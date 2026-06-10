IND Vs AFG ODI Series: टीम इंडियाला सर्वात मोठा धक्का! ‘हा’ जबरदस्त खेळाडू गेला संघाबाहेर, विषय काय?

हार्दिक पंड्या अफगणिस्तान सिरिजमधून आउट
13 जूनपासून सुरू होणार भारत अफगणिस्तान वनडे सिरिज
शुभमन गिल करणार भारतीय संघाचे नेतृत्व
IND Vs AFG: अफगाणिस्तानविरुद्ध नुकत्याच झालेल्या एकमेव कसोटी सामन्यातील दणदणीत विजयानंतर, भारतीय संघ आता एकदिवसीय सामन्यांमध्ये अफगाणिस्तानचा सामना करण्यास सज्ज झाला आहे. 13 जूनपासून तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका सुरू होणार आहे. शुभमन गिल भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे. मालिका सुरू होण्याआधीच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे.
अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेआधी भारताचा ऑल राउंडर खेळाडू हार्दिक पंड्या संघाबहेर गेला आहे. हार्दिक पांड्याच्या पायाला दुखापत झाली आहे. त्यामुळे हार्दिक पंड्या अफगाणिस्तानविरुद्ध एकही सामना खेळू शकणार नाही. त्यामुळे भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे.
आयपीएलमध्ये देखील हार्दिक पंड्याला दुखापत झाली होती. त्यानंतर तो त्यातून बरा झाला होता. त्याने बंगळुरू येथे क्रिकेट अकादमीत फिटनेस टेस्ट पास केली होती. मात्र सराव करताना त्यांना हॅमस्ट्रिंगचा त्रास सुरू झाला. त्यामुळे त्याला या मालिकेला मुकावे लागणार आहे. आगामी इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत तो खेळण्याची शक्यता आहे.
IND Vs AFG: शनिवार ठरलाय! भारत -अफगाणिस्तान थरार रंगणार, पहिला सामना कधी अन् कुठे होणार?
भारत -अफगाणिस्तान थरार रंगणार
भारत आणि अफगणिस्तान यांच्यात 3 सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे. भारत अफगणिस्तान हे संघ वनडे सामन्यांमध्ये प्रथमच एकत्र येणार आहेत. या सामन्यांची वेळ आणि कुठे पाहता येतील हे पाहुयात.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान वन-डे
पहिला सामना
13 जून 2026
वेळ 1.30 वाजता
धर्मशाळा स्टेडियम, हिमाचल प्रदेश
दूसरा सामना
17 जून 2026
वेळ 1.30 वाजता
लखनौ
तिसरा सामना
20 जून 2026
वेळ 1.30 वाजता
चेन्नई
IND vs AFG: रोहित शर्मा – हार्दिक पांड्या IN, विराट कोहली मात्र OUT, अफगाणिस्तानविरुद्ध ODI Playing 11 अशी असणार
विराट कोहलीची जागा कोण घेणार?
मात्र, ही मालिका सुरू होण्यापूर्वी भारतीय संघातून काही संमिश्र बातम्या समोर येत आहेत. अनुभवी फलंदाज विराट कोहली या मालिकेत सहभागी होणार नाही आणि त्याच्या जागी यशस्वी जैस्वालचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. कोहलीसारख्या प्रमुख खेळाडूच्या अनुपस्थितीत, मधल्या फळीला सांभाळणे हे संघापुढील एक मोठे आव्हान असेल. दरम्यान, रोहित शर्मा तंदुरुस्ती चाचणीत उत्तीर्ण झाला असून तो या मालिकेत शुभमन गिलसोबत सलामीला फलंदाजी करेल.
भारतीय संघाचा संभाव्य प्लेइंग ११:
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), हार्दिक पांड्या, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा.