Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Sarfaraz Khan Knocks On The Doors Of The Indian Team He Created A Big Record By Scoring A Double Century

सरफराज खानने ठोकले भारतीय संघाचे दरवाजे! रणजी ट्रॉफीमध्ये द्विशतक झळकावत नावावर केला मोठा विक्रम

रणजी ट्रॉफीच्या सहाव्या फेरीत हैदराबादविरुद्ध मुंबईचा सामना सुरू आहे. या सामन्यात सरफराज खानने मॅरेथॉन इनिंग खेळली आणि द्विशतक झळकावले. या डावात त्याने १९ चौकार आणि ९ उत्तुंग षटकार मारले.

Updated On: Jan 23, 2026 | 01:14 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

स्थानिक क्रिकेटमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे मुंबईचा सरफराज खान भारतीय संघाचे दरवाजे ठोठावत आहे. नुकत्याच झालेल्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये त्याने उत्कृष्ट स्ट्राईक रेटसह अनेक वादळी डाव खेळले आणि फॉरमॅट बदलताच त्याने आपल्या खेळण्याच्या शैलीत बदल केला. रणजी ट्रॉफीच्या सहाव्या फेरीत हैदराबादविरुद्ध मुंबईचा सामना सुरू आहे. या सामन्यात सरफराज खानने मॅरेथॉन इनिंग खेळली आणि द्विशतक झळकावले. संघासाठी जलद धावा काढण्याचा प्रयत्न करताना तो २२७ धावांच्या वैयक्तिक धावसंख्येवर बाद झाला. या डावात त्याने १९ चौकार आणि ९ उत्तुंग षटकार मारले.

या खेळीमुळे, सरफराज खानने पुन्हा एकदा निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सरफराजने शेवटचा सामना नोव्हेंबर २०२४ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध भारताकडून खेळला होता. त्यानंतर तो ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी संघाचा भाग होता, परंतु तो खेळला नाही. त्यानंतर, त्याला अचानक संघातून वगळण्यात आले. तथापि, वगळण्यात आल्यानंतरही तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने धावा करत आहे. २०२५-२६ च्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये तो मुंबईचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू होता. 

U19 World Cup Points Table : 11 संघ सुपर 6 साठी तयार 1 जागा शिल्लक! पाकिस्तानला अखेर यश, बांगलादेश अडचणीत

सरफराज खानने सात सामन्यांमध्ये ६५.८० च्या सरासरीने आणि २०३.८० च्या स्ट्राईक रेटने ३२९ धावा केल्या. या सामन्यात सरफराज खानने त्याचे १७ वे प्रथम श्रेणी शतक आणि पाचवे द्विशतक झळकावले. २०१९-२० हंगामापासून, फक्त अमनदीप खरे आणि अनुस्तुप मजुमदार यांनीच सरफराजपेक्षा जास्त रणजी ट्रॉफी शतके झळकावली आहेत. २०२६ च्या आयपीएल लिलावात चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) ने त्याला ७५ लाख रुपयांच्या बेस प्राईसवर खरेदी केले तेव्हा त्याच्या अलीकडील उत्कृष्ट फॉर्मला आणखी पुष्टी मिळाली.

या द्विशतकासह, सरफराज खानने पुन्हा एकदा भारतीय संघ व्यवस्थापन आणि निवड समितीला दुर्लक्षित केल्याबद्दल चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सरफराज सातत्याने धावा करत आहे. गेल्या वर्षी त्याने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये शानदार शतक झळकावले. त्यानंतर त्याने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये शतक झळकावले आणि आता त्याने या द्विशतकाने नवीन वर्षाची सुरुवात केली आहे.

