इंग्लंड बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपचे विजेते पुलेला गोपीचंद यांची भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च आणि प्रतिष्ठित 'राजीव गांधी खेलरत्न' पुरस्कारासाठी निवड झाली होती.

Dinvishesh

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

2 August Dinvishesh: आजच्या दिवशी २००२ साली ऑल इंग्लंड बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपचे विजेते पुलेला गोपीचंद यांची भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च आणि प्रतिष्ठित ‘राजीव गांधी खेलरत्न’ पुरस्कारासाठी निवड झाली होती. बॅडमिंटन जगतातील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील त्यांची ऐतिहासिक कामगिरी आणि भारताचे नाव जगभरात उंचावल्याबद्दल हा बहुमान त्यांना जाहीर करण्यात आला. ऑल इंग्लंड चॅम्पियनशिप जिंकणारे ते प्रकाश पदुकोण यांच्यानंतरचे दुसरेच भारतीय खेळाडू ठरले. त्यांच्या या नेत्रदीपक यशाने देशातील बॅडमिंटन खेळाला एक नवी दिशा आणि नवी ओळख मिळवून दिली. त्यांच्या या अद्वितीय योगदानाची दखल घेऊनच केंद्र सरकारने त्यांना क्रीडा क्षेत्रातील या सर्वोच्च सन्मानाने गौरविण्याचा निर्णय घेतला. गोपीचंद यांच्या या यशामुळे देशभरातील अनेक युवा खेळाडूंना बॅडमिंटन क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करण्याची मोठी प्रेरणा मिळाली.

२ ऑगस्ट रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1677 : शिवाजी महाराजांनी तामिळनाडूतील विरुधाचलम येथे देवदर्शनाला भेट दिली. तेथे त्यांनी डच प्रतिनिधींशी चर्चा केली.
  • 1790 : अमेरिकेतील पहिली जनगणना सुरू झाली.
  • 1870 : टॉवर सबवे, जगातील पहिली भूमिगत ट्यूब रेल्वे, लंडनमध्ये उघडली.
  • 1923 : केल्विन कूलिज हे अमेरिकेचे 30 वे राष्ट्राध्यक्ष बनले.
  • 1954 : दादरा आणि नगर हवेली पोर्तुगीजांकडून भारतीयांनी ताब्यात घेतली.
  • 1979 : नगर जिल्ह्यातील डॉ. रजनीकांत आरोळे आणि त्यांच्या पत्नीला मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर.
  • 1990 : इराकने कुवेतवर आक्रमण करून आखाती युद्धाला सुरुवात केली.
  • 1996 : अटलांटा ऑलिम्पिकमध्ये, अमेरिकेचा मायकेल जॉन्सन हा ऑलिम्पिक इतिहासातील पहिला ऍथलीट बनला ज्याने त्याच ऑलिम्पिक स्पर्धेत 200 आणि 400 मीटरमध्ये सुवर्णपदक जिंकले.
  • 2001 : ऑल इंग्लंड बॅडमिंटन स्पर्धेतील विजेते पुलेला गोपीचंद यांची भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील सर्वात प्रतिष्ठित पुरस्कार राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कारासाठी निवड झाली.
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२ ऑगस्ट रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1820 : ‘जॉन टिंडाल’ – ब्रिटिश भौतिकशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू : 4 डिसेंबर 1893)
  • 1834 : ‘फ्रेडेरीक ऑगस्टे बर्र्थोल्ड’ – स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी चे रचनाकार यांचा जन्म. (मृत्यू : 4 ऑक्टोबर 1904)
  • 1835 : ‘अलीशा ग्रे’ – वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनीचे एक संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू : 21 जानेवारी 1901)
  • 1861 : ‘आचार्य प्रफुल्लचंद्र रे’ – भारतीय रसायनशास्त्रज्ञ, बेंगॉल केमिकल्स अँड फार्मास्युटिकल्स कंपनी चे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू : 16 जून 1944)
  • 1876 : ‘पिंगाली वेंकय्या’ – भारतीय तिरंग्याचे रचनाकार यांचा जन्म. (मृत्यू : 4 जुलै 1963)
  • 1877 : ‘रविशंकर शुक्ला’ – मध्य प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री यांचा जन्म. (मृत्यू : 31 डिसेंबर 1965)
  • 1892 : ‘जॅक एल. वॉर्नर’ – वॉर्नर ब्रदर्स चे सहसंस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू : 9 सप्टेंबर 1978)
  • 1910 : ‘पुरुषोत्तम शिवराम रेगे’ – कादंबरीकार, नाटककार, कवी आणि समीक्षक यांचा जन्म. (मृत्यू : 17 फेब्रुवारी 1978)
  • 1918 : ‘जे. पी. वासवानी’ – आध्यात्मिक गुरू, सिंधी धर्मीयांतील गुरुतुल्य व्यक्तिमत्त्व, साधू वासवानी यांचे पुतणे व शिष्य दादा यांचा जन्म.
  • 1929 : ‘विद्याचरणा शुक्ला’ – भारतीय राजकारणी यांचा जन्म. (मृत्यू : 11 जुन 2013)
  • 1932 : ‘लमेर हंट’ – अमेरिकन फुटबॉल लीग आणि वर्ल्ड चॅम्पियनशिप टेनिसचे सहसंस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू : 13 डिसेंबर 2016)
  • 1941 : ‘ज्यूल्स हॉफमन’ – नोबेल पारितोषिक विजेते फ्रेन्च जीवशास्त्रज्ञ यांचा जन्म.
  • 1945 : ‘बंकर रॉय’ – भारतीय शिक्षक आणि कार्यकर्ते यांचा जन्म.
  • 1958 : ‘अर्शद अयुब’ – भारतीय क्रिकेटपटू आणि व्यवस्थापक यांचा जन्म.
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२ ऑगस्ट रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1589 : ‘हेन्‍री (तिसरा)’ – फ्रान्सचा राजा यांचे निधन. (जन्म : 19 सप्टेंबर 1551)
  • 1781 : ‘सखारामबापू बोकील’ – पेशव्यांच्या कारकिर्दीत प्रभावशाली मंत्री यांचे निधन.
  • 1922 : ‘अलेक्झांडर ग्रॅहॅम बेल’ – टेलिफोन चे संशोधक यांचे निधन. (जन्म : 3 मार्च 1847)
  • 1934 : ‘पॉल फॉन हिन्डेनबर्ग’ – जर्मनीचे दुसरे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म : 2 ऑक्टोबर 1847)
  • 1978 : ‘अॅन्टोनी नोगेस’ – मोनॅको ग्रांप्री चे स्थापक यांचे निधन. (जन्म : 13 सप्टेंबर 1890)

Web Title: Today in history 2 august dinvishesh pullela gopichand pingali venkayya

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Published On: Aug 02, 2026 | 09:33 AM

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