Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • A Brawl Broke Out Between Players During A Bangladesh Celebrity Cricket League Match Viral Video

बांगलादेशमध्ये क्रिकेटचे मैदान बनले ‘WWE चा आखाडा! खेळाडूंनी लाथा-मुक्क्यांनी गाजवला सामना; 6 जण जखमी; Video Viral

बांगलादेशमध्ये बांगलादेश सेलिब्रिटी क्रिकेट लीगचा सामना सुरू असताना क्षणात सामना भांडणात रूपांतरीत झाला. यामध्ये खेळाडू जखमी झाले आहेत. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 08:19 PM
In Bangladesh, a cricket ground turned into a 'WWE arena'! Players fought the match with kicks and punches; 6 people were injured; Video goes viral.

बांगलादेश सेलिब्रिटी क्रिकेट लीगच्या भांडणाचा व्हिडिओ व्हायरल(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Bangladesh Celebrity Cricket League fight viral video : क्रिकेट हा सज्जनांचा खेळ म्हणून ओळखला जातो. परंतु, खूप वेळा मैदानात अशा देखील घटना बघायला मिळतात की मैदानाचे रूपांतर थेट हाणामारी देखील झालेले दिसून येते. असाच एक प्रकार बांगलादेशमध्ये घडला आहे. बांगलादेशमध्ये सेलिब्रिटी क्रिकेट लीगचा सामना सुरू असताना या सामन्याला हिंसक वळण लागले आणि क्षणात सामना भांडणात रूपांतरित झाला. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर तूफान व्हायरल होत आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ : राजकोटमध्ये भारताची आकडेवारी चिंता वाढवणारी! न्यूझीलंड ठरू शकतो वरचढ; वाचा सविस्तर

नेमके काय घडले?

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, बांगलादेश सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सुरू असताना पंचांनी चुकीचा निर्णय घेतल्याचा आरोप करण्यता आला, ज्यामुळे खेळाडूंमध्ये हाणामारी देखील झाली आहे. या स्पर्धेत दोन्ही संघांतील खेळाडूंमध्ये तूफान लाथा आणि मुक्कांनी मारामारी घडून आली. ही सर्व घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली असून  व्हिडिओमध्ये सर्व घटना दिसून येत आहे.

अंपायरचा निर्णय नापसंत

बांगलादेश सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सामन्यादरम्यान चेंडू स्पष्टपणे सीमा ओलांडली होती,  परंतु पंचांकडून त्यावर चौकार देण्यास नकार दिला. परिणामी, सामन्याचे रूपांतर कुस्ती मैदानात झाले. परिस्थिती इतकी टोकाला जाऊन पोहचली की, एका सेलिब्रिटीला अश्रूही अनावर झाल्याचे दिसून  आले.

अखेर स्पर्धा रद्द

चित्रपट निर्माते मुस्तफा कमाल राज आणि दीपंकर दीपन यांच्या गटात हा सामाना होता, तेव्हा दोन्ही संघांच्या खेळाडूंमध्ये जोरदार हाणामारी झाली. या हाणामारीमध्ये सहा जण जखमी देखील झाले आहेत. या जखमी झालेल्या सहा जणांना रुग्णालयात दाखल केले गेले असून स्पर्धा रद्द करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ : राजकोटमध्ये श्रेयस अय्यरला इतिहास रचण्याची संधी! ‘किंग’ कोहलीला टाकणार मागे? वाचा सविस्तर

मैत्रीपूर्ण स्पर्धेचे रूपांतर शत्रुत्वात

हा चित्रपट कलाकारांमधील मैत्रीपूर्ण सामना खेळला जात होता. परंतु हा सामना  अचानक कुस्तीच्या मैदानात रूपांतरित झाला. या हाणामारीमध्ये कोणीही हस्तक्षेप करू इच्छित नसल्याचे दिसले. या वेळी कुणालाही वाटले नाही की परिस्थिती नियंत्रित करावी.

