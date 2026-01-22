Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान

बिग बॅश लीगमध्ये अनेक पाकिस्तानी खेळाडू या सिझनमध्ये सामील झाले होते. पण त्यांची कामगिरी फार काही चांगली राहिली नाही. सोशल मिडियावर देखील त्यांची मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली होती. आता बाबर आझमच्या संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. बिग बॅश लीगमध्ये सिडनी सिक्सर्ससोबतचा बाबर आझमचा कठीण अनुभव २२ जानेवारी २०२६ रोजी अचानक संपला. जेव्हा पाकिस्तानी फलंदाज त्याच्या आगामी आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांसाठी तयारी करण्यासाठी महत्त्वाच्या पात्रता (चॅलेंजर) आधी त्याच्या मायदेशी परतला.
बिग बॅश लीगने एका निवेदनात पुष्टी केली की बाबर पाकिस्तान संघात सामील होण्यासाठी स्पर्धा सोडणार आहे. त्याच्या जाण्याची वेळ आश्चर्यकारक होती, कारण ती शुक्रवार, २३ जानेवारी रोजी होबार्ट हरिकेन्स विरुद्ध सिक्सर्स चॅलेंजर सामन्याच्या अगदी आधी आली. आगामी २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी पाकिस्तानच्या संघात बाबर आझमची निवड होण्याची अपेक्षा आहे. पाकिस्तान तीन सामन्यांच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियाचे आयोजन देखील करणार आहे आणि बाबर त्यांच्या संघाचा भाग असण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तानचा कर्णधार मोठ्या उत्साहात सिक्सर्समध्ये सामील झाला. ऑस्ट्रेलियाच्या त्याच्या छोट्या दौऱ्यात त्याने फ्रँचायझी, त्याचे सहकारी आणि चाहत्यांचे समर्थन केल्याबद्दल आभार मानले. राष्ट्रीय कर्तव्यामुळे त्याला लवकर निघावे लागले हे त्याने मान्य केले, परंतु तो अनुभव कायमचा त्याच्यासोबत राहील असे तो म्हणाला.
बाबर म्हणाला, “सिडनी सिक्सर्सचे मला आमंत्रण दिल्याबद्दल खूप खूप आभार, आणि सर्व खेळाडू आणि प्रशिक्षकांचेही खूप खूप आभार. तिथे माझा वेळ खूप आवडला. दुर्दैवाने, राष्ट्रीय कर्तव्यामुळे मला संघ सोडावा लागला आहे. मी घरी घेऊन जाईन अशा अनेक गोष्टी आहेत. सिडनी सिक्सर्सच्या चाहत्यांचे आभार. त्यांनी मला खूप पाठिंबा दिला. मला खूप मजा आली. सिडनीच्या मैदानावरील वातावरण मला खूप आवडले.”
A message from Babar before he heads back to Pakistan to join his national teammates in camp 🩷 pic.twitter.com/0vO0Nuokzw — Sydney Sixers (@SixersBBL) January 22, 2026
तथापि, त्याची मैदानावरील कामगिरी अपेक्षेनुसार झाली नाही. त्याला सिडनी सिक्सर्स संघात एक प्रमुख परदेशी खेळाडू म्हणून स्थान देण्यात आले होते, परंतु बिग बॅश लीगच्या मागणीशी जुळवून घेण्यास त्याला संघर्ष करावा लागला. त्याने ११ डावांमध्ये २२.४४ च्या सरासरीने आणि १०३.०६ च्या स्ट्राईक रेटने फक्त २०२ धावा केल्या. त्याच्या खराब फलंदाजीमुळे त्याला बीबीएल सोडण्यास भाग पाडले का, असा प्रश्न सोशल मीडियावर उपस्थित केला जात आहे.