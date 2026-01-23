सरफराज खानने ठोकले भारतीय संघाचे दरवाजे! रणजी ट्रॉफीमध्ये द्विशतक झळकावत नावावर केला मोठा विक्रम

स्थानिक क्रिकेटमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे मुंबईचा सरफराज खान भारतीय संघाचे दरवाजे ठोठावत आहे. नुकत्याच झालेल्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये त्याने उत्कृष्ट स्ट्राईक रेटसह अनेक वादळी डाव खेळले आणि फॉरमॅट बदलताच त्याने आपल्या खेळण्याच्या शैलीत बदल केला. रणजी ट्रॉफीच्या सहाव्या फेरीत हैदराबादविरुद्ध मुंबईचा सामना सुरू आहे. या सामन्यात सरफराज खानने मॅरेथॉन इनिंग खेळली आणि द्विशतक झळकावले. संघासाठी जलद धावा काढण्याचा प्रयत्न करताना तो २२७ धावांच्या वैयक्तिक धावसंख्येवर बाद झाला. या डावात त्याने १९ चौकार आणि ९ उत्तुंग षटकार मारले.
या खेळीमुळे, सरफराज खानने पुन्हा एकदा निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सरफराजने शेवटचा सामना नोव्हेंबर २०२४ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध भारताकडून खेळला होता. त्यानंतर तो ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी संघाचा भाग होता, परंतु तो खेळला नाही. त्यानंतर, त्याला अचानक संघातून वगळण्यात आले. तथापि, वगळण्यात आल्यानंतरही तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने धावा करत आहे. २०२५-२६ च्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये तो मुंबईचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू होता.
U19 World Cup Points Table : 11 संघ सुपर 6 साठी तयार 1 जागा शिल्लक! पाकिस्तानला अखेर यश, बांगलादेश अडचणीत
सरफराज खानने सात सामन्यांमध्ये ६५.८० च्या सरासरीने आणि २०३.८० च्या स्ट्राईक रेटने ३२९ धावा केल्या. या सामन्यात सरफराज खानने त्याचे १७ वे प्रथम श्रेणी शतक आणि पाचवे द्विशतक झळकावले. २०१९-२० हंगामापासून, फक्त अमनदीप खरे आणि अनुस्तुप मजुमदार यांनीच सरफराजपेक्षा जास्त रणजी ट्रॉफी शतके झळकावली आहेत. २०२६ च्या आयपीएल लिलावात चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) ने त्याला ७५ लाख रुपयांच्या बेस प्राईसवर खरेदी केले तेव्हा त्याच्या अलीकडील उत्कृष्ट फॉर्मला आणखी पुष्टी मिळाली.
💯 turns into 2⃣0⃣0⃣ 👌 A sensational double century for Sarfaraz Khan✌️ He becomes the 1⃣st Mumbai player to score a double ton in #IraniCup 👏 The celebrations say it all 🎉#IraniCup | @IDFCFIRSTBank Follow the match ▶️ https://t.co/Er0EHGOZKh pic.twitter.com/225bDX7hhn — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 2, 2024
या द्विशतकासह, सरफराज खानने पुन्हा एकदा भारतीय संघ व्यवस्थापन आणि निवड समितीला दुर्लक्षित केल्याबद्दल चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सरफराज सातत्याने धावा करत आहे. गेल्या वर्षी त्याने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये शानदार शतक झळकावले. त्यानंतर त्याने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये शतक झळकावले आणि आता त्याने या द्विशतकाने नवीन वर्षाची सुरुवात केली आहे.