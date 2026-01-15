Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Abhishek Nayar चा प्लान फ्लाॅप! हरलीन देओलला रिटायर्ड आउट करुन UP Warriorz च्या अडचणी वाढवल्या

दिल्ली कॅपिटल्स आणि यूपी वॉरियर्स महिला संघामधील सामन्यात हरलीन देओलला अचानक बाद करण्यात आले, हा एक धक्कादायक निर्णय होता. या निर्णयानंतर फक्त चाहतेच नाही खेळाडूही शाॅक झाले.

Jan 15, 2026 | 10:01 AM
फोटो सौजन्य - JioHotstar

महिला प्रीमियर लीगच्या चौथ्या हंगामात मैदानावर विचित्र घटना घडल्या आहेत, सातव्या लीग सामन्यातही अशीच एक घटना घडली. दिल्ली कॅपिटल्स आणि यूपी वॉरियर्स महिला संघामधील सामन्यात हरलीन देओलला अचानक बाद करण्यात आले, हा एक धक्कादायक निर्णय होता. यूपी वॉरियर्स संघाची सदस्य हरलीन देओल ३६ चेंडूत ४७ धावांवर फलंदाजी करत असताना यूपी वॉरियर्सचे मुख्य प्रशिक्षक अभिषेक नायर यांनी अचानक तिला डगआउटमधून परत येण्याचा इशारा दिला. तिच्या अचानक जाण्याने यूपी वॉरियर्सचा डाव डगमगला आणि प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाला २० षटकांत ८ बाद १५४ धावाच करता आल्या.

दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्धच्या सामन्यात, यूपी वॉरियर्सना प्रथम फलंदाजी करायला बोलावण्यात आले. संघाने १७ षटकांत तीन गडी गमावून १४१ धावा केल्या होत्या. दरम्यान, यूपीचे मुख्य प्रशिक्षक अभिषेक नायर यांनी रन रेट वाढवण्यासाठी हरलीन देओलला दुसऱ्या फलंदाजाच्या जागी परतण्याचे संकेत दिले. हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा ठरला आणि यूपी वॉरियर्स २० षटकांत केवळ १५४ धावाच करू शकले. हरलीन देओलला बाद देण्यात आल्यावर तिला या निर्णयाने आश्चर्य वाटले, परंतु शेवटी तिला डगआउटमध्ये परतावे लागले. 

WPL 2026 : लिझेल लीच्या स्फोटक खेळीने दिल्लीच्या झोळीत टाकला पहिला विजय! UP Warriorz चा सलग तिसरा पराभव

हरलीनने तिच्या ४७ धावांच्या खेळीदरम्यान सात चौकार मारले होते. यूपी वॉरियर्सचे मुख्य प्रशिक्षक अभिषेक नायर यांच्या या निर्णयामुळे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा रंगली आणि चाहत्यांकडून त्यांच्यावर टीका झाली. या सामन्यात यूपी वॉरियर्सचा ७ विकेट्सने दारुण पराभव झाला, ज्यामुळे त्यांना या हंगामात एकही विजय मिळाला नाही.

सामन्यानंतर, जेव्हा यूपी वॉरियर्सची कर्णधार मेग लॅनिंगला हरलीन देओलला निवृत्त करण्याच्या निर्णयाबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा ती म्हणाली, “तुम्हाला माहिती आहे, क्लो ट्रायॉन सहजपणे मोठे शॉट्स मारू शकते. आम्हाला वाटले की आम्हाला त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यायचा आहे. हरलीन खूप चांगली खेळली, पण फलंदाजी करणे कठीण होत चालले होते आणि मला वाटते की ती शेवटी थोडीशी अडकली, जसे मी केले. म्हणून आम्ही संघासाठी काय चांगले आहे यावर आधारित निर्णय घेतो. आज आमच्यासाठी ते काम करत नव्हते, परंतु कधीकधी ते काम करते, कधीकधी ते करत नाही. पण त्यामागे निश्चितच एक कारण होते.”

Jan 15, 2026 | 10:01 AM

