Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Asia Cup 2025 Controversy Still Continues Trophy Thief Mohsin Naqvi Refuses To Reveal The Trophy Address

आशिया कप 2025 चा वाद अजूनही सुरूच…’ट्रॉफी चोर’ मोहसिन नक्वीने ट्रॉफीचा पत्ता सांगण्यास केली टाळाटाळ

आशिया कप २०२५ ट्रॉफीभोवती सुरू असलेल्या चर्चेला एक छोटी पण अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. मोहसिन नक्वी यांना ट्रॉफीबद्दल सतत प्रश्न विचारले जातात, परंतु ते अस्पष्ट उत्तरे देतात.

Updated On: Jan 04, 2026 | 02:39 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

भारतीय संघ २०२५ च्या आशिया कपचा विजेता होता, पण त्यानंतर आशिया कप ट्राॅफीवरुन मोठा वाद पाहायला मिळाला. ही स्पर्धा सप्टेंबरमध्ये खेळवण्यात आली होती. तीन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे, परंतु विजेत्या भारतीय संघाला आशिया कप ट्रॉफी मिळालेली नाही. आशिया कप ट्रॉफी आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (एसीसी) अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या ताब्यात आहे, जे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (पीसीबी) अध्यक्ष देखील आहेत. मोहसिन नक्वी यांना ट्रॉफीबद्दल सतत प्रश्न विचारले जातात, परंतु ते अस्पष्ट उत्तरे देतात. भारतीय माध्यमांनी त्यांना ट्रॉफी चोर देखील घोषित केले आहे.

आशिया कप २०२५ ट्रॉफीभोवती सुरू असलेल्या चर्चेला एक छोटी पण अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. कराची येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी मोहसिन नक्वी यांना आशिया कप २०२५ ट्रॉफी आता कुठे आहे असे विचारले असता त्यांनी उत्तर दिले, “जिथे आहे तिथे सुरक्षित आहे.” हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अलिकडेच झालेल्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) बैठकीत आशिया कप ट्रॉफीच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली नव्हती. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) देखील बैठकीत या विषयावर चर्चा केली नाही.

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये 5 सामने…4 शतक तरीही सिलेक्टरचे या खेळाडूवर दुर्लक्ष? 102 च्या सरासरीने धावा करुनही संघातून वगळलं

वृत्तानुसार, आयसीसी बोर्डाच्या बैठकीच्या अजेंड्यावर आशिया कप ट्रॉफी नव्हती. त्यामुळे चर्चेची शक्यता कमी होती. आता, प्रश्न उरतो: भारतीय संघाला ट्रॉफी कधी मिळेल? याचे उत्तर फक्त मोहसिन नक्वीकडे आहे, जो कथित ट्रॉफी चोर आहे. तथापि, आशिया कप ट्रॉफी आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या दुबई कार्यालयात बंद असल्याचे वृत्त आहे. फक्त एसीसी प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनाच ती उपलब्ध आहे. बीसीसीआयने वारंवार दावा केला आहे की ही ट्रॉफी एक-दोन दिवसांत त्यांना परत केली जाईल, परंतु तसे झालेले नाही.

२८ सप्टेंबर रोजी दुबई येथे झालेल्या आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर, भारतीय खेळाडूंनी एसीसीचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारली नाही, जे पाकिस्तान सरकारमध्ये मंत्री देखील आहेत. ते वारंवार भारताविरुद्ध विधाने करतात. परिणामी, भारतीय खेळाडू ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी स्टेजवर दिसले नाहीत. नक्वी यांनी ट्रॉफी सोबत घेतली.

