Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

उलगडणार ‘Tumbbad 2 ’ च्या दुनियेतील मोठे रहस्य, प्रतिक्षा संपली; सोहम शाहचा चित्रपट ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित

Tumbbad च्या सिक्वेलबाबत (दुसऱ्या भागाबाबत) सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे. चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी Tumbbad 2 चा पोस्टर प्रदर्शित केले असून, ते इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 05:15 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • Tumbbad च्या सिक्वेलबाबत सध्या बरीच चर्चा
  • निर्मात्यांनी Tumbbad 2 चा पोस्टर प्रदर्शित केला
  • चित्रपटाची लोकप्रियता सतत वाढतच
Sohum Shah Tumbbad 2 Release Date: सोहम शाहच्या Tumbbad या भयपटाने सर्वांनाच प्रभावित केले. हा चित्रपट २०१८ मध्ये प्रदर्शित झाला होता आणि त्याची कथा प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरली होती. दरम्यान, Tumbbad च्या सिक्वेलबाबत (दुसऱ्या भागाबाबत) सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे. आता, या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी Tumbbad 2 चा पोस्टर प्रदर्शित केले असून, ते इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत आहे. हे पोस्टर पाहून चाहते अत्यंत उत्साहित झाले आहेत.

RSS च्या इतिहासाची अनोखी झलक! संजय दत्तच्या ‘Aakhri Sawaal’ मधील दमदार गाण्याचा BTS व्हिडिओ समोर

‘तुम्बाड २’ चे पोस्टर प्रदर्शित

सोहम शाहचा हॉरर चित्रपट तुम्बाड हा २०१८ मध्ये प्रचंड गाजला होता. भारतीय चित्रपटसृष्टीत आजवर निर्माण झालेल्या सर्वोत्तम आणि सर्वाधिक थरारक भयपटांपैकी एक म्हणून या चित्रपटाची मोठ्या प्रमाणावर प्रशंसा केली जाते. या चित्रपटाच्या यशानंतर, चाहते त्याच्या पुढील भागाची म्हणजेच तुम्बाड २ ची आतुरतेने वाट पाहत होते. आता, सोहम शाहने तुम्बाड २ च्या प्रदर्शनाची तारीख अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. हा चित्रपट ३ डिसेंबर २०२७ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. सोहम शाहने इन्स्टाग्रामवर चित्रपटाचे नवीन पोस्टर शेअर केले असून, त्याला अशी ओळ जोडली आहे: “पापात बुडालेला भूतकाळ, अंधारात लपेटलेले भविष्य. भूक वाढत आहे; लोभाचा वारसा अविरत सुरू आहे… हिशोबाची वेळ जवळ येत आहे. तुम्बाड २.”

चित्रपटाची लोकप्रियता सतत वाढतच

‘तुंबाड’मुळे सोहम शाह यांनी भारतीय सिनेमात लोककथांवर आधारित हॉरर चित्रपटांसाठी एक वेगळी ओळख निर्माण केली होती आणि गेल्या काही वर्षांत या चित्रपटाची लोकप्रियता सतत वाढतच गेली आहे. आता ‘तुंबाड 2’द्वारे निर्माते त्या दुनियेला अधिक विस्तार देण्याच्या तयारीत आहेत, जिथे कथानक आणि स्केल दोन्ही मोठे असतील, पण पहिल्या चित्रपटाचा खास माहोल तसाच कायम ठेवला जाईल.

हा अभिनेता Tumbbad 2 मध्ये धुमाकूळ घालण्यास सज्ज!

हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की,  Tumbbad 2 ची निर्मिती पहिल्या चित्रपटापेक्षाही अधिक भव्य आणि दमदार स्तरावर केली जात आहे. चित्रपटाची कथा आणि व्याप्ती विस्तारली जाणार असली, तरी मूळ चित्रपटातील ती अद्वितीय वातावरणनिर्मिती आणि शैली मात्र अत्यंत काळजीपूर्वक जपली जाईल. सोहम शाहने सांगितले की, Tumbbad 2 चे त्याच्या मनात एक अत्यंत विशेष स्थान आहे आणि या सिक्वेलमध्ये (पुढच्या भागात) त्या चित्रपटविश्वाला आणखीनच सखोल पातळीवर नेण्याचे त्याचे उद्दिष्ट आहे. पहिल्या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राही अनिल बर्वे यांनी केले होते, तर  Tumbbad 2 चे दिग्दर्शन आदेश प्रसाद करत आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती सोहम शाहच्या ‘सोहम शाह फिल्म्स’ या निर्मिती संस्थेद्वारे, ‘पेन स्टुडिओज’च्या सहयोगाने केली जात आहे. या चित्रपटात नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखील एका महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहे. प्रेक्षक Tumbbad 2  च्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

पौराणिक कथा आणि वातावरणाला अधिक भव्य रूप

सिक्वेलबद्दल बोलताना सोहम शाह म्हणाले , “’तुंबाड ’ माझ्यासाठी नेहमीच खास राहिला आहे आणि ‘तुम्बाड 2’द्वारे आम्ही त्या दुनियेला अधिक सखोल आणि विस्तृत स्वरूपात पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्ही त्याच पौराणिक कथा आणि वातावरणाला अधिक भव्य रूप देत आहोत, ज्याच्याशी प्रेक्षक जोडले गेले होते, तसेच कथेत नवीन स्तरही उलगडत आहोत. हे काहीतरी असेल जे आत्म्याने ओळखीचे वाटेल, पण त्याची मांडणी पूर्णपणे नवीन असेल.”

तुंबाड 2’ हा आणखी मोठा सिनेमॅटिक अनुभव

पेन स्टुडिओजचे डॉ. जयंतीलाल गडा म्हणाले, “’तुंबाड 2’ हा आणखी मोठा सिनेमॅटिक अनुभव असेल, जो या युनिव्हर्सला अधिक सखोल करेल आणि प्रेक्षकांना पूर्णपणे गुंतवून ठेवेल. ही फिल्म त्या प्रकारच्या उत्कृष्ट आणि उच्च-गुणवत्तेच्या कथाकथनाचे उदाहरण आहे, जे पेन स्टुडिओज प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यास कटिबद्ध आहे.”

पहिल्या चित्रपटाची एक मजबूत ओळख

दिग्दर्शक आदेश प्रसाद यांनी सांगितले, “ ही कथा पुढे नेणे रोमांचक आणि आव्हानात्मक दोन्ही होते, विशेषतः कारण पहिल्या चित्रपटाची एक मजबूत ओळख आहे. आम्ही त्याची आत्मा जपण्यावर भर दिला आहे, तसेच कथा आणि व्हिज्युअल जगाला अधिक पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्ही असे काहीतरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत जे आपल्या मुळांशी जोडलेले असेल, पण प्रेक्षकांना एक नवीन आणि जादुई अनुभवही देईल.”

‘तुंबाड 2’चे दिग्दर्शन आदेश प्रसाद करत आहेत आणि या चित्रपटाचे नेतृत्व अभिनेता-निर्माता सोहम शाह त्यांच्या ‘सोहम शाह फिल्म्स’ या बॅनरखाली करत आहेत. त्यांच्या सोबत दिग्गज निर्माता डॉ. जयंतीलाल गडा यांची कंपनी ‘पेन स्टुडिओज’ देखील आहे, ज्यांनी ‘RRR’ आणि ‘गंगूबाई काठियावाडी’सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांसह 3000 हून अधिक चित्रपटांवर काम केले आहे. या चित्रपटाचे वितरण ‘पेन मरुधर’द्वारे करण्यात येणार आहे.

रॅपच्या तालावर घुमणार छत्रपती संभाजी महाराजांची गाथा! संगीतकार ब्रम्हाचं रॅप साँग ‘शंभू राजा’ प्रेक्षकांच्या भेटीला

Web Title: Sohum shah tumbbad 2 release date out know here more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 05:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश
1

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं
2

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण
3

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट
4

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

May 15, 2026 | 12:04 PM
India Australia Defense : भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार ‘Ghost’ ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा

India Australia Defense : भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार ‘Ghost’ ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा

May 15, 2026 | 12:03 PM
मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल

मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल

May 15, 2026 | 11:59 AM
Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी ‘जिंकून घेतलं सारं…’, चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message

Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी ‘जिंकून घेतलं सारं…’, चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message

May 15, 2026 | 11:58 AM
St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

May 15, 2026 | 11:53 AM
लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

May 15, 2026 | 11:49 AM
Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

May 15, 2026 | 11:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM