WPL 2026 : लिझेल लीच्या स्फोटक खेळीने दिल्लीच्या झोळीत टाकला पहिला विजय! UP Warriorz चा सलग तिसरा पराभव

WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग २०२६ चा ७ वा सामना दिल्ली कॅपिटल्स आणि यूपी वॉरियर्स यांच्यात खेळला गेला. नाणेफेक गमावल्यानंतर फलंदाजीचा निर्णय घेतलेल्या यूपी वॉरियर्सना मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. यूपीकडून कर्णधार मेग लॅनिंगने शानदार अर्धशतक झळकावले, तर हरलीन देओलनेही ४७ धावांचे योगदान दिले. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, दिल्लीने सामना सहज जिंकला. दिल्लीने हंगामातील त्यांचा पहिला विजय मिळवला, तर यूपीला सलग तिसरा पराभव पत्करावा लागला.
प्रथम फलंदाजी करताना, यूपीने २० षटकांत ८ गडी गमावून १५४ धावा केल्या. सलामीवीर किरण नवगिरेने ३ चेंडूंत शून्य धावा केल्या आणि मेग लॅनिंगने ३८ चेंडूंत ५४ धावा केल्या. ९ चौकारांव्यतिरिक्त तिने १ षटकारही मारला. याशिवाय फोबी लिचफिल्डने २० चेंडूंत २७ धावा केल्या, तर हरलीन देओलने ३६ चेंडूंत ४७ धावांचे योगदान दिले, ज्यामुळे यूपी सरासरी धावसंख्या करण्यात यशस्वी झाली. दिल्लीकडून मॅरिझाने कॅपने ४ षटकांत २४ धावा देत २ बळी घेतले, तर शेफाली वर्मानेही २ बळी घेतले.
दिल्लीकडून शफाली वर्मा आणि लिझेल ली यांनी सलामीची भक्कम भागीदारी केली. शफालीने ३२ चेंडूत ३६ धावा केल्या आणि लीने ४४ चेंडूत ६७ धावा केल्या, ज्यात ८ चौकार आणि ३ षटकारांचा समावेश होता. जेमिमा रॉड्रिग्जनेही १४ चेंडूत २१ धावा केल्या. शेवटी, लॉरा वोल्वाड्टने २४ चेंडूत नाबाद २५ धावा केल्या आणि दिल्लीचा ७ गडी राखून विजय निश्चित केला. उत्तर प्रदेशकडून कोणत्याही गोलंदाजाने फारसा प्रभाव पाडला नाही, दीप्ती शर्माने सर्वाधिक विकेट घेतल्या आणि २ फलंदाज बाद केले.
Nerves of steel! 🧊 🎥 Laura Wolvaardt sees @DelhiCapitals through in a last-ball thriller 👏#DC get their first win of the campaign 💙 Scorecard ▶️ https://t.co/4vXszSqbQO #TATAWPL | #KhelEmotionKa | #UPWvDC pic.twitter.com/TdUWbq91K3 — Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) January 14, 2026
शेवटच्या चेंडूवर लॉरा वोल्वार्ड स्ट्राईकवर होती. एक्लेस्टोनने यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न केला, जो वोल्वार्डने कव्हर्समधून चौकार मारला. अशाप्रकारे, दिल्ली कॅपिटल्सने शेवटच्या चेंडूवर ७ विकेट्सने रोमांचक विजय मिळवला. वोल्वार्ड (२५*) आणि मॅरिझॅन कॅप (५*) नाबाद राहिल्या. सामना संपताच, दिल्ली कॅपिटल्सने आनंद साजरा केला, तर विरोधी संघाची कर्णधार मेग लॅनिंग निराशेने मैदानावर कोसळली. हा सामना WPL इतिहासातील अशा काही सामन्यांपैकी एक बनला ज्यांचा शेवटच्या चेंडूवर निर्णय झाला.