Web Title: Asia cup 2025 controversy still continues trophy thief mohsin naqvi refuses to reveal the trophy address

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 02:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs BAN U19 : वैभव सुर्यवंशीवर असणार दुसऱ्या सामन्यात नजर! कोणत्या खेळाडूंना मिळणार आज Playing 11 मध्ये स्थान
1

IND vs BAN U19 : वैभव सुर्यवंशीवर असणार दुसऱ्या सामन्यात नजर! कोणत्या खेळाडूंना मिळणार आज Playing 11 मध्ये स्थान

RCB vs GG : सलग तिसऱ्या विजयासह RCB पॉइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थानावर, पराभवानंतर गुजरातचे स्थान घसरले
2

RCB vs GG : सलग तिसऱ्या विजयासह RCB पॉइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थानावर, पराभवानंतर गुजरातचे स्थान घसरले

WPL 2026 RCB vs GG : गुजरात बंगळुरूची विजयी मालिका थांबवण्यासाठी उत्सुक, जाणून घ्या Playing 11, खेळपट्टी आणि हवामान अपडेट्स
3

WPL 2026 RCB vs GG : गुजरात बंगळुरूची विजयी मालिका थांबवण्यासाठी उत्सुक, जाणून घ्या Playing 11, खेळपट्टी आणि हवामान अपडेट्स

T20 World Cup 2026 पूर्वी अफगाणिस्तानच्या संघाला मोठा धक्का! दुखापतीमुळे या स्टार खेळाडूला सोडावा लागला संघ
4

T20 World Cup 2026 पूर्वी अफगाणिस्तानच्या संघाला मोठा धक्का! दुखापतीमुळे या स्टार खेळाडूला सोडावा लागला संघ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतीय सिनेमा व साहित्यविश्वातील ज्येष्ठ कवी-गीतकार जावेद अख्तर यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या १७ जानेवारीचा इतिहास

भारतीय सिनेमा व साहित्यविश्वातील ज्येष्ठ कवी-गीतकार जावेद अख्तर यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या १७ जानेवारीचा इतिहास

Jan 17, 2026 | 09:14 AM
Nagpur News: मनपावर चौथ्यांदा भगवा, १२० चे होते टार्गेट अन् १०२ वर लागला ब्रेक

Nagpur News: मनपावर चौथ्यांदा भगवा, १२० चे होते टार्गेट अन् १०२ वर लागला ब्रेक

Jan 17, 2026 | 09:13 AM
डान्स की स्टंट? महिलेची कमाल… चक्क जळत्या चुलीला मडक्यासह डोक्यावर ठेवलं अन् पाहून नेटकरी झाले अवाक्; Video Viral

डान्स की स्टंट? महिलेची कमाल… चक्क जळत्या चुलीला मडक्यासह डोक्यावर ठेवलं अन् पाहून नेटकरी झाले अवाक्; Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:12 AM
Zodiac Sign: चतुर्दशी तिथीला तयार होत आहे वर्षातील पहिला चतुर्ग्रही योग, वृषभ आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब

Zodiac Sign: चतुर्दशी तिथीला तयार होत आहे वर्षातील पहिला चतुर्ग्रही योग, वृषभ आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब

Jan 17, 2026 | 08:56 AM
Free Fire Max: प्लेअर्सना मिळालं नवं अपडेट, ‘या’ कॅरेक्टरसह गेंमिंगची मजा होणार दुपट्ट! असं करा डाऊनलोड

Free Fire Max: प्लेअर्सना मिळालं नवं अपडेट, ‘या’ कॅरेक्टरसह गेंमिंगची मजा होणार दुपट्ट! असं करा डाऊनलोड

Jan 17, 2026 | 08:55 AM
Maharashtra Breaking News LIVE Updates: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News LIVE Updates: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

Jan 17, 2026 | 08:52 AM
Rajasthan Crime: महाराष्ट्रातील तरुणीवर उदयपूरमधील फार्महाऊसवर सामूहिक अत्याचार, इव्हेंटसाठी बोलावले अन्…

Rajasthan Crime: महाराष्ट्रातील तरुणीवर उदयपूरमधील फार्महाऊसवर सामूहिक अत्याचार, इव्हेंटसाठी बोलावले अन्…

Jan 17, 2026 | 08:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM