Team India: 5 T20, 5 वनडे आणि 2 टेस्ट, 6 वर्षानंतर न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार भारतीय टीम, सर्वात मोठ्या दौऱ्याची घोषणा

Suryakumar Yadav च्या फॉर्मला लागले ‘ग्रहण’; IPL पाठोपाठ ‘या’ स्पर्धेतही केली निराशा
सहा वर्षांनंतर भारतीय संघ न्यूझीलंडला भेट देणार
भारतीय संघ बऱ्याच कालावधीनंतर कसोटी मालिकेसाठी न्यूझीलंडच्या भूमीवर पाऊल ठेवणार आहे. भारताने शेवटचा न्यूझीलंड दौरा २०१९/२० मध्ये केला होता. तथापि, यादरम्यान किवी संघाने दोनदा भारताचा दौरा केला आहे, ज्यात नुकत्याच संपन्न झालेल्या २०२४/२५ च्या दौऱ्याचा समावेश आहे, जिथे न्यूझीलंडने भारताला कसोटी मालिकेत ३-० ने पराभूत करून ऐतिहासिक क्लीन स्वीप मिळवला होता. यामुळे भारतीय संघाला न्यूझीलंडच्या भूमीवर त्या पराभवाचा बदला घेण्याची एक मोठी संधी मिळेल.
विराट आणि रोहित जोडगोळी पुन्हा दिसणार
ही एकदिवसीय मालिका चाहत्यांसाठी खूप खास असेल, कारण यात भारतीय दिग्गज विराट कोहली आणि रोहित शर्मा पुन्हा एकदा एकदिवसीय जर्सीमध्ये दिसणार आहेत. खरं तर, टी-२० फॉरमॅटमधून निवृत्त झालेल्या या दोन वरिष्ठ खेळाडूंसाठी, पुढील वर्षी होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या तयारीसाठी ही मालिका अत्यंत महत्त्वाची असेल. या वर्षाच्या सुरुवातीला दोन्ही संघांमध्ये भारतात आठ मर्यादित षटकांचे सामने खेळले गेले होते, ज्यात न्यूझीलंडने एकदिवसीय मालिका २-१ ने जिंकली, परंतु भारताने त्यांना टी-२० मालिकेत ४-१ ने पराभूत केले.
महिला संघांची मालिका
भारत दौऱ्यानंतरही न्यूझीलंडचा देशांतर्गत हंगाम खूप व्यस्त असणार आहे. भारतीय संघ निघून गेल्यानंतर, न्यूझीलंडचा महिला संघ बांगलादेशविरुद्ध तीन टी-२० आणि तीन एकदिवसीय सामन्यांचे आयोजन करेल. महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या वेळापत्रकात बदल झाल्यामुळे किवी महिलांचा ऑस्ट्रेलिया दौरा पुढे ढकलण्यात आला आहे. दरम्यान, न्यूझीलंडचा पुरुष संघ भारताविरुद्धची आपली मालिका पूर्ण करून चार कसोटी सामन्यांसाठी ऑस्ट्रेलियाचा दौरा करेल. परतल्यानंतर, ते जानेवारी २०२७ मध्ये श्रीलंकेचे यजमानपद भूषवतील, जिथे तीन एकदिवसीय, तीन टी-२० आणि दोन कसोटी सामन्यांची संपूर्ण मालिका खेळवली जाईल.
Indian Cricket Team चे नवे ‘स्पिन गुरु’! BCCI चा मोठा डाव; ‘या’ जबरदस्त खेळाडूची केली नियुक्ती
कसे आहे टाइमटेबल वाचा
|22 ऑक्टोबर
|1st T20I
|हेगले ओवल, क्राइस्टचर्च
|8:00 PM
|24 ऑक्टोबर
|2nd T20I
|हेगले ओवल, क्राइस्टचर्च
|8:00 PM
|27 ऑक्टोबर
|3rd T20I
|हेनरी स्टेडियम, वेलिंग्टन
|8:00 PM
|30 ऑक्टोबर
|4th T20I
|ईडन पार्क, ऑकलँड
|8:00 PM
|1 नोव्हेंबर
|5th T20I
|सेडन पार्क, हॅमिल्टन
|8:00 PM
|4 नोव्हेंबर
|1st ODI
|ईडन पार्क, ऑकलँड
|3:00 PM
|7 नोव्हेंबर
|2nd ODI
|हेनरी स्टेडियम, वेलिंग्टन
|3:00 PM
|10 नोव्हेंबर
|3rd ODI
|सेडन पार्क, हॅमिल्टन
|3:00 PM
|13 नोव्हेंबर
|4th ODI
|बे ओवल, तौरंगा
|3:00 PM
|15 नोव्हेंबर
|5th ODI
|बे ओवल, तौरंगा
|3:00 PM
|19-23 नोव्हेंबर
|1st Test
|सेलो बेसिन रिझर्व्ह, वेलिंग्टन
|11:00 AM
|27 नोव्हेंबर – 1 डिसेंबर
|2nd Test
|हेगले ओवल, क्राइस्टचर्च
|11:00 AM