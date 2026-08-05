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पाकिस्तान टीमचा ‘फुल टू गोंधळ’! सगळ्यांना चकवा देत खेळाडू हॉटेलमधून गायब; अधिकाऱ्यांची उडाली झोप

Updated On: Aug 05, 2026 | 04:31 PM IST
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सारांश

Pakistani Boxer Qudratullah missing From Team Hotel In Scotland: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेनंतर पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. पाकिस्तानी बॉक्सर टीम हॉटेमधून गायब झाल्याची बातमी समोर येत आहे.

पाकिस्तान टीमचा ‘फुल टू गोंधळ’! सगळ्यांना चकवा देत खेळाडू हॉटेलमधून गायब; अधिकाऱ्यांची उडाली झोप
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विस्तार
  • पाकिस्तान टीमचा ‘फुल टू गोंधळ’
  • कुदरतुल्ला टीम हॉटेलमधून गायब?
  • अधिकाऱ्यांची उडाली झोप
ग्लासगो येथील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेनंतर (Commonwealth Games 2026) बॉक्सर कुदरतुल्ला संघाच्या हॉटेलमधून फरार झाल्याने पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन (PBF) पुन्हा एकदा वादात सापडले आहे. चुकीच्या कारणांमुळे चर्चेत येण्याची ही पीबीएफची पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही, मोठ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांदरम्यान बॉक्सर परदेशात पळून गेल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. पाकिस्तान ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या एका सूत्राने सांगितले की, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत आपल्या वजन गटात स्पर्धा केल्यानंतर कुदरतुल्ला संघाच्या हॉटेलमधून गायब झाला.

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कुदरतुल्ला टीम हॉटेलमधून गायब?

पाकिस्तान ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या (POA) जवळच्या सूत्रांनुसार, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत आपल्या वजन गटात स्पर्धा केल्यानंतर कुदरतुल्ला संघाच्या हॉटेलमधून रहस्यमयरीत्या गायब झाला. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे कुदरतुल्लाचा पासपोर्ट संघ व्यवस्थापकाकडे जमा होता. असे असूनही, तो सुरक्षा आणि व्यवस्थापनाला चकमा देण्यात यशस्वी झाला. हा खेळाडू रविवारी घरी परतणार होता, परंतु संघ स्कॉटलंडहून निघण्याच्या सुमारे सहा तास आधी तो गायब झाला.

पाकिस्तान संघाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगतिले की, ‘प्रवासासाठी सर्वजण तयार आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी आम्ही त्याच्या खोलीत गेलो, पण तो तिथे कुठेच नव्हता. त्याचे सामान आणि वैयक्तिक वस्तू खोलीतच होत्या, पण बॉक्सर स्वतः गायब होता. विमानतळावर जाण्यापूर्वी आम्ही त्याला शोधण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण दुर्दैवाने आम्हाला तो सापडला नाही.’ या घटनेमुळे २३ व्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील पाकिस्तानच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुन्हा एकदा पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की झाली आहे.

यापूर्वीही खेळाडू झाले गायब

पाकिस्तानी खेळाडूंचा परदेशात बेपत्ता होण्याची ही पहिली वेळ नाही. बर्मिंगहॅम येथे झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२२ दरम्यान, सुलेमान बलोच आणि नझीरुल्ला खान हे दोन बॉक्सर बेपत्ता झाले होते. त्यावेळी त्यांचे पासपोर्ट त्यांच्या मॅनेजरकडे सुरक्षित ठेवलेले होते. दरम्यान, इटलीतील बुस्टो आर्सीझिओ येथे झालेल्या जागतिक ऑलिम्पिक पात्रता स्पर्धा २०२४ दरम्यान, आशियाई सुवर्णपदक विजेता बॉक्सर झोहेब रशीद आपल्या रूममेटचे परकीय चलन आणि मौल्यवान वस्तू चोरल्यानंतर रातोरात बेपत्ता झाला होता.

दरम्यान, २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पाकिस्तानची कामगिरी खूपच निराशाजनक होती. पाकिस्तानचे ३६ खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांचे पथक ग्लासगोमधून मायदेशी परतले आहे. संपूर्ण स्पर्धेत पाकिस्तानने फक्त एक कांस्य पदक जिंकले, जे महिला बॉक्सर फातिमा झहराने पटकावले.

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Web Title: Pakistani boxer qudratullah missing from team hotel in scotland after cwg 2026 games

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Published On: Aug 05, 2026 | 04:31 PM

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