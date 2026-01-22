AFG vs WI : W,W,W… मुजीब उर रहमानचे नाव इतिहासाच्या पानांवर! हॅटट्रिक घेऊन दिग्गजांच्या क्लबमध्ये झाला सामील

Mujeeb ur Rahman statistics : अफगाणिस्तान आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात, २४ वर्षीय अफगाण फिरकी गोलंदाज मुजीब उर रहमानची निकालापेक्षा जास्त चर्चा होत आहे. रहमानने वेस्ट इंडिजविरुद्ध हॅटट्रिक घेतली आणि त्याच्या संघाच्या सलग दुसऱ्या विजयात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. अफगाणिस्तानने दुसऱ्या टी-२० सामन्यात वेस्ट इंडिजचा ३९ धावांनी पराभव करून तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली.
फिरकी गोलंदाज मुजीब उर रहमानने एका खास क्लबमध्ये प्रवेश करणारी त्याची पहिली टी-२० हॅटट्रिक नोंदवली. खरं तर, दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यात, अफगाण संघाने हे सिद्ध केले की ते २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत आणि मोठ्या क्रिकेट खेळणाऱ्या राष्ट्रांना आव्हान देण्याची पूर्ण क्षमता त्यांच्याकडे आहे.
दुसऱ्या टी२० सामन्यात अफगाणिस्तानचा फिरकी गोलंदाज मुजीब उर रहमानने खास हॅटट्रिक घेतली. ही त्याच्या टी२० कारकिर्दीतील पहिली हॅटट्रिक होती. रहमानने चार षटकांत २१ धावा देत चार विकेट घेतल्या. त्याने तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर हॅटट्रिक पूर्ण केली. त्याने डावाच्या ७.५ व्या षटकात एविन लुईसला आणि त्यानंतर पुढच्या चेंडूवर जॉन्सन चार्ल्सला बाद केले. त्यानंतर कर्णधाराने त्याला गोलंदाजी करण्याची संधी दिली नाही. १६ व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर ब्रँडन किंगला बाद करून त्याने आपली हॅटट्रिक पूर्ण केली.
अशाप्रकारे मुजीब उर रहमान हा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात हॅट्रिक घेणारा अफगाणिस्तानचा तिसरा खेळाडू ठरला, ज्यामध्ये रशीद खान आणि करीम जनत हे पहिले खेळाडू होते.
𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 𝐅𝐎𝐑 𝐌𝐔𝐉𝐄𝐄𝐁 𝐔𝐑 𝐑𝐀𝐇𝐌𝐀𝐍! 🎩@Mujeeb_R88 returns and strikes on the very first ball of his third over to complete his first-ever T20I hat-trick! 🔥👏 He is now the 3rd Afghan, after @rashidkhan_19 and Karim Janat, to pick up a hat-trick in T20Is. pic.twitter.com/s22XT3GFim — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) January 21, 2026
दुसऱ्या टी२० मध्ये वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्तानने (अफगाणिस्तान विरुद्ध वेस्ट इंडिज टी२० २०२६) चांगली सुरुवात केली. सलामीवीर रहमानउल्लाह गुरबाज फक्त १ धावेवर स्वस्तात बाद झाला.
मधल्या फळीत, दरविश अब्दुल रसुली आणि सेदिकुल्लाह अटल यांनी शानदार अर्धशतके झळकावून संघाला मजबूत स्थितीत आणले. रसूलीने ३९ चेंडूत ६८ धावा केल्या, तर सेदिकुल्लाह अटलने ५३ धावा केल्या. अझमतुल्लाह ओमरझाईने नाबाद २६ धावा केल्या आणि संघाला निर्धारित २० षटकांत ४ बाद १८९ धावा करता आल्या.
प्रत्युत्तरादाखल, लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या वेस्ट इंडिज संघाला कधीही लयीत दिसले नाही. सुरुवातीपासूनच, अफगाण गोलंदाजांनी त्यांना मोठे धक्के दिले. वेगवान गोलंदाजांनी सुरुवातीला विकेट दिल्या, तर फिरकी गोलंदाजांनीच खरा डाव साधला. मुजीब-उर-रहमानने त्याच्या अचूक लाईन आणि लेंथ आणि हुशारीने कॅरेबियन फलंदाजांना पूर्णपणे गोंधळात टाकले. विंडीजचा संघ १८.५ षटकांत १५० धावांवर बाद झाला. ब्रँडन किंगने ५० आणि शिमरॉन हेटमायरने १७ चेंडूत ४६ धावा केल्या, पण त्यांना संघाला विजय मिळवून देता आला नाही.