IND vs AFG: रोहित शर्मा – हार्दिक पांड्या IN, विराट कोहली मात्र OUT, अफगाणिस्तानविरुद्ध ODI Playing 11 अशी असणार

अफगाणिस्तानचा संघ एकदिवसीय सामन्यात मजबूत आहे. गेल्या काही वर्षात या संघाने स्वतःला चांंगलेच मजबूत स्थितीत आणले आहे आणि त्यांच्या गोलंदाजांनी भल्याभल्यांच्या नाकी नऊ आणलेलेही अनेक सामन्यांमध्ये दिसून आले आहे. त्यामुळे भारतीय संघ नक्कीच या संघाला कमी लेखणार नाही. आता अफगाणिस्तानविरूद्ध प्लेईंग ११ काय असणार जाणून घ्या
विराट कोहलीची जागा कोण घेणार?
मात्र, ही मालिका सुरू होण्यापूर्वी भारतीय संघातून काही संमिश्र बातम्या समोर येत आहेत. अनुभवी फलंदाज विराट कोहली या मालिकेत सहभागी होणार नाही आणि त्याच्या जागी यशस्वी जैस्वालचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. कोहलीसारख्या प्रमुख खेळाडूच्या अनुपस्थितीत, मधल्या फळीला सांभाळणे हे संघापुढील एक मोठे आव्हान असेल. दरम्यान, रोहित शर्मा तंदुरुस्ती चाचणीत उत्तीर्ण झाला असून तो या मालिकेत शुभमन गिलसोबत सलामीला फलंदाजी करेल. याशिवाय हार्दिक पांड्यालाही संघात स्थान मिळाले आहे आणि तोदेखील या मालिकेत खेळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
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श्रेयस अय्यर मधल्या फळीत
ही मालिका श्रेयस अय्यरसाठीही खूप खास असणार आहे. सूर्यकुमार यादवनंतर भारतीय टी-२० संघाची सूत्रे हाती घेतलेला अय्यर, पहिल्यांदाच मैदानात उतरणार आहे. केएल राहुल मधल्या फळीत यष्टीरक्षण करेल, तर हार्दिक पांड्या अष्टपैलू खेळाडू असेल. सध्या सर्व चाहत्यांचे लक्ष श्रेयसच्या खेळावर लागून राहिले आहे. तर रोहित शर्मासह कोण सलामीवीर म्हणून योग्य साथ देऊ शकतो हेदेखील पहावे लागणार आहे.
कुलदीप यादववर जबाबदारी
गोलंदाजीच्या बाबतीत, कुलदीप यादव फिरकी विभागाचे नेतृत्व करेल, त्याला अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदरची साथ मिळेल. वेगवान गोलंदाजी विभागात, प्रसिद्ध कृष्णा आणि गुरनूर ब्रार यांना अर्शदीप सिंगसोबत पदार्पणाची संधी दिली जाऊ शकते.
अफगाणिस्तानविरुद्ध भारतीय संघाचा संभाव्य प्लेइंग ११:
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), हार्दिक पांड्या, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा.
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