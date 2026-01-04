आशिया कप 2025 चा वाद अजूनही सुरूच…’ट्रॉफी चोर’ मोहसिन नक्वीने ट्रॉफीचा पत्ता सांगण्यास केली टाळाटाळ

भारतीय संघ २०२५ च्या आशिया कपचा विजेता होता, पण त्यानंतर आशिया कप ट्राॅफीवरुन मोठा वाद पाहायला मिळाला. ही स्पर्धा सप्टेंबरमध्ये खेळवण्यात आली होती. तीन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे, परंतु विजेत्या भारतीय संघाला आशिया कप ट्रॉफी मिळालेली नाही. आशिया कप ट्रॉफी आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (एसीसी) अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या ताब्यात आहे, जे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (पीसीबी) अध्यक्ष देखील आहेत. मोहसिन नक्वी यांना ट्रॉफीबद्दल सतत प्रश्न विचारले जातात, परंतु ते अस्पष्ट उत्तरे देतात. भारतीय माध्यमांनी त्यांना ट्रॉफी चोर देखील घोषित केले आहे.
आशिया कप २०२५ ट्रॉफीभोवती सुरू असलेल्या चर्चेला एक छोटी पण अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. कराची येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी मोहसिन नक्वी यांना आशिया कप २०२५ ट्रॉफी आता कुठे आहे असे विचारले असता त्यांनी उत्तर दिले, “जिथे आहे तिथे सुरक्षित आहे.” हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अलिकडेच झालेल्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) बैठकीत आशिया कप ट्रॉफीच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली नव्हती. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) देखील बैठकीत या विषयावर चर्चा केली नाही.
वृत्तानुसार, आयसीसी बोर्डाच्या बैठकीच्या अजेंड्यावर आशिया कप ट्रॉफी नव्हती. त्यामुळे चर्चेची शक्यता कमी होती. आता, प्रश्न उरतो: भारतीय संघाला ट्रॉफी कधी मिळेल? याचे उत्तर फक्त मोहसिन नक्वीकडे आहे, जो कथित ट्रॉफी चोर आहे. तथापि, आशिया कप ट्रॉफी आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या दुबई कार्यालयात बंद असल्याचे वृत्त आहे. फक्त एसीसी प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनाच ती उपलब्ध आहे. बीसीसीआयने वारंवार दावा केला आहे की ही ट्रॉफी एक-दोन दिवसांत त्यांना परत केली जाईल, परंतु तसे झालेले नाही.
२८ सप्टेंबर रोजी दुबई येथे झालेल्या आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर, भारतीय खेळाडूंनी एसीसीचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारली नाही, जे पाकिस्तान सरकारमध्ये मंत्री देखील आहेत. ते वारंवार भारताविरुद्ध विधाने करतात. परिणामी, भारतीय खेळाडू ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी स्टेजवर दिसले नाहीत. नक्वी यांनी ट्रॉफी सोबत घेतली.