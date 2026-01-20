Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

T20 World Cup 2026 आधी अफगाणिस्तानने टी-20 सामन्यात वेस्ट इंडिजला पाजलं पाणी! 38 धावांनी केलं पराभूत

अफगाणिस्तानने वेस्ट इंडिजचा ३८ धावांनी पराभव केला. आपण याला अपसेट म्हणू शकत नाही, कारण अफगाणिस्तान संघाने यापूर्वी टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये वेस्ट इंडिजचा पराभव केला आहे. 

Jan 20, 2026 | 08:59 AM
फोटो सौजन्य - Afghanistan Cricket Board सोशल मिडिया

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी, अफगाणिस्तान आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात युएईमध्ये ३ सामन्यांची टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेचा पहिला सामना सोमवार, १९ जानेवारी रोजी दुबईतील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला, ज्यामध्ये अफगाणिस्तान संघाने मोठा विजय मिळवला. अफगाणिस्तानने वेस्ट इंडिजचा ३८ धावांनी पराभव केला. आपण याला अपसेट म्हणू शकत नाही, कारण अफगाणिस्तान संघाने यापूर्वी टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये वेस्ट इंडिजचा पराभव केला आहे. 

आतापर्यंत वेस्ट इंडिज आणि अफगाणिस्तान यांच्यात ९ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी वेस्ट इंडिजने फक्त ५ सामने जिंकले आहेत, तर अफगाणिस्तानने ४ वेळा विजय मिळवला आहे. अशा परिस्थितीत, याला अपसेट म्हणता येणार नाही. सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, अफगाणिस्तानचा कर्णधार रशीद खानने नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला. हा निर्णय वाईट ठरला, कारण रहमानउल्लाह गुरबाज पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला. 

दुसरी विकेटही १९ धावांवर पडली, पण त्यानंतर अफगाणिस्तानने शानदार फलंदाजी केली. इब्राहिम झद्रान आणि दरविश रसुली यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी १७० पेक्षा जास्त धावांची भागीदारी केली. इब्राहिम झद्रानने ५६ चेंडूत ८७ धावा केल्या, तर रसुलीने ५९ चेंडूत ८४ धावा केल्या. तो डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर बाद झाला, परंतु तोपर्यंत संघाची धावसंख्या २० षटकांत ३ बाद १८१ पर्यंत पोहोचली होती.

India vs New Zealand : ‘गंभीर हाय-हाय’ इंदौरमधील पराभवानंतर कोचवर स्टेडियममध्ये टीका! कोहली आणि श्रेयस स्तब्ध, Video Viral

१८२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, वेस्ट इंडिज २० षटकांत ९ गडी गमावून केवळ १४३ धावा करू शकले आणि सामना ३८ धावांनी गमावला. वेस्ट इंडिजच्या चार फलंदाजांनी २५ किंवा त्याहून अधिक धावा केल्या पण सामना जिंकू शकले नाहीत. अफगाणिस्तानकडून झिया उर रहमान शरीफीने ३ बळी घेतले आणि मुजीब उर रहमान, रशीद खान आणि नूर अहमद यांनी प्रत्येकी २ बळी घेतले. वेस्ट इंडिजकडून क्वेंटिन सॅम्पसनने २४ चेंडूत ३० धावा, गुडाकेश मोतीने १५ चेंडूत २८ धावा, जॉन्सन चार्ल्सने १६ चेंडूत २७ धावा आणि मॅथ्यू फोर्डने २१ चेंडूत २५ धावा केल्या.

सर्वात मोठ्या भागीदारीचा विक्रम

झदरान व्यतिरिक्त, दरविस रसुलीनेही त्याची सर्वोच्च टी-२० आंतरराष्ट्रीय धावसंख्या नोंदवली, त्याने ५९ चेंडूत ८ चौकार आणि दोन षटकारांसह ८४ धावा केल्या. रसूलीने झदरानसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी १६२ धावांची भागीदारी केली, जी अफगाणिस्तानसाठी टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक आहे. त्यांनी असगर अफगाण आणि हजरतुल्लाह झझाई यांचा पूर्वीचा विक्रम मोडला.

Jan 20, 2026 | 08:59 AM

