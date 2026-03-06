इंग्लंडने सामना गमावला पण जेकब बेथेलने इतिहास घडवला! 22 वर्षीय या खेळाडूने 1.4 अब्ज भारतीयांच्या हृदयाचे वाढवले ठोके

इंग्लंडच्या २२ वर्षीय जेकब बेथेलने भारताविरुद्धच्या टी२० विश्वचषक उपांत्य सामन्यात खेळलेला एक डाव दीर्घकाळ लक्षात राहील. भारत विरुद्ध इंग्लंड ‘महामुकाबले’ सामन्यात जेकब बेथेलने २५४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना एक तुफानी शतक झळकावले. एकेकाळी, या २२ वर्षीय खेळाडूने १.४ अब्ज भारतीयांच्या हृदयाचे ठोके वाढवले होते, परंतु तो इंग्लंडला अंतिम रेषा ओलांडण्यास मदत करू शकला नाही आणि सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने हा सामना ७ धावांनी जिंकला आणि सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
तथापि, जेकब बेथेलने आपल्या शतकासह इतिहास रचला. त्याने असा पराक्रम केला जो टी२० विश्वचषकाच्या इतिहासात आजपर्यंत कोणीही करू शकला नाही. इंग्लंडने शेवटच्या षटकात ३८ धावांवर दुसरी विकेट गमावली तेव्हा जेकब बेथेल भारताविरुद्ध फलंदाजीला आला. २५४ धावांच्या प्रचंड धावसंख्येच्या दबावाखाली इंग्लंडने सलग दोन विकेट गमावल्या. एका वेळी, आठव्या षटकात संघाची स्थिती ४ बाद ९५ अशी असताना, बेथेलने विल जॅक्ससोबत ७८ धावांची दमदार भागीदारी करून इंग्लंडला पुन्हा सामन्यात आणले.
२२ वर्षीय बेथेलने भारताविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात फक्त ४८ चेंडूत १०५ धावा केल्या, ज्यात आठ चौकार आणि सात उत्तुंग षटकारांचा समावेश होता. तथापि, तो शेवटच्या षटकात धावबाद झाला. या १०५ धावांसह, जेकब बेथेलने आयसीसी टी२० विश्वचषक नॉकआउटमध्ये सर्वात मोठी खेळी खेळण्याचा विक्रम रचला आहे.
पहिल्या उपांत्य फेरीत न्यूझीलंडच्या फिन अॅलनने शतक ठोकून इतिहास रचला. टी-२० विश्वचषक नॉकआउट सामन्यात शतक करणारा तो पहिला खेळाडू ठरला. त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १०० धावांची नाबाद खेळी केली. दुसऱ्याच दिवशी बेथेलने त्याला पाच धावांनी मागे टाकत टी-२० विश्वचषक नॉकआउट सामन्यात सर्वाधिक खेळीचा विक्रम केला.
Jacob Bethell smashes the second-fastest century in a men’s #T20WorldCup to keep England in the hunt against India🙌 It is one of the @marriottbonvoy Milestones of the #T20WorldCup 📝: https://t.co/w7G9C2FaMw pic.twitter.com/0PaWvNZa0G — ICC (@ICC) March 5, 2026
१०५ – जेकब बेथेल विरुद्ध भारत, वानखेडे स्टेडियम, मुंबई, २०२६
100* – फिन ऍलन विरुद्ध SA, ईडन गार्डन्स, कोलकाता, 2026 सेमीफायनल
96* – तिलकरत्ने दिलशान विरुद्ध WI, ओव्हल, 2009 सेमीफायनल
८९* – विराट कोहली विरुद्ध वेस्ट इंडिज, मुंबई वानखेडे स्टेडियम, २०१६ सेमीफायनल
89 – संजू सॅमसन विरुद्ध ENG, वानखेडे स्टेडियम, मुंबई, 2026 सेमीफायनल