उलगडणार ‘Tumbbad 2 ’ च्या दुनियेतील मोठे रहस्य, प्रतिक्षा संपली; सोहम शाहचा चित्रपट ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित

सोहम शाहचा हॉरर चित्रपट तुम्बाड हा २०१८ मध्ये प्रचंड गाजला होता. भारतीय चित्रपटसृष्टीत आजवर निर्माण झालेल्या सर्वोत्तम आणि सर्वाधिक थरारक भयपटांपैकी एक म्हणून या चित्रपटाची मोठ्या प्रमाणावर प्रशंसा केली जाते. या चित्रपटाच्या यशानंतर, चाहते त्याच्या पुढील भागाची म्हणजेच तुम्बाड २ ची आतुरतेने वाट पाहत होते. आता, सोहम शाहने तुम्बाड २ च्या प्रदर्शनाची तारीख अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. हा चित्रपट ३ डिसेंबर २०२७ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. सोहम शाहने इन्स्टाग्रामवर चित्रपटाचे नवीन पोस्टर शेअर केले असून, त्याला अशी ओळ जोडली आहे: “पापात बुडालेला भूतकाळ, अंधारात लपेटलेले भविष्य. भूक वाढत आहे; लोभाचा वारसा अविरत सुरू आहे… हिशोबाची वेळ जवळ येत आहे. तुम्बाड २.”
‘तुंबाड’मुळे सोहम शाह यांनी भारतीय सिनेमात लोककथांवर आधारित हॉरर चित्रपटांसाठी एक वेगळी ओळख निर्माण केली होती आणि गेल्या काही वर्षांत या चित्रपटाची लोकप्रियता सतत वाढतच गेली आहे. आता ‘तुंबाड 2’द्वारे निर्माते त्या दुनियेला अधिक विस्तार देण्याच्या तयारीत आहेत, जिथे कथानक आणि स्केल दोन्ही मोठे असतील, पण पहिल्या चित्रपटाचा खास माहोल तसाच कायम ठेवला जाईल.
हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, Tumbbad 2 ची निर्मिती पहिल्या चित्रपटापेक्षाही अधिक भव्य आणि दमदार स्तरावर केली जात आहे. चित्रपटाची कथा आणि व्याप्ती विस्तारली जाणार असली, तरी मूळ चित्रपटातील ती अद्वितीय वातावरणनिर्मिती आणि शैली मात्र अत्यंत काळजीपूर्वक जपली जाईल. सोहम शाहने सांगितले की, Tumbbad 2 चे त्याच्या मनात एक अत्यंत विशेष स्थान आहे आणि या सिक्वेलमध्ये (पुढच्या भागात) त्या चित्रपटविश्वाला आणखीनच सखोल पातळीवर नेण्याचे त्याचे उद्दिष्ट आहे. पहिल्या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राही अनिल बर्वे यांनी केले होते, तर Tumbbad 2 चे दिग्दर्शन आदेश प्रसाद करत आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती सोहम शाहच्या ‘सोहम शाह फिल्म्स’ या निर्मिती संस्थेद्वारे, ‘पेन स्टुडिओज’च्या सहयोगाने केली जात आहे. या चित्रपटात नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखील एका महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहे. प्रेक्षक Tumbbad 2 च्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
सिक्वेलबद्दल बोलताना सोहम शाह म्हणाले , “’तुंबाड ’ माझ्यासाठी नेहमीच खास राहिला आहे आणि ‘तुम्बाड 2’द्वारे आम्ही त्या दुनियेला अधिक सखोल आणि विस्तृत स्वरूपात पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्ही त्याच पौराणिक कथा आणि वातावरणाला अधिक भव्य रूप देत आहोत, ज्याच्याशी प्रेक्षक जोडले गेले होते, तसेच कथेत नवीन स्तरही उलगडत आहोत. हे काहीतरी असेल जे आत्म्याने ओळखीचे वाटेल, पण त्याची मांडणी पूर्णपणे नवीन असेल.”
पेन स्टुडिओजचे डॉ. जयंतीलाल गडा म्हणाले, “’तुंबाड 2’ हा आणखी मोठा सिनेमॅटिक अनुभव असेल, जो या युनिव्हर्सला अधिक सखोल करेल आणि प्रेक्षकांना पूर्णपणे गुंतवून ठेवेल. ही फिल्म त्या प्रकारच्या उत्कृष्ट आणि उच्च-गुणवत्तेच्या कथाकथनाचे उदाहरण आहे, जे पेन स्टुडिओज प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यास कटिबद्ध आहे.”
दिग्दर्शक आदेश प्रसाद यांनी सांगितले, “ ही कथा पुढे नेणे रोमांचक आणि आव्हानात्मक दोन्ही होते, विशेषतः कारण पहिल्या चित्रपटाची एक मजबूत ओळख आहे. आम्ही त्याची आत्मा जपण्यावर भर दिला आहे, तसेच कथा आणि व्हिज्युअल जगाला अधिक पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्ही असे काहीतरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत जे आपल्या मुळांशी जोडलेले असेल, पण प्रेक्षकांना एक नवीन आणि जादुई अनुभवही देईल.”
‘तुंबाड 2’चे दिग्दर्शन आदेश प्रसाद करत आहेत आणि या चित्रपटाचे नेतृत्व अभिनेता-निर्माता सोहम शाह त्यांच्या ‘सोहम शाह फिल्म्स’ या बॅनरखाली करत आहेत. त्यांच्या सोबत दिग्गज निर्माता डॉ. जयंतीलाल गडा यांची कंपनी ‘पेन स्टुडिओज’ देखील आहे, ज्यांनी ‘RRR’ आणि ‘गंगूबाई काठियावाडी’सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांसह 3000 हून अधिक चित्रपटांवर काम केले आहे. या चित्रपटाचे वितरण ‘पेन मरुधर’द्वारे करण्यात येणार आहे.