Web Title: Sarfaraz khan knocks on the doors of the indian team he created a big record by scoring a double century

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 12:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

U19 World Cup Points Table : 11 संघ सुपर 6 साठी तयार 1 जागा शिल्लक! पाकिस्तानला अखेर यश, बांगलादेश अडचणीत
1

U19 World Cup Points Table : 11 संघ सुपर 6 साठी तयार 1 जागा शिल्लक! पाकिस्तानला अखेर यश, बांगलादेश अडचणीत

IND vs NZ : या तरुण गोलंदाजाला मिळणार संधी! दोन्ही संघाच्या Playing 11 मध्ये होणार बदल, टीम इंडियाची नजर दुसऱ्या विजयावर
2

IND vs NZ : या तरुण गोलंदाजाला मिळणार संधी! दोन्ही संघाच्या Playing 11 मध्ये होणार बदल, टीम इंडियाची नजर दुसऱ्या विजयावर

T20 World Cup 2026 आधी दक्षिण आफ्रिकेच्या संघामध्ये मोठे बदल! दोन धासू खेळाडूंची झाली संघात एंन्ट्री
3

T20 World Cup 2026 आधी दक्षिण आफ्रिकेच्या संघामध्ये मोठे बदल! दोन धासू खेळाडूंची झाली संघात एंन्ट्री

WPL 2026 Points Table : गुणतालिकेचे बदलले चित्र! गुजरात जायंट्सच्या विजयाने पॉइंट्स टेबल हलले, मुंबई इंडियन्स टॉप-2 मधून बाहेर
4

WPL 2026 Points Table : गुणतालिकेचे बदलले चित्र! गुजरात जायंट्सच्या विजयाने पॉइंट्स टेबल हलले, मुंबई इंडियन्स टॉप-2 मधून बाहेर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mock Drill : ‘या’ जिल्ह्यात संध्याकाळी 6 वाजता होणार ब्लॉकऑट; सरकारची नेमकी काय आहे योजना?

Mock Drill : ‘या’ जिल्ह्यात संध्याकाळी 6 वाजता होणार ब्लॉकऑट; सरकारची नेमकी काय आहे योजना?

Jan 23, 2026 | 01:20 PM
थाटामाटात लग्न झालं, पण पती निघाला नपुंसक; पत्नीसोबत शारीरिक संबंध टाळताना देत होता कारणं, अखेर…

थाटामाटात लग्न झालं, पण पती निघाला नपुंसक; पत्नीसोबत शारीरिक संबंध टाळताना देत होता कारणं, अखेर…

Jan 23, 2026 | 01:18 PM
ड्रग्ज रॅकेटला जोरदार दणका; ग्रामीण भागातून चालणाऱ्या नेटवर्कवरही पोलिसांची करडी नजर

ड्रग्ज रॅकेटला जोरदार दणका; ग्रामीण भागातून चालणाऱ्या नेटवर्कवरही पोलिसांची करडी नजर

Jan 23, 2026 | 01:15 PM
सुशांत सिंग राजपूतच्या आठवणींना उजाळा; अभिनेत्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ वडील बांधणार चित्रपट संस्था आणि अभिनय वर्ग

सुशांत सिंग राजपूतच्या आठवणींना उजाळा; अभिनेत्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ वडील बांधणार चित्रपट संस्था आणि अभिनय वर्ग

Jan 23, 2026 | 01:15 PM
20 व्या वर्षातच Pregnancy साठी करावा लागतोय संघर्ष, वंध्यत्वाची टांगती तलवार; समस्यांनी घेरल्यात महिला

20 व्या वर्षातच Pregnancy साठी करावा लागतोय संघर्ष, वंध्यत्वाची टांगती तलवार; समस्यांनी घेरल्यात महिला

Jan 23, 2026 | 01:11 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
कोकणकरांसाठी खुशखबर! दावोसमध्ये तब्बल ३ लाख कोटींचे करार; उदय सामंत यांची माहिती

कोकणकरांसाठी खुशखबर! दावोसमध्ये तब्बल ३ लाख कोटींचे करार; उदय सामंत यांची माहिती

Jan 23, 2026 | 01:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM