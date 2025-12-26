Ashes 2025 : बॉक्सिंग डे कसोटीने रचला इतिहास, एमसीजीच्या चाहत्यांनी गोलंदाजांचा कहर पाहायला केला विश्वविक्रम

ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यामध्ये चौथ्या सामन्याला आजपासून सुरुवात झाली आहे आणि पहिल्याच सामन्यामध्ये गोलंदाजांची कमाल या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाली. ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यातील अॅशेस मालिकेतील चौथा सामना मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) येथे खेळला जात होता. पहिल्या दिवशी २० विकेट्स पडल्या असताना, विक्रमी संख्येने प्रेक्षकांनी सामना पाहण्यासाठी गर्दी केली आणि इतिहास रचला. पहिल्या दिवशी एमसीजीमध्ये एकूण ९४,१९९ प्रेक्षक उपस्थित होते.
पहिल्या दिवशी उपस्थित असलेल्या प्रेक्षकांच्या संख्येचा हा एक जागतिक विक्रम आहे. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवरील या विक्रमी उपस्थितीने २०१५ च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यातील ९३,०१३ प्रेक्षकांच्या उपस्थितीचा विक्रम मोडला. शिवाय, २०२२ च्या टी२० विश्वचषकादरम्यान मेलबर्नमध्ये झालेल्या भारत-पाकिस्तान सामन्यातही एकूण ९०,२९३ प्रेक्षकांनी उपस्थिती दर्शवली.
१९३७ मध्ये, याच मेलबर्न मैदानावर पाच दिवसांत खेळवण्यात आलेला एक विक्रमी ३,५०,५३४ प्रेक्षकांनी कसोटी सामना पाहिला. पहिल्या दिवशी ८७,२४२, दुसऱ्या दिवशी ८५,१४७, तिसऱ्या दिवशी ८३,०७३, चौथ्या दिवशी ४३,८६७ आणि पाचव्या दिवशी ७४,३६२ प्रेक्षकांनी या कसोटी सामन्याला हजेरी लावली. चौथ्या दिवशीपेक्षा पाचव्या दिवशी जास्त प्रेक्षक पाहणे कसोटी सामन्यासाठी दुर्मिळ आहे, परंतु सामना पाचव्या दिवशी पोहोचला आणि अधिकाधिक रोमांचक होत गेला.
9️⃣3️⃣,4️⃣4️⃣2️⃣ The highest recorded crowd for a cricket match at the MCG 🤯#Ashes pic.twitter.com/COly6haAxr — England’s Barmy Army 🏴🎺 (@TheBarmyArmy) December 26, 2025
तथापि, हा विक्रम २०२४ मध्ये मोडला गेला. डिसेंबर २०२४ मध्ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) येथे झालेल्या बॉक्सिंग डे कसोटी सामन्यात विक्रमी प्रेक्षक उपस्थित होते, एकूण ३७३,६९१ लोकांनी सामना पाहिला. हा एक जागतिक विक्रम आहे. २०२५ ची बॉक्सिंग डे कसोटी या विक्रमाला मागे टाकेल का हे पाहणे बाकी आहे.
पहिल्या दिवशी २० विकेट्स पडल्या
चौथ्या कसोटीत पहिल्या दिवशी एकूण २० विकेट्स पडल्या. यजमान ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव १५२ धावांतच संपला. जोश टोंगने ११.२ षटकांत ४५ धावांत पाच विकेट्स घेतल्या, तर गस अॅटकिन्सनने दोन विकेट्स घेतल्या. प्रत्युत्तरादाखल इंग्लंडचा पहिला डाव ११० धावांतच संपला. नेसरने चार, तर बोलँडने तीन विकेट्स घेतल्या. मिचेल स्टार्कने दोन विकेट्स घेतल्या.