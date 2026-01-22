बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) बुधवार, २१ जानेवारी रोजी स्पष्ट केले की २०२६ च्या पुरुषांच्या T20 विश्वचषक वेळापत्रकात शेवटच्या क्षणी कोणताही बदल होणार नाही. बांगलादेशला आता T20 विश्वचषक खेळण्यासाठी भारतात जावे लागेल किंवा स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागेल. बांगलादेशकडे फक्त आज, २२ जानेवारीपर्यंतच वेळ आहे. परिणामी, बांगलादेशच्या क्रीडा सल्लागाराने संघ भारतात जाईल की नाही हे ठरवण्यासाठी खेळाडूंसोबत बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बांगलादेश सरकारचे क्रीडा सल्लागार आसिफ नजरुल आज, गुरुवार, २२ जानेवारी रोजी बांगलादेशच्या क्रिकेटपटूंना भेटतील आणि त्यांना विश्वचषकात बांगलादेशच्या सहभागाबाबतच्या सद्यस्थितीची माहिती देतील. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या (बीसीबी) एका सूत्राने क्रिकबझला सांगितले. या बैठकीत त्यांना क्रिकेटपटूंचे मत जाणून घ्यायचे आहे, कारण बांगलादेशचा टी२० विश्वचषक कर्णधार लिटन कुमार दास यांनी २०२६ मध्ये भारतात होणाऱ्या टी२० विश्वचषकात बांगलादेशच्या सहभागाबाबत वाढत्या अनिश्चिततेदरम्यान त्यांचा सल्ला घेण्यात आला नव्हता असे विधान करून खळबळ उडवून दिली होती.
बांगलादेशच्या सर्व खेळाडूंना दुपारी ३ वाजता हॉटेल इंटरकॉन्टिनेंटल येथे होणाऱ्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. या बैठकीचा स्पष्ट उद्देश म्हणजे सरकारला आगामी टी२० विश्वचषकात राष्ट्रीय संघाच्या सहभागाबाबत खेळाडूंना त्यांच्या स्थितीबद्दल माहिती देणे. बांगलादेशचे सामने श्रीलंकेत हलवण्याची बीसीबीची विनंती आयसीसीने फेटाळली आहे आणि बांगलादेशकडे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी जास्त वेळ शिल्लक नाही.
🚨BREAKING🚨 ICC has rejected BCB’s request to relocate their #T20WorldCup2026 matches out of India. BCB given 24 hours to confirm their participation. If Bangladesh refuse to play, the ICC will pick another team to replace them, most probably Scotland. pic.twitter.com/p26hmSGwLv — Cricbuzz (@cricbuzz) January 21, 2026
तुमच्या माहितीसाठी, बीसीसीआयने कोलकाता नाईट रायडर्स (केकेआर) ला बांगलादेशी क्रिकेटपटू मुस्तफिजूर रहमानला ₹९.२ कोटी (९२ दशलक्ष रुपये) मध्ये विकत घेण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड आणि बांगलादेश सरकार नाराज झाले. परिणामी, बांगलादेशने भारतात होणाऱ्या टी२० विश्वचषकात न खेळण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी त्यांच्या देशात आयपीएलवरही बंदी घातली.