विराट कोहली मोडणार रिकी पॉन्टिंगचा विक्रम

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दूसरा एकदिवसीय सामना राजकोट येथे खेळला जाणार आहे. राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवर खेळवण्यात येणाऱ्या दुसऱ्या सामन्यात भारत विजय मिळवून मालिका विजयाच्या इराद्याने मैदानात उतरणार आहे. पहिल्या सामन्यात ९३ धावांची विजयी खेळी करणाऱ्या विराट कोहलीला दुसऱ्या सामन्यात एक विक्रम खुणावत आहे. वडोदरा येथे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज बनलेल्या विराट कोहलीचे आता रिकी पॉन्टिंगला मागे टाकण्याचे उद्दिष्ट असणार आहे. ही कामगिरी साध्य करण्यासाठी त्याला ६३ धावांची आवश्यकता आहे.

Web Title: A brawl broke out between players during a bangladesh celebrity cricket league match viral video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 08:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 : बांगलादेश खेळणार की बाॅयकाॅट होणार? आयसीसीने 21 जानेवारीपर्यंतची दिली अंतिम मुदत
1

T20 World Cup 2026 : बांगलादेश खेळणार की बाॅयकाॅट होणार? आयसीसीने 21 जानेवारीपर्यंतची दिली अंतिम मुदत

IND vs NZ, 3rd ODI : मैदानावर ‘विराट’ रागाचे दर्शन! ‘ती’ एक चूक अन् ‘किंग’ कोहलीचा संताप अनावर; पहा VIDEO
2

IND vs NZ, 3rd ODI : मैदानावर ‘विराट’ रागाचे दर्शन! ‘ती’ एक चूक अन् ‘किंग’ कोहलीचा संताप अनावर; पहा VIDEO

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशची मुजोरी कायम! भारतीय आयसीसी अधिकाऱ्याला नाकारला व्हिसा 
3

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशची मुजोरी कायम! भारतीय आयसीसी अधिकाऱ्याला नाकारला व्हिसा 

नझमुलच्या कृतीवर बांगलादेशी क्रिकेटपटू ठाम, जाहीर माफीची केली मागणी! बीपीएल खेळण्यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह
4

नझमुलच्या कृतीवर बांगलादेशी क्रिकेटपटू ठाम, जाहीर माफीची केली मागणी! बीपीएल खेळण्यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बिग बींच्या घरात टॉयलेट सोन्याचा! सोशल मीडियावर चर्चेत अमिताभ बच्चन यांच्या घरातील कमोड

बिग बींच्या घरात टॉयलेट सोन्याचा! सोशल मीडियावर चर्चेत अमिताभ बच्चन यांच्या घरातील कमोड

Jan 20, 2026 | 07:41 PM
“Pushpa 3 मध्ये Salman Khanची एन्ट्री, Allu Arju च्या चित्रपटात काय असेल भाईजानचा रोल? वाचा सविस्तर

“Pushpa 3 मध्ये Salman Khanची एन्ट्री, Allu Arju च्या चित्रपटात काय असेल भाईजानचा रोल? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 07:23 PM
US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?

US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?

Jan 20, 2026 | 07:20 PM
Pune Weather: हा खेळ हवामानाचा ! पुण्यनगरीत पुढील दोन दिवस गारठा…; कसे असणार वातावरण?

Pune Weather: हा खेळ हवामानाचा ! पुण्यनगरीत पुढील दोन दिवस गारठा…; कसे असणार वातावरण?

Jan 20, 2026 | 07:14 PM
टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना

टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना

Jan 20, 2026 | 07:11 PM
सोने आणि चांदी नेहमी गुलाबी कागदात का दिलं जात? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल त्यामागचं कारण

सोने आणि चांदी नेहमी गुलाबी कागदात का दिलं जात? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल त्यामागचं कारण

Jan 20, 2026 | 07:05 PM
मुंबईत ‘या’ दिवशी Global Economic Cooperation 2026 होणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विशेष उपस्थिती

मुंबईत ‘या’ दिवशी Global Economic Cooperation 2026 होणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 06:